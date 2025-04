Braun notuje "olbrzymi wzrost poparcia"? To nie ten CBOS

Część komentujących miała wątpliwości. "Ciężko w to uwierzyć"; "Ty, ale 1 kwietnia to był już jakiś czas temu"; "Czy to prima aprilis czy co?"; "Co to za fejkowy CBOS?"; "Fajnie, ale nie ma takiego sondażu" - komentowali. Inni pytali "Co to za CBOS, bo chyba nie ten ogólnopolski?"; "A w tej bajce były smoki?"; "Fejk czy AI?". Na to ostatnie pytanie autor wpisu odpowiedział: "Sympatyczna propaganda mająca na celu pomoc niezdecydowanym w wyborze słusznego kandydata".