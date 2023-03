"Zasieki na granicy z Rosją zostały skradzione"? Miał być żart, jest dezinformacja

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki pochwalił się w mediach społecznościowych, że Orlen już nie sprowadza do Polski rosyjskiej ropy, podczas gdy za rządów PO w 2015 roku było to 100 proc. Premier nie wspomina przy tym, że to Rosja do zera odcięła dostawy. Część polityków PiS powielała przekaz premiera, ale pisali o "prawie" 100 proc. ropy. Sprawdziliśmy więc, ile wynosi to "prawie 100 proc".