Błaszczak: "mamy 172 500 żołnierzy pod bronią". Co to za liczba?

Minister Mariusz Błaszczak pochwalił się, że armia się rozrasta i Wojsko Polskie liczy już 172 500 "żołnierzy pod bronią". Na ten post internauci zareagowali niedowierzaniem, pytając, czy tylu jest rzeczywiście żołnierzy w jednostkach. Nie. Wyjaśniamy, jak minister liczy.

Minister obrony narodowej i wicepremier Mariusz Błaszczak 2 czerwca wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Zachęcał tam do wstępowania w szeregi polskiej armii. Mówił o jej liczebności, porównując z rokiem 2015, kiedy to Prawo i Sprawiedliwości przejęło władzę. "Ze względu na zagrożenia, którym stawić czoła musi wolny świat, ze względu na napaść rosyjską na Ukrainę, musimy wzmacniać Wojsko Polskie. I tak robimy to konsekwentnie od 2015 roku" - stwierdził Błaszczak.

W 2015 roku Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy - dziś liczy 172,5 tysiąca żołnierzy. To jest właśnie dowód tego, że polskie władze poważnie traktują to wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem naszej Ojczyzny.

Minister przekonywał, że "Wojsko Polskie musi być silne poprzez liczebność Wojska Polskiego", ale też poprzez nowoczesną broń, jaka trafia na wyposażenie polskiej armii. Tego samego dnia na profilu PiS na Twitterze powtórzono słowa ministra: "W 2015 r. #WojskoPolskie liczyło ponad 95 tys. żołnierzy, dziś liczy 172,5 tys. żołnierzy. Polskie władze poważnie traktują wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem naszej Ojczyny".

W jego wystąpieniu zwraca uwagę liczba 172,5 tys. żołnierzy, którą już wcześniej podawał w mediach społecznościowych. Otóż 26 maja napisał na Twitterze: "W tej chwili mamy 172 500 żołnierzy pod bronią", ilustrując to grafiką, na której dopisano, że to stan na 26 maja 2023 roku. "Konsekwentnie budujemy najsilniejszą armię lądową w Europie!" - zapowiedział minister.

Wielu komentujących ten post pytało, co oznacza pojęcie "żołnierze pod bronią" i które jednostki zostały wliczone do tej grupy. Inni pytali, ilu tak naprawdę jest w Polsce żołnierzy zawodowych. "Pod bronią? Tylu jest żołnierzy w jednostkach liniowych? z Obrony Terytorialnej?"; "Panie Błaszczak, Panie nie liczy się tylko ilość, a przede wszystkim jakość"; "Ktos moze zdefiniowac pojecie pod bronia?"; "To są zawodowi czy WOT i ci po tygodniowych szkoleniach też nabijają statystyki?" - pisali internauci.

Wyjaśniamy, które grupy minister Błaszczak po raz kolejny zliczył na potrzeby rządowej statystyki oraz ilu mamy żołnierzy zawodowych. Bo 172 500 to niezupełnie jest "liczebność Wojska Polskiego".

Żołnierze zawodowi + studenci + WOT + kandydaci + ochotnicy

O tym, w jaki sposób MON pod rządami PiS podaje liczebność polskiej armii, pisaliśmy już w Konkret24 w lutym 2023 roku. Wówczas bowiem minister Błaszczak podał, że w Polsce są 164 tys. żołnierzy. W oparciu o dokumenty budżetowe resortu obrony wyjaśnialiśmy, że na tę liczbę w 2022 roku składało się jednak: 115,5 tys. żołnierzy zawodowych, 35 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 8 tys. kandydatów na żołnierzy zawodowych; 3,6 tys. żołnierzy służby przygotowawczej (dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, DZSW) i 1 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (likwidowanej służby, którą zastępuje DZSW).

Nie inaczej jest w przypadku najnowszej statystyki ministra. W liczbie 172,5 tys. "żołnierzy pod bronią" zawarto nie tylko żołnierzy zawodowych, ale również żołnierzy WOT, kandydatów na żołnierzy zawodowych i ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z załącznika do decyzji budżetowej MON na 2023 rok wiemy, że samych żołnierzy zawodowych jest 125,7 tys. (stan na luty 2023). Jak ich przybywało w kolejnych latach, ilustruje poniższy wykres.

Ponadto - jak wynika z odpowiedzi MON przesłanej "Dziennikowi Gazecie Prawnej", a co jest ważne w analizie obecnych statystyk MON - w październiku 2022 roku resort zmienił sposób liczenia żołnierzy zawodowych: od tego czasu wlicza do nich też wszystkich studentów uczelni wojskowych już po ukończeniu pierwszego roku. Resort tłumaczy, że wynika to z przepisów uchwalonej w 2022 roku ustawy o obronie ojczyzny. Z powodu zmiany metodologii liczby żołnierzy zawodowych z 2015 roku (100 tys.) nie należy porównywać z obecną (125,7 tys.).

W tegorocznej informacji o budżecie MON nie opublikował - jak to robił w poprzednich latach - liczb żołnierzy WOT, kandydatów na żołnierzy zawodowych i ochotników z DZSW, których wliczono do grupy "żołnierzy pod bronią". Na początku 2023 roku minister obrony podał jedynie, że WOT liczy 36 tys. osób, co łącznie z zawodowymi dawałoby niecałe 162 tys. żołnierzy. Pozostałe ok. 10 tys. są to więc kandydaci na żołnierzy zawodowych i ochotnicy z DZSW.

"Wojsko silne przez liczebność"? Ekspert: "nie liczebność, a wyszkolenie"

Mariusz Błaszczak po raz kolejny więc na potrzeby rządowej statystyki połączył żołnierzy zawodowych z żołnierzami WOT, studentami uczelni wojskowych i ochotnikami z DZSW. Co więcej, podczas wystąpienia w Tomaszowie Mazowieckim te łączną liczbę (172,5 tys.) zestawił z liczbą samych żołnierzy zawodowych w 2015 roku (według Błaszczaka - 95 tys., według dokumentów MON - 100 tys.), żeby podbić swój przekaz o wzmacnianiu polskiej armii. Takie porównywanie jest jednak manipulacją.

Tym razem minister nazwał tę łączną grupę "żołnierzami pod bronią". Zapytany przez Konkret24 o te słowa ekspert - pilot wojskowy, major rezerwy Michał Fiszer - podkreśla: nie liczebność wojskowych jest najważniejsza, tylko ich wyszkolenie. - Wiadomo, jaka jest zdolność bojowa studentów czy ochotników do momentu zakończenia szkolenia. WOT jest pod bronią tylko w tym sensie, że ta broń leży w magazynach przy koszarach, gdzie oni przechodzą szkolenie i podczas tych szkoleń mogą z niej korzystać - mówi mjr Fiszer. - Natomiast co do liczebności, to wystarczy zobaczyć, jak duże liczebnie, ale nieodpowiednio wyszkolone siły rzuciła do wojny Rosja i co im z tego wyszło - dodaje.

Autor:Michał Istel

Źródło: Konkret24