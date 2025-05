Nawrocki w Białym Domu. "Które zdjęcie jest prawdziwe"?

W sieci krążą dwa niemal identyczne zdjęcia z uroczystości w ogrodzie Białego Domu. Na jednym z nich wśród gości widać Karola Nawrockiego, na drugim - w tym samym miejscu stoi zupełnie inny, nieznany mężczyzna. Sprawdziliśmy, które z tych zdjęć jest autentyczne, a które jest przeróbką.

Trwa wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. 1 maja kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta był jednym z gości obchodów Narodowego Dnia Modlitwy w Ogrodzie Różanym Białego Domu. Tam przez chwilę rozmawiał między innymi z sekretarzem stanu Marco Rubio. Po uroczystościach spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem.

Europoseł PiS Adam Bielan 1 maja opublikował na swoim profilu w serwisie X zdjęcie Nawrockiego z uroczystości w Ogrodzie Różanym. Widać na nim, jak kandydat PiS na prezydenta stoi wśród siedzących gości uroczystości. Większość z nich zwrócona jest w stronę sceny lub mównicy. Nawrocki stoi przodem do publiczności, jakby właśnie witał się z gośćmi skinieniem głowy albo zamierzał zająć miejsce w jednym z pierwszych rzędów. "Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu" - napisał europoseł w poście ze zdjęciem.

Post polityka PiS udostępniła jedna z anonimowych użytkowniczek serwisu X. Jednocześnie opublikowała wręcz identyczne zdjęcie, ale z jedną ważną różnicą. W miejscu w Nawrockiego widać innego mężczyznę stojącego w podobnej pozie. Mężczyzna jest przy tuszy, ma rozpiętą czarną marynarkę, jasną niebieską koszulę i niebieski krawat. Nie udało nam się ustalić, kim jest. Tej informacji nie podaje też autorka wpisu. "Które zdjęcie jest prawdziwe?" - pytała w poście. Jej wpis wyświetlono ponad 80 tys. razy.

Zestawienie tych samych dwóch zdjęć później opublikował kolejny anonimowy internauta. "Mam pewien problem - po lewej zdjęcie prawdziwe po prawej zdjęcie 'prawych' - które jest prawdziwe?" - pytał w poście. Dodał do niego zdjęcie z Nawrockim po prawej, a po lewej wersję z innym mężczyzną.

Internauci: "Bielan płakał, jak wklejał",; "oczywiście, że prawdziwe jest to z Nawrockim"; "jedno i drugie jest prawdziwe"

Zestawienie zdjęć wywołało gorącą dyskusję internautów. Niektórzy wierzyli, że zdjęcie z nieznanym mężczyzną to oryginał, a wersja z Nawrockim to przeróbka. "Bielan płakał, jak wklejał"; "Wkleił Batyra?"; "Fotoshop...wklejanie dla maluczkich z PIS" - komentowali (pisownia wpisów oryginalna). Niektórzy przy tej okazji nawiązywali do pseudonimu Karola Nawrockiego - Tadeusz Batyr - pod którym opublikował "Spowiedź Nikosia zza grobu", czyli biografię gangstera Nikodema Skotarczaka.

Kolejni przekonywali, że zdjęcie z Nawrockim to oryginał. "To pierwsze to AI, z Nawrockim jest prawdziwe"; "Te bez Nawrockiego to źle zrobiony fejk. Grubasek został kiepsko wklejony. Pani z 1. rzędu straciła twarz a obok siedzący gość rękę"; "Jednak to z Nawrockim, drugie to przeróbka w AI…"; "Oczywiście, że prawdziwe jest to z Nawrockim" - twierdzili w komentarzach.

Nieliczni oceniali, że oba zdjęcia są autentyczne. "Jedno i drugie jest prawdziwe geniuszu"; "Oba. Ludzie mają inaczej ustawione głowy więc to dwa różne momenty"; "Obydwa prawdopodobnie są legit"; "Niestety dla Polski, wszystkie są prawdziwe".

Sprawdziliśmy więc, kto ma rację.

