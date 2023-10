Sasin: tania benzyna w Polsce jest od dawna. Ale "cuda na Orlenie" zaczęły się dopiero we wrześniu

Według ministra aktywów państwowych Jacka Sasina nie ma nic dziwnego w tym, że benzyna w Polsce "jest najtańsza w Europie", bo stoi za tym "decyzja rynkowa" Orlenu. Co więcej, taka sytuacja ma się utrzymywać od dawna. Przeczą temu dane i droga ropa naftowa na światowych rynkach.

Przed wyborami ceny paliw w Polsce mocno spadły, co wywołało taki popyt, że na niektórych stacjach pojawiły się informacje o braku paliwa, a na dystrybutorach karteczki z napisem "awaria". Według danych serwisu E-petrol.pl 27 września 2023 roku średnie ceny benzyny Pb95 i oleju napędowego wyniosły 5,99 zł. Przed miesiącem, 28 sierpnia, za litr Pb95 trzeba było płacić 6,64 zł, a za olej napędowy 6,47 zł - czyli o 0,65 zł i 0,48 zł więcej. Jak zauważyli eksperci E-petrol.pl - ostatni raz ceny paliw poniżej 6 zł kierowcy widzieli w Polsce na początku marca 2022 roku. A wszystko to w sytuacji wysokich cen ropy naftowej i słabego złotego.

O tę sytuację był pytany 2 października na antenie Radia Zet Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, który odpowiedzialny jest m.in. za nadzór nad Orlenem. Prowadzący rozmowę zapytał go, "Jak to jest możliwe, że ceny ropy na świecie drożeją, a na Orlenie benzyna jest najtańsza w Europie?". Jacek Sasin odpowiedział: "To jest nic dziwnego, że jest najtańsza w Europie" i dodał:

Tania benzyna w Polsce jest od dawna, właściwie od czasu, kiedy Orlen uzyskał możliwość pozyskiwania ropy naftowej z innych kierunków, kiedy wzmocnił się poprzez fuzję Lotosem, PGNiG i potem z Energą, stał się poważnym graczem na rynku paliw.

W dalszej części rozmowy minister stwierdził ponownie: "Powtórzę to jeszcze raz: tanie paliwo na stajach Orlenu to nie jest coś, co się wydarzyło w ostatnich dniach, czy ostatnich tygodniach. To jest fakt, który trwa od dawna. Najtańsze paliwo czy jedno z najtańszych w Europie, ale również w naszym regionie, bo przecież już nieraz o tym była mowa. To jest fakt po prostu. Zamiast się z tego cieszyć, mamy taką tendencję jako Polacy, żeby szukać tutaj drugiego dna".

Przekonywał również, że obniżenie cen paliw na stajach "to jest decyzja rynkowa". "Wielokrotnie to było mówione, mówił o tym również prezes Obajtek (szef Orlenu - red.), to jest decyzja rynkowa" - mówił i podkreślał role spółek Skarbu Państwa w tym procesie: "Po prostu Orlen tak skalkulował te ceny, żeby uzyskać godziwy zysk, a jednocześnie nie łupić Polaków. No właśnie dlatego mamy spółki Skarbu Państwa, żebyśmy mogli rzeczywiście w ten sposób prowadzić naszą politykę cenową i tak się dzieje w wielu obszarach, nie tylko przy paliwie".

Już dzień wcześniej, 1 października, w podobnym tonie o roli spółek Skarbu Państwa wypowiadał się w "Kawie na ławę" w TVN24 doradca prezydenta RP Andrzej Zybertowicz. "Dlatego zachowywane są, zwane strategicznymi, spółki Skarbu Państwa, żeby poza aspektem ekonomicznym było brane to, co jest modne skądinąd w innych kontekstach, społeczna odpowiedzialność biznesu. Za stabilność i za bezpieczeństwo kraju, które może w pewnych warunkach kolidować z czystym rachunkiem ekonomicznym" - stwierdził.

Pokazujemy więc, że nagły spadek cen benzyny to trend, który zaczął się dopiero we wrześniu tego roku - na półtora miesiąca przed wyborami do Sejmu i Senatu. Co więcej, ceny paliw w Polsce spadały w sytuacji, gdy ceny ropy na rynku rosły.

