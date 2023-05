"Uroczyste otwarcie toi toia"? Tło było inne

Fotografia zyskała popularność dzięki temu, że opublikował ją pod koniec kwietnia na swoim twitterowym profilu Borys Budka , wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Zdjęcie było w poście lokalnego portalu, widać na nim oficjeli Prawa i Sprawiedliwości przecinających wstęgę na tle przenośnej toalety typu toi toi. "Wstęga musi być" - brzmiał komentarz w poście owego portalu. Budka równie kpiąco skomentował: "Na zdjęciu wojewoda śląski i posłanka PiS. Kwintesencja tej władzy…". Jego tweet wyświetlono do 4 maja ponad 170 tys. razy. Internauta, który podał go dalej, napisał: "Otwarcie centrum przesiadkowego w Świerklańcu. Obiekt kosztował 6 mln zł. Nie ma w nim toalety. Wójt zachęca do korzystania z przenośnych toalet" (pisownia postów oryginalna).

Cześć internautów uwierzyła w prawdziwość fotografii. "Dali sobie zrobić zdjęcie na tle WC. To właściwe dla nich miejsce"; "Otwierali publiczny kibel?"; "Uroczyste otwarcie toi toja"; "A za plecami WC, można skorzystać" - pisali na Twitterze i Facebooku (pisownia oryginalna). Jednak wielu wypominało Budce, że opublikował fejka. "Borys Budka albo nie rozpoznaje prostackiego, niechlujnego fotomontażu albo celowo wprowadza w błąd użytkowników Twittera" - napisał jeden z użytkowników. Do zdjęcia odniósł się także wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski Marcin Romanowski: "Borys Budka publikujący prymitywny fotomontaż. Kwintesencja PO…" - skomentował na Twitterze.

Otwarcie centrum przesiadkowego w Świerklańcu

17 kwietnia 2023 roku symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto w Świerklańcu (województwo śląskie) autobusowe centrum przesiadkowe. Inwestycja kosztowała prawie 6 mln zł. Pasażerowie mają do dyspozycji cztery stanowiska, z których odjeżdżają autobusy. Centrum wyposażone jest w stację ładowania pojazdów elektrycznych, tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i miejsce do pozostawienia oraz naprawy rowerów. Jest także parking dla samochodów.

Walka o toaletę z fotomontażem w tle

W dniu otwarcia centrum przesiadkowego poinformował o tym lokalny portal Tarnogorski.info. Skrytykował fakt, że inwestycja kosztowała niemal 6 mln zł, a nie tam nawet toalety. Opublikował odpowiedź na ten zarzut wójta Świerklańca Marka Cyryla, który miał zachęcać do korzystania z toalet w pobliskim parku. "To nie jest dworzec kolejowy w Katowicach, to nie jest dworzec w 60-tysięcznych Tarnowskich Górach. To jest przystanek. Tutaj w poblisku jest i restauracja, i my mamy park w Świerklańcu, na terenie parku też są toalety" - takie słowa wójta zacytowano.