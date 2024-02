PiS w spocie: "podwoiliśmy liczbę żołnierzy". Niezupełnie

Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie o bezpieczeństwie Polski chwali się, że za czasów rządów tej partii podwoiła się liczba żołnierzy. To wprowadzające w błąd porównanie. Wyjaśniamy.

W spocie opublikowanym w mediach społecznościowych 12 lutego Prawo i Sprawiedliwość podkreśla znaczenie bezpieczeństwa Polski. Chwali się dokonaniami własnego rządu i krytycznie recenzuje działania obecnego. "Nasze bezpieczeństwo to sprawa najważniejsza. Dlatego musimy wzmacniać i rozwijać liczebnie wojsko polskie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości traktował sprawy obronności priorytetowo" - mówi lektor i wylicza: "Zwiększyliśmy budżet do 4 procent PKB, kupiliśmy nowoczesną broń i podwoiliśmy liczbę żołnierzy". Potem słyszymy informacje, że "mamy zapowiedź rezygnacji z kontraktów na koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9"; "nie wiadomo, co z dostawą bojowych wozów piechoty borsuk". Na zakończenie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, były minister obrony, mówi: "Musimy pilnować dorobku ostatnich lat. Polska musi być bezpieczna".