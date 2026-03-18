FAŁSZ

"Ukrainiec ma pierwszeństwo przed honorowym dawcą krwi"? Pokazują dokument, ministerstwo odpowiada

"Czyja to decyzja?" - dopytują internauci, reagując na doniesienia, jakoby obywatele Ukrainy mieli być przyjmowani do lekarzy szybciej niż polscy krwiodawcy. Dowodem ma być rozpowszechniany w sieci dokument Narodowego Funduszu Zdrowia. Tylko że to żaden dowód.

Niemal 50 tys. wyświetleń wygenerował wpis internautki, która 17 marca 2026 roku zaalarmowała na platformie X: "Polak jest obywatelem drugiej kategorii we własnym państwie i to nie jest żart". Powód? Rzekome uprzywilejowanie obywateli Ukrainy w polskiej ochronie zdrowia.

"W kolejce do lekarza POZ Ukrainiec ma pierwszeństwo przed Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi. Tak - Polak, który jest systematycznym dawcą krwi musi wykłócać się w rejestracji o przyjęcie bez kolejki. Poza okazaniem legitymacji ZHDK musi jeszcze machać rejestratorce medycznej przed twarzą podstawą prawną, podczas gdy Pan Sasza (bądź Pani Tacjana) pokazuje ukraiński paszport" - czytamy we wpisie (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jako dowód tych doniesień autorka załączyła zdjęcie jakiegoś dokumentu, który wygląda na pismo urzędowe. Post ten podało dalej ponad 400 użytkowników.

Internautka przekonuje, że Ukraińcy są uprzywilejowani wobec krwiodawców
"To są jakieś żarty? Przecież ten system jest do zaorania"; "Kto ustala taki porządek rzeczy ? Czyja to decyzja?"; "to prawda niestety nie ma Polskiego rządu do tej pory banderofile albo Niemcofile"; "To jest rezultat sk****syńskiej, antypolskiej polityki rządu PiS, którą kontynuuje rząd KO" (cenzura od redakcji) - komentowali internauci oburzeni tymi informacjami.

Nie wszyscy jednak w nie uwierzyli. "Nikt nie zrobi z tym porządku, bo to fałszywa informacja"; "Klasyczny przykład manipulacji emocjami"; "To się nazywa propaganda, dezinformacja i siania nienawiści"; "Ukraińcy ani żadni inni obcokrajowcy nie mają żadnych 'pierwszeństw w kolejce'" - zwracali uwagę. I słusznie, bo doniesienia z cytowanego posta są bezpodstawne.

W dokumencie nie ma nic o Ukraińcach

Zacznijmy od pokazanego dokumentu. Czytamy w nim, że dotyczy ludzi, którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. W piśmie wymienione są grupy takich osób: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane, będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. W piśmie nie ma więc słowa o Ukraińcach mieszkających w Polsce.

Poza tym dokument nie jest aktualny. Jak sprawdziliśmy, to komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 maja 2014 roku "w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym". Jego archiwalna wersja nadal dostępna jest na stronie internetowej NFZ.

Resort zdrowia dementuje

Pismo nie stanowi więc żadnego dowodu na to, o czym przekonuje rozpowszechniany post. Informacje o rzekomym pierwszeństwie Ukraińców przez honorowymi dawcami krwi w dostępie do opieki zdrowotnej dementuje także Ministerstwo Zdrowia. W odpowiedzi dla Konkret24 biuro komunikacji resortu oświadcza:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje wszystkim osobom, które posiadają tytuł Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, niezależnie od ich obywatelstwa czy narodowości.
Biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia

Podkreślono także, że polskie prawo nie przewiduje uprzywilejowania Ukraińców względem Polaków, którzy krwiodawcami nie są. "Od wejścia w życie rozwiązań przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podkreślano, że obywatele Ukrainy objęci w Polsce ochroną czasową mają prawo do świadczeń na tych samych zasadach co osoby ubezpieczone i nie przysługują im żadne dodatkowe przywileje, w tym uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością" - przypomina ministerstwo.

Resort wskazuje, że "identyczne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom Ukrainy - beneficjentom ochrony czasowej - obowiązują również od 5 marca bieżącego roku". Przypomnijmy bowiem, że tego dnia w życie weszła ustawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak wyjaśnialiśmy w Konkret24, wprowadziła ona ograniczenia w świadczeniach socjalnych, w tym w świadczeniach medycznych oraz pomocy żywieniowej i dotyczącej zakwaterowania. Opieka zdrowotna przysługuje jedynie osobom, która posiadają PESEL UKR oraz pracują, są poniżej 18. roku życia, są ofiarami tortur lub gwałtu, są w okresie ciąży, połogu, porodu lub posiadają zaświadczenie o zamieszkiwaniu w ośrodku zbiorowego zakwaterowania.

Niepracujący Ukraińcy podlegają takim samym zasadom otrzymania opieki zdrowotnej jak inni niepracujący cudzoziemcy w Polsce.

