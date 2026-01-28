FAŁSZ

Ukraińcy sprzedają na aukcjach "polskie agregaty"? Nie te, o których myślicie

28 stycznia 2026, 12:02
Michał Istel
"Ekonomia wojenna" - tak prorosyjskie konta nazywają rzekomy proceder sprzedawania agregatów prądotwórczych, które Polacy przekazują Ukraińcom w ramach akcji pomocowej. Tyle że takiego procederu nie ma.

Ponad dwieście generatorów prądu zakupionych w ramach akcji "Ciepło z Polski dla Kijowa" dotarło 26 stycznia 2026 na Ukrainę. To odpowiedź Polaków na ciężką sytuację ponad miliona Ukraińców, którzy po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną w środku zimy, przy siarczystych mrozach, nie mają prądu i ogrzewania. Według ukraińskich władz w samym Kijowie z brakiem prądu zmaga się 800 tys. osób, a co najmniej sześć tysięcy budynków nie jest ogrzewanych.

Znaleźli się jednak i tacy, którzy postanowili podważać sens takiej pomocy Ukrainie, posługując się manipulacją. Anonimowi, ale nie tylko, autorzy w mediach społecznościowych sugerowali, że wysłane z Polski agregaty można już kupić na ukraińskich portalach aukcyjnych. Na dowód zamieszczali zrzuty ekranu z jednego z takich portali i pisali: "Nie mogę uwierzyć w to, co widzę: polskie agregaty, który Polacy ofiarowali Ukraińcom już można kupić na ukraińskich portalach aukcyjnych?!"; "Ukraiński OLX z agregatami prądotwórczymi przetłumaczony automatycznie. Producent większości tych agregatów - FOGO - to jest polska firma z Wilkowic. Coś jeszcze trzeba wytłumaczyć?!".

Z kolei Liliana Wiadrowska, która przedstawia się jako członkini Ruchu Narodowego i "lider Konfederacji w Elblągu", a która startowała w 2024 roku do Parlamentu Europejskiego z list Konfederacji w okręgu podwarszawskim. Zrzut ekranu jej wpisu z Facebooka zaalarmowany czytelnik wysłał na Konktakt24. Napisał krótko: "dezinformacja". Wiadrowska w tym wpisie, podobnie we wpisie na X napisała: "Polskie agregaty już do kupienia na ukraińskim OLX. Mają rozmach banderowcy. Ile tam nazbieraliście? 10 milionów?" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Jej wpis na X miał ponad 240 tys. wyświetleń i ponad 900 podań dalej. Post na Facebooku miał 19 tys. reakcji, 6,6 tys. podań dalej i niemal tyle samo komentarzy.

Internetowe sugestie, że agregaty z polskiej pomocy są sprzedawane w ukraińskiej siecix.com

Przekaz był więc jasny: pomaganie Ukraińcom i wysłanie im generatorów prądu nie ma sensu, ponieważ oni od razu sprzedadzą je, zamiast przekazać potrzebującym. Prorosyjskie Stowarzyszenie Polsko-Rosyjskie Pojednanie nazwało ten rzekomy proceder "ekonomią wojenną", pisząc w serwisie X: "Rosja wyłącza prąd - Ukraina kupuje agregaty - prąd wraca - Ukraina sprzedaje agregaty na OLX po promocyjnej cenie 'prawie nieużywany, tylko 3 blackouty' - Rosja znowu wyłącza prąd - koło się zamyka".

Wpis o "ekonomii wojny" oparto o nieprawdziwe informacjex.com

Tyle że nie jest to żadna "ekonomia wojenna", a typowa prorosyjska dezinformacja: agregaty dostępne na portalach aukcyjnych to inne urządzenia niż te przekazane Ukraińcom w ramach pomocy z Polski.

Agregaty nie z listy pomocowej

To kłamstwo można łatwo obnażyć. Wystarczy porównać rodzaje agregatów wysłanych na Ukrainę w ramach akcji "Ciepło z Polski dla Kijowa" z tymi wystawianymi na ukraińskim portalu aukcyjnym olx.ua.

