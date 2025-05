Trzaskowski i 14 tysięcy mieszkań w Warszawie. O jakie lokale chodzi

Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej wielokrotnie odwoływał się do swoich doświadczeń i sukcesów jako prezydenta Warszawy. Chwalił się 14 tysiącami mieszkań - raz były "wybudowane", raz "oddane", a innym razem "nowe". Kandydat ze swoich wypowiedzi tłumaczy się brakiem precyzji. Wyjaśniamy, ile mieszkań komunalnych powstało w Warszawie za kadencji polityka KO.

W trakcie kampanii prezydenckiej kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski niejednokrotnie chwalił się swoimi osiągnięciami w Warszawie, gdzie jest prezydentem miasta. Do swoich sukcesów zaliczył budowane przez miasto mieszkania. Jedną z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego z 2018 roku, kiedy po raz pierwszy wygrał wybory na prezydenta stolicy, była budowa miejskich, tanich mieszkań na wynajem. Wówczas deklarował, że od 2020 roku miasto będzie budować ich co najmniej półtora tysiąca rocznie.

W kampanii na prezydenta Polski jego narracja mieszkaniowych sukcesach w Warszawie niejednokrotnie się zmieniała. Podawał różne liczby; raz mieszkania były "wybudowane", a innym razem "oddane", przy kolejnym wystąpieniu dodał, że to "nowe mieszkania".

"Generalnie jestem zadowolony, że tyle nam udało się zrobić, że oddaliśmy ponad 10 tysięcy mieszkań. Jestem zadowolony, że ponad 2,5 tysiąca mieszkań jest właśnie budowanych" - tak na pytanie o realizację