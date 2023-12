Nie, Marek Czyż nie pisał: "Tusk pogratulował mi rzetelnych informacji"

Ponad sto tysięcy wyświetleń ma post na platformie X, w którym rzekomo Marek Czyż prowadzący nowy serwis informacyjny "i9:30" w TVP 1 chwali się, że premier Donald Tusk podszedł do niego i "pogratulował mu rzetelnych informacji". Dziennikarz TVP prostuje fake news: "to nie jestem ja".

"Dziś po '19:30' przyszedł do mnie premier Donald Tusk podszedł do mnie i pogratulował mi rzetelnych informacji. Dzięki temu razem z ekipą '19:30' mamy jeszcze więcej motywacji w przekazywaniu Państwu prawdziwych informacji a nie rządowej propagandy" - czytamy w poście opublikowanym 27 grudnia na platformie x.com (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Osoba stojąca za tym profilem podaje się za Marka Czyża, dziennikarza prowadzącego nowy główny serwis informacyjny w TVP "i9:30". Post wyświetliło już niemal 120 tys. użytkowników x.com, polubiło ponad tysiąc.

FAŁSZ Post z fałszywą informacją. Jego autorem nie jest dziennikarz Marek Czyż x.com

"Panie Marku gratulacje", "trochę sztywno ale chociaż rzetelnie"

Część internautów uwierzyła, że profil należy do dziennikarza Marka Czyża. W odpowiedzi na post komentowali nowy program informacyjny TVP i bezpośrednio zwracali się do Czyża: "Bardzo demokratyczna była informacja o podpisaniu przez Tuska paktu o przymusowym przyjmowaniu nielegalnych badziorów z Afryki. Ja też gratuluję!"; "Trochę Sztywno ale chociaż rzetelnie"; "Panie Marku kiedy wróci teleekspres z Panem Orlosiem? Głosy wielu z was towarzyszyły mi od dziecka.... Pozdrawiam serdecznie że Szkocji"; "Panie Marku gratulacje. Tak powinny wyglądać Prawdziwe i bez hejtu Wieści".

Inni natomiast krytykowali prowadzącego program "i9:30": "jak ty jesteś rzetelny, to słoń ma małe uszy"; "Nikt nie uznaje pana za dziennikarza TVP, ani prawo ani ludzie"; "Dalej Pan stoisz na pudle?"; "Przyszedł polityk do dziennikarza i pogratulował mu rzetelnych informacji i on się tym chwali".

Jeszcze inni ostrzegali jednak: "Ludzie nie widzicie, że to fejkowe konto"; "Coraz więcej kont satyrycznych, tylko takich nieśmiesznych"; "Fakowe konto".

Ci ostatni mieli rację.

Czyż: "Nie mam obecnie żadnego konta na x.com"

Dziennikarz TVP Marek Czyż nie jest autorem przypisywanego mu postu. - Nie mam obecnie żadnego konta na x.com i nigdy nie będę miał - powiedział Czyż w rozmowie z Konkret24. Przyznał, że miał konto na Twitterze kilka lat temu, ale obecnie nie jest już użytkownikiem tej platformy. Powiedział, że w ostatnim czasie dostał pytania od znajomych o ten wpis . Dopytywany, czy opisana w poście w sytuacja miała miejsce, odpowiedział: - To, co mogę powiedzieć: to nie jestem ja.

Popularny wpis ukazał się bowiem na satyrycznym koncie "Marek Czyż #nowe Wiadomości '19:30' (parody)". Przypomnijmy: x.com (wcześniej Twitter) pozwala na zmianę wyświetlanej nazwy użytkownika, podczas gdy alias konta pozostaje niezmienny. A alias omawianego profilu to: @DiabolRokita. Osoba stojąca za tym kontem podszywała się w listopadzie i grudniu tego roku m.in. pod prezydenta Andrzeja Dudę, aktywistkę Maję Staśko i ministrę Katarzynę Kotulę.

Warto zauważyć, że konto ma długą nazwę użytkownika. To zabieg celowy. Taka długa nazwa nie jest wyświetlana w całości z poziomu aplikacji na smartfonie, gdy post się pojawia na stronie głównej. Użytkownik nie widzi więc od razu dopisku "parody". Ponadto nie wyświetla się też alias, który pozwala się szybko zorientować, czy autor konta nie podszywa się pod kogoś innego.

Źródło: Konkret24