Dokładną listę pierwszych 130 generatorów, które dotarły 26 stycznia 2026 roku jako pomoc dla Kijowa, opublikował w mediach społecznościowych mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. We wpisie, w którym dziękuje Polakom za pomoc, wymienił, że na 130 dostarczonych agregatów składa się 108 generatorów FOGO F12000iSG, 20 generatorów FOGO FV20000TE, jeden generator FD 80 B i jeden generator FD 600 D.

Na ukraińskim portalu olx.ua nie ma ani jednego ogłoszenia, w którym ktoś sprzedawałby którykolwiek z tych agregatów.

Autorzy wpisów, którzy sugerowali sprzedaż generatorów z polskiej pomocy, pokazywali natomiast oferty sprzedaży agregatów m.in. FD 300 S-C, FD 20 M-ST, F 3001 R, FH 8000 czy FV 11001. To nie tylko inne rodzaje maszyn, ale dodatkowo większość ogłoszeń wystawiono przed 26 stycznia 2026 roku, a więc jeszcze zanim pierwsze generatory z akcji "Ciepło z Polski dla Kijowa" w ogóle trafiły na Ukrainę. Duża część jest używana, a w opisach aukcji można znaleźć informacje o dotychczasowym zużyciu, np. "Przepracowane 450 godzin. Konserwacja przy stanie 100 godzin zakończona w grudniu 2025 roku".

Jedyna cecha wspólna wszystkich tych agregatorów to ten sam producent - polska firma Fogo. Sprzedawanie jej produktów w Ukrainie nie powinno jednak dziwić, ponieważ przedsiębiorstwo od lat jest aktywne na tamtejszym rynku i posiada nawet oddział w Kijowie.

Miał być sam Kijów, trafią też do innych miast

Łącznie w pierwszym transporcie w ramach kampanii "Ciepło z Polski dla Kijowa" do Ukrainy dotarło 230 agregatów prądotwórczych. Jak wyjaśniała Natalia Panczenko, jedna z organizatorek zbiorki i przewodnicząca fundacji Stand with Ukraine, "130 przekazujemy miastu Kijów, a kolejne 100 pojedzie do regionów Ukrainy, gdzie rozwiozą je polscy wolontariusze, którzy działają w tym kraju".

Możliwość pomocy innym miastom pojawiła się po tym, jak środki zebrane w ramach zbiórki znacznie przekroczyły kwotę, za którą początkowo chciano wesprzeć Kijów. Obecnie na koncie jest już ponad 8 mln zł, ale organizatorzy zapewniają, że celują w zebranie 10 milionów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zbiórka "Ciepło z Polski dla Kijowa". 230 generatorów już w Ukrainie

Akcję "Ciepło z Polski dla Kijowa" zapoczątkowało kilka organizacji i ruchów społecznych, m.in. Euromaidan-Warszawa, Fundacja Demokracja, redakcja portali Sestry.eu, Fundacja Otwarty Dialog, Fundacja Polskiej Rady Biznesu oraz inicjatywa Przedsiębiorcy Pomagają. Do inicjatywy przyłączyły się także Polenergia oraz Kulczyk Foundation, przekazując 500 tys. złotych na zakup 120 generatorów prądu.

Pozostałe wiadomości

Nie ma na niej oscypka, sera korycińskiego, obwarzanka krakowskiego czy kiełbasy lisieckiej. Lista nazw polskich produktów, które mają być chronione przed podróbkami na rynkach krajów Mecosur, jest wyjątkowo krótka, za to wysokoprocentowa. Lecz co ciekawe, nie powstała teraz, a zdumienie niektórych polityków prawicy wydaje się spóźnione.

Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

27 stycznia 2026, 14:22
Źródło:
TVN24+

Głównym polem aktywności współczesnych negacjonistów Holokaustu są media społecznościowe - przestrzega na swojej stronie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zainicjowało walkę z tą formą kłamstwa, uruchamiając akcję "Powstrzymaj negacjonizm". Lecz negowanie historii obozu trwa nie tylko w internecie - robią to na przykład politycy. Konkret24 przyłącza się do akcji: na tej stronie udostępniamy weryfikacje, które opublikowało muzeum. Będziemy odkłamywać kolejne fałszywe tezy negacjonistów.

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

26 stycznia 2026, 16:00
Źródło:
tvn24.pl

Blisko dwa tysiące złotych od 1 marca może otrzymać alkoholik za sam fakt, że jest uzależniony? Tak przekonują internauci, a niektórzy nazywają świadczenie "rentą alkoholową". Nagrania z takim przekazem generują setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych. Na nasilające się w sieci przekłamania reaguje już Zakład Ubezpieczeń Społecznych - a my wyjaśniamy tę manipulację.

"Od marca alkoholik dostanie dwa tysiące złotych od państwa". ZUS reaguje, my wyjaśniamy

"Od marca alkoholik dostanie dwa tysiące złotych od państwa". ZUS reaguje, my wyjaśniamy

27 stycznia 2026, 16:31
Źródło:
Konkret24

Oburzenie internautów wywołała informacja, jakoby pracownik krakowskiego lotniska słownie zaatakował i agresywnie się zachowywał wobec grupy podróżujących Żydów. Jednego z nich miał nawet popchnąć. A wszystko za sprawą popularnego nagrania. Lotnisko wyjaśnia, a policja prowadzi czynności sprawdzające.

"Polski pracownik" lotniska atakuje Żydów? Film prawdziwy, historia zmyślona

"Polski pracownik" lotniska atakuje Żydów? Film prawdziwy, historia zmyślona

27 stycznia 2026, 18:29
Źródło:
Konkret24

Garstka ludzi na scenie, a na widowni prawie nikogo - tak według krążącego w sieci nagrania miał wyglądać 34. Finał WOŚP w Szczecinie. A co w rzeczywistości przedstawia ten popularny film?

"Szczecin olał WOŚP"? Dzień ten sam, ale co to za impreza

"Szczecin olał WOŚP"? Dzień ten sam, ale co to za impreza

27 stycznia 2026, 9:44
Źródło:
Konkret24

Wolontariusze jakoby "jak wściekli" naklejali serduszka na szpitalny sprzęt we wrocławskim szpitalu, by "wyglądało ładnie na zdjęciach do materiałów o WOŚP". Salowa, która te naklejki zrywała, rzekomo została zwolniona. W krążącej w sieci relacji tylko dwie kwestie się zgadzają.

"Salowa zwolniona za zrywanie serduszek WOŚP"? Szpital odpowiada

"Salowa zwolniona za zrywanie serduszek WOŚP"? Szpital odpowiada

26 stycznia 2026, 18:01
Źródło:
Konkret24

Jednych denerwuje dominacja flagi Ukrainy, innych zastanawia flaga Włoch, jeszcze inni dziwią się, skąd tylu Niemców w Zachodniopomorskiem. W sieci rozpowszechniane są "mapy mniejszości" dominujących w poszczególnych województwach. Każdy naród oznaczono flagą. Lecz choć dane są dobre, niekiedy flagi przykrywają rzeczywistość.

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

23 stycznia 2026, 12:44
Źródło:
TVN24+

"To dziecko potrzebuje egzorcysty", "w więzieniu nauczą kultury i ogłady ten szatański pomiot" - tak reagowali internauci na nagranie, które rzekomo pokazywało moment wydana wyroku i skazania amerykańskiego nastolatka na 100 lat więzienia. Tylko że nagranie, które tak ich oburzyło, nie ma wiele wspólnego ze sprawą.

100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza

100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza

25 stycznia 2026, 17:24
Źródło:
Konkret24

Jedni wierzą, inni kpią, jeszcze inni wykorzystują okazję do krytyki służb ICE - nagrania pokazujące człowieka przebranego za wikinga czy za pieroga uciekającego ulicą przed agentami ICE rozchodzą się szeroko w sieci. Także w polskiej. Filmy wyglądają jak materiały stacji telewizyjnych. No właśnie: wyglądają...