Nawrocki podpisał "ustawę wygaszającą socjal" Ukraińcom? Co zmieniają przepisy

Zuzanna Karczewska

Biuro prasowe Rzecznika Praw Pacjenta przekazało nam natomiast, że nie wpływają do niego żadne skargi dotyczące rzekomego pierwszeństwa Ukraińców przed krwiodawcami. "Nie ma obecnie regulacji prawnych skutkujących tym, że obywatel Ukrainy miałby pierwszeństwo w dostępnie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przed osobami posiadającymi szczególne uprawnienia (np. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi) ani generalnie przed obywatelami Polski bez tych uprawnień" - informuje biuro RPP.

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zuzanna Karczewska
Czytaj także:
Japonia zakazuje wjazdu turystom z Izraela? Ile w tym prawdy
FAŁSZJaponia zakazuje wjazdu turystom z Izraela? Ile w tym prawdy
Zuzanna Karczewska
Posiedzenie Sejmu z 13 marca 2026 roku
"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
Wojna na sześć palców. Propaganda Izraela kontra propaganda Iranu
Wojna na sześć palców. Dezinformacyjny front Iran-Izrael
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Przemysław Czarnek pokazuje projekt uchwały w sprawie systemu ETS
Czarnek mówi, jak wypowie ETS. "Prawo europejskie nie zna tego typu wychodzenia"
Michał Istel
Historia "pomocnej ośmiornicy" zainteresowała wielu internautów
FAŁSZ"Pomocna ośmiornica" podaje narzędzia nurkowi? Co to za historia
Gabriela Sieczkowska
"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA?
FAŁSZ"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA? "Kłamstwo typowe dla Budy"
Michał Istel
Nawrocki wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaJakub Zulczyk
"Dymy w ZUSie"? Jak nas nabierają na "typowego Polaka"
"Dymy w ZUS-ie". Nabierają na "polską rzeczywistość". Cel nie jest śmieszny
Michał Istel
Irańskie łodzie gotowe "do blokady cieśniny Ormuz"? Co to za nagranie
Irańskie łodzie gotowe "do blokady cieśniny Ormuz"? Co to za film
Michał Istel
Kijów po rosyjskim ataku - 22.02.2026r.
Pięć mitów Kremla o wojnie w Ukrainie. Jeden szczególnie mocny w Polsce
Świat
Krzysztof Gawkowski o podatku cyfrowym we Francji
FAŁSZGawkowski: "Francja na podatku cyfrowym zarobiła 10 miliardów euro". Dużo mniej
Jakub Zulczyk
Patryk Jaki o Czechach i Słowacji, które według niego wypowiedziały ETS
FAŁSZJaki: Czechy i Słowacja jakoś mogą wypowiedzieć ETS. Ale one nawet nie chcą
Michał Istel
Władysław Teofil Bartoszewski
FAŁSZBartoszewski: Irańczycy "przypadkowo" zniszczyli własną szkołę. "Jak tak można kłamać?"
Michał Istel, Jakub Zulczyk
George Soros i akta Epsteina
FAŁSZTrump dobrał się do Sorosa? Co wiemy o relacjach o areszcie i ucieczce do Dubaju
Gabriela Sieczkowska
"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelZuzanna KarczewskaGabriela Sieczkowska
Amerykańscy piloci "aresztowani". Kiedy i za co?
Wojskowi "aresztowani", bo "odmówili transportu broni do Izraela"? Nie za to
Renata Gluza, Jakub Zulczyk
Konkret24. Czarnek o SAFE: "musimy negocjować z Ukraińcami". Nieprawda
"Musimy negocjować z Ukraińcami". O czym on mówi?
Gabriela Sieczkowska
Przemysław Czarnek
Czarnek o systemie ETS: "wypowiadamy to". Tylko jak
Michał Istel
W Dubaju rzekomo zatrzymano 19 Ukraińców, którzy mieli plądrować i napadać na zakłady jubilerskie
FAŁSZ"W Dubaju grupy Ukraińców rabują jubilerów i kradną samochody"? Co nie pasuje
Jakub Zulczyk
Kanada i "mordowanie noworodków". Wraca "niepokojące oświadczenie lekarzy"
FAŁSZKanada i "mordowanie noworodków". Wraca "niepokojące oświadczenie lekarzy"
Jakub Zulczyk
Tak miał wyglądać prezent dla kobiet pracujących w MON, przekonuje internautka
FAŁSZ"Skarpetki bezuciskowe" od ministerstwa obrony na Dzień Kobiet? Co na to resort
Gabriela Sieczkowska
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą"?
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą". A naprawdę?
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelJakub Zulczyk
Marija Zacharowa
Zacharowa "opowiada" o konflikcie w Iranie. Narracje Kremla dla Polaków
Zuzanna Karczewska
Ursula von der Leyen
FAŁSZ"UE uznała patriotów za terrorystów"? Co jest w unijnej strategii
Gabriela Sieczkowska
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie
Zuzanna Karczewska
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Zespół autorów
Gabriela SieczkowskaMichał IstelZuzanna Karczewska
Rzekomo trafiono amerykańskie obiekty wojskowe w Iraku
"Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie
Gabriela Sieczkowska
"Uwaga kierowcy!"
"Uwaga, kierowcy!", "tankuj teraz!". W tej akcji grają na strachu
Michał Istel
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona". Nie, to inny wybuch
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona"? Co to za wybuch
Gabriela Sieczkowska
Fejki wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie
"Eksplozja" na lotnisku w Dubaju, amerykański lotniskowiec "zatopiony"... A naprawdę?
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