Znak wodny, przedłużone ramie, znikająca twarz

Wiele wskazuje na to, że wersja zdjęcia z nieznanym mężczyzną to przeróbka wykonana przy użyciu narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. Co konkretnie za tym przemawia? W prawym dolnym rogu zdjęcia widoczny jest znak wodny z nazwą "Grok" - to chatbot oparty na generatywnej sztucznej inteligencji, rozwijany przez firmę xAI i powiązany z serwisem X. Taki znak pojawia się na obrazach wygenerowanych lub przetworzonych przez to narzędzie. Rozwiązanie to wprowadzono w celu ułatwienia identyfikacji treści stworzonych przez AI.

Kolejnymi wskazówkami są błędy typowe dla sztucznej inteligencji, które powstają podczas generowania zdjęcia lub przerabiania już istniejącego. I tak mężczyzna stojący w miejscu Nawrockiego ma nienaturalnie długie lewe ramię i nie widzimy jego dłoni. Co więcej, w tym miejscu znika ramię siedzącego mężczyzny w czarnej marynarce (prawy dolny róg). Jego ramię zasłaniało dłoń Nawrockiego na pierwszym zdjęciu opublikowanym przez europosła PiS.

FAŁSZ Grafika z nieznanym mężczyzną oprócz znaku wodnego ma wiele błędów typowych dla dzieł AI X.

Na wersji z Nawrockim wyraźnie widać twarz kobiety z grzywką i z okularami na czubku głowy. Na wersji z nieznanym mężczyzną jej twarz się "rozpływa", mimo że głowa pozostaje w tym samym miejscu. Co więcej, na zniekształcone wyglądają okulary mężczyzny w jasno-brązowej marynarce w kratę.

Zdjęcie z Nawrockim jest znacznie lepszą jakością niż jego alternatywna wersja. W lewym górnym rogu wyraźnie widoczne są białe gwiazdy na flagach USA. Na wersji z nieznanym mężczyzną są mocno zniekształcone. Z kolei liście na krzewach w centralnej części kadru wyglądają nienaturalnie - sprawiają wrażenie, jakby fragment roślin został skopiowany i wielokrotnie powielony. Tymczasem na wersji gdzie widać Nawrockiego, krzewy wyglądają znacznie bardziej naturalnie.

W identyfikacji oryginalnego zdjęcia pomagają dostępne w sieci narzędzia. Według Hive Moderation prawdopodobieństwo tego, że grafika z nieznanym mężczyzną to dzieło sztucznej inteligencji wynosi aż 99,9 proc. Tymczasem dla wersji zdjęcia z Nawrockim to tylko 0,4 proc.

Narzędzie do weryfikacji Hive Moderation wskazuje na 99,9 proc. prawdopodobieństwo wygenerowania zdjęcia przez AI. hivemoderation.com

Podobnie narzędzie Sightengine szacuje, że zdjęcie z nieznanym mężczyzną na 96 proc. powstało przy użyciu sztucznej inteligencji. Dla wersji z Nawrockim to prawdopodobieństwo to wyniosło tylko 1 proc. Wygląda na to, że narzędzie Grok poproszone o przerobienie zdjęcia - tj. wstawienie innej postaci w miejsce Nawrockiego - dokonało nieznacznych zmian na oryginalnym zdjęciu i znacząco pogorszyło jego jakość.

1 maja na oficjalnym profilu Karola Nawrockiego w serwisie X opublikowano wpis czterema zdjęciami z uroczystości w Ogrodzie Różanym. Na pierwszym z nich Nawrocki stoi przodem do publiczności, plecami do podium. W tle widać te same flagi Stanów Zjednoczonych i krzewy, które pojawiają się na zdjęciu udostępnionym wcześniej przez europosła Adama Bielana, a następnie przerobionym przez internautów. Zgadza się również okrągła wojskowa czapka na głowie jednego z gości za Nawrockim. Na drugim zdjęciu Nawrocki siedzi w drugim rzędzie wśród zaproszonych gości. To sugeruje, że fotografia opublikowana przez Bielana mogła zostać wykonana w momencie, gdy Nawrocki zajmował swoje miejsce.