"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz

"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz

25 stycznia 2026, 12:37
Źródło:
Konkret24

Falę antyukraińskich komentarzy wywołuje rozpowszechniany w sieci przekaz, jakoby Polska miała płacić reparacje wojenne Ukrainie. To manipulacja, w której do szerzenia fałszywej narracji wykorzystuje się określenie "reparacje". Wyjaśniamy.

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

23 stycznia 2026, 18:11
Źródło:
Konkret24

Wylanie gnojowicy pod domem ministra rolnictwa było rzekomo powodem aresztowania protestującego rolnika - przekonują niektórzy politycy i internauci. Doniesienia o "areszcie za gnojówkę" to uproszczenie. Postawione zarzuty dotyczą czegoś innego.

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

22 stycznia 2026, 16:55
Źródło:
Konkret24

Rosyjską Kamczatkę sparaliżowały zamiecie śnieżne. W sieci mamy wysyp nagrań i obrazów rzekomo pokazujących sytuację na półwyspie. Oto trzy niebezpieczne trendy w rozpowszechnianiu fake newsów, które właśnie się ujawniają.

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

21 stycznia 2026, 15:55
Źródło:
Konkret24

Teoria spiskowa, jakoby zbliżał się "wielki reset majątku" Polaków, rozlewa się w sieci. Właściciele działek mogą się czuć zaniepokojeni, czytając, że warte dziś setki tysięcy złotych grunty stracą na wartości po 1 lipca 2026 roku. Ta celowo nakręcana spirala strachu nie ma uzasadnienia. Jednak kto posiada działkę, o nadchodzącej zmianie prawa powinien wiedzieć.

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

21 stycznia 2026, 13:34
Źródło:
TVN24+

Michał Wawer z Konfederacji przekonuje, że mimo nieobecności Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uciekli na Węgry, ich procesy mogą się rozpocząć. Z prawnikiem tłumaczymy, że sytuacja obu polityków nie jest taka sama.

Dlaczego sądy nic nie robią w sprawie Ziobry i Romanowskiego? Poseł pyta, my odpowiadamy

20 stycznia 2026, 17:21
Źródło:
Konkret24

Moim celem jest niedopuszczenie do budowy żadnej elektrowni wiatrowej - oświadczył prezydent USA Donald Trump w styczniu tego roku. Było to jego kolejne już wystąpienie, w którym opowiadał o szkodliwości farm wiatrowych, mijając się z prawdą w każdym zdaniu. Nic nowego? Owszem, ale Trump ma swój powód, by te fake newsy głosić. Fejki i motywacje Trumpa opisuje Konkret24.

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

19 stycznia 2026, 15:24
Źródło:
TVN24+

"Przez waszą chorą, lewacką, politykę klimatyczną ludzie zamarzają w domach", "nikt nie pomaga Polskim seniorom, bo lepiej pomóc Ukraińcom" - takie przekazy szerzą się w sieci po śmierci małżeństwa w warszawskim Ursusie. To wyłącznie wykorzystywanie tragedii do siania dezinformacji.

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

20 stycznia 2026, 13:52
Źródło:
Konkret24

Jedni utrzymują, że to "pierwszy polski prom z programu PiS", drudzy - że za czasów PiS projekt promu właściwie podzielił los słynnej stępki. Jeszcze zanim prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie, politycy obu stron rozpoczęli propagandę sukcesu - swojego. I obie strony wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

19 stycznia 2026, 9:22
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w internecie generuje nagranie mające udowadniać, że poprzez użycie ciekłego azotu można wytworzyć na jeziorze mocny lód, po którym przejdzie człowiek. Rzeczywiście, bohaterowi filmu się to udaje. A jak jest w rzeczywistości?