Od fuzji Orlenu z Lotosem nie było tak tanio

Jacek Sasin mówił, że "tania benzyna w Polsce jest od dawna", m.in. od fuzji Orlenu z Lotosem, do której oficjalnie doszło 1 sierpnia 2022. Na wykresach cen benzyny Pb95 widać jednak wyraźnie, że obniżki, które wywołały obecną dyskusję o działaniach Orlenu, zaczęły się dopiero na początku września tego roku. Według serwisu E-petrol.pl jeszcze 30 sierpnia 2023 litr benzyny Pb95 kosztował średnio 6,68 zł. Od tego momentu cena zaczęła mocno spadać. Niecały miesiąc później - 27 września - benzyna kosztowała już średnio poniżej 6 zł, dokładnie 5,99 zł.

Dynamiczną zmianę ceny benzyny widać na wykresie z E-petrol.pl: w lipcu i sierpniu tego roku cena wahała się między 6,50 a 6,70 zł, natomiast nagły spadek zaczął się na początku września 2023. To dopiero wtedy eksperci i ekonomiści zaczęli pisać o anomalii lub "cudach na Orlenie".

Na wykresie widać, że nagły spadek cen benzyny zaczął się na początku września 2023 E-petrol.pl

Co więcej, Jacek Sasin mówił, że tania benzyna jest w Polsce od czasów fuzji Orlenu z Lotosem, czyli sierpnia 2022. Jak pokazują archiwalne dane portalu E-petrol.pl, od tamtego czasu nie zdarzyło się jednak, żeby benzyna kosztowała średnio poniżej 6 zł. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia dopiero w ostatnim tygodniu września 2023. Ostatni raz w Polsce za benzynę płaciło się mniej niż 6 zł na początku marca 2022, a więc zaraz po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pokazuje to, że tak tanie paliwo w Polsce to, wbrew słowom Jacka Sasina, jednak "coś, co się wydarzyło w ostatnich dniach, czy ostatnich tygodniach".

Średnie ceny benzyny Pb95 od sierpnia 2022, kiedy doszło do fuzji Lotosu z Orlenem Ewgt.com.pl (dane za E-petrol.pl)

Cena ropy w górę, paliwa w dół

Minister aktywów państwowych w tym samym wywiadzie stwierdził również, że "nie ma żadnego sztucznego zaniżania cen", a obecna sytuacja "to są działania rynkowe Orlenu". Cena ropy Brent na rynku rosła jednak od początku września, podczas gdy w tym samym czasie ceny paliw w Polsce spadały.

Stopniowy wzrost cen ropy naftowej zaczął się już w czerwcu tego roku: na koniec tamtego miesiąca baryłka ropy (niemal 159 litrów - red. ) kosztowała nieco ponad 75 dolarów. Na koniec lipca było to już prawie 86 dolarów, a na koniec sierpnia prawie 89 dolarów. Wrzesień to dalsze wzrosty: 18 września baryłka ropy osiągnęła najwyższą cenę w tym roku: 94,62 dolara. Na koniec miesiąca ta cena spadła do nieco ponad 92 dolarów. We wrześniu średnia cena baryłki ropy wzrosła więc o 3,7 proc. W tym samym czasie średnia cena benzyny Pb95 w Polsce spadła o 10,3 proc. (z 6,68 30 sierpnia do 5,99 27 września - ceny za E-petrol.pl).

Polskie odchylenie od dynamiki zmian cen paliw w innych krajach Unii Europejskiej widać też w danych Komisji Europejskiej. Według ostatniego sierpniowego pomiaru z 28 sierpnia 2023 średnia cena za litr benzyny w Polsce (1,49 euro) stanowiła 81,2 proc. średniej unijnej. Miesiąc później, 25 września 2023, benzyna kosztowała już średnio 1,31 euro i było to 71,4 proc. średniej unijnej.

Co więcej, według ostatniego notowania z 25 września 2023 Polska ma obecnie najtańszą benzynę w Unii Europejskiej. To również nie jest "fakt, który trwa od dawna", jak mówił o niskich cenach Jacek Sasin, ponieważ miesiąc wcześniej, 28 sierpnia, tańszą benzynę niż Polacy (1,49 euro) mieli Rumuni (1,45 euro), Bułgarzy (1,40 euro) i Maltańczycy (1,34 euro). Nagły spadek cen paliw w Polsce to więc kwestia ostatnich 30 dni.