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

18 stycznia 2026, 13:16
Źródło:
Konkret24

Kto by uwierzył, że stara fotografia z ośrodka dla cudzoziemców zyska po trzech latach drugie życie - w postaci fake newsa. Oraz że powodem będzie stół z jedzeniem. A tak się stało. Fejka rozpowszechnił między innymi poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

18 stycznia 2026, 15:12
Źródło:
Konkret24

"Dobra taktyka", "genialny pomysł" - polscy internauci chwalą francuskich rolników, którzy podczas demonstracji przeciw umowie Unii Europejskiej z Mercosur mieli rzekomo wpaść na pomysł napuszczania stad byków na kordony policji. Nagranie z tej "akcji" szeroko rozchodzi się w sieci.

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

17 stycznia 2026, 15:16
Źródło:
Konkret24

Były premier uderza w obecny gabinet, twierdząc, że w czasach Donalda Tuska "luka VAT znowu rośnie". I mimo że ten wskaźnik w ostatnim czasie budzi kontrowersje, to dane krajowe i unijne nie potwierdzają słów Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

16 stycznia 2026, 12:53
Źródło:
Konkret24

Podobno po tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych, nie mamy się czym martwić - bo przecież prawo umożliwia blokowanie wszystkich nielegalnych treści w sieci. Tak przekonują ludzie prezydenta. Na pewno nie uwierzy im 15-latka, której policja już odmówiła pomocy. My również nie liczmy na to, że gdy nasze zdjęcie zostanie "rozebrane" przez AI, polskie prawo nam pomoże.

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

15 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
TVN24+

"Patrol konfidentów", "cały kraj zamienia się w kraj donosicieli" - takie komentarze wzburzonych internautów można przeczytać pod ogłoszeniami o naborze do samozwańczej "służby sąsiedzkiej" w wielu polskich miastach. Zaczęliśmy więc jej szukać - i przestrzegamy przed tymi ogłoszeniami.

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

13 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość straszy, że w 2026 roku zdrożeją ceny biletów w komunikacji miejskiej w dużych miastach - bo tak zdecydował rząd Tuska. To przykład, jak w jednym przekazie można podwójnie manipulować.

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

15 stycznia 2026, 13:31
Źródło:
Konkret24

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdzi, że jego wyjazd na Węgry nie był ucieczką. I że ze zdziwieniem dowiedział się - będąc już za granicą - że planowano przeciwko niemu jakieś postępowanie. Przypominamy więc, o czym i kiedy informowano publicznie w jego sprawie.

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

13 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
Konkret24

Nagranie, na którym amerykański biskup zabrania rzekomo agentom ICE wejść do kościoła, obiegło media społecznościowe - za granicą i w Polsce. Jest gorąco komentowane w związku z tragedią w Minneapolis. W tym filmie nie chodzi o prawdę, ale może chodzić o pieniądze.

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

12 stycznia 2026, 18:18
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w internecie nagranie pokazujące zamieszki na ulicach, podczas których podpalane są samochody. Rozpowszechniający je internauci twierdzą, że to Iran podczas trwających tam teraz przeciwrządowych manifestacji. Inni podają jednak, że to Paryż albo Los Angeles. Nikt z nich nie ma racji.

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

12 stycznia 2026, 15:18
Źródło:
Konkret24

Wielka Brytania na czele, Polska w czołówce - tak wyglądać ma "ranking" krajów z największą liczbą aresztowanych za wpisy w internecie. Gdy jednak zajrzeć do źródeł, ta efektowna narracja szybko się rozpada.

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

11 stycznia 2026, 15:02
Źródło:
Konkret24

Internauci chwalą rzekome "odchudzenie" kalendarza szczepień dzieci w USA - i jednocześnie krytykują aż "88 szczepionek" w polskim kalendarzu. Na dokładkę snują teorie spiskowe o nazistowskiej symbolice. Cała ta narracja to zlepek nieporozumień i błędnego porównywania liczby zastrzyków do liczby podawanych szczepionek.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

9 stycznia 2026, 13:37
Źródło:
Konkret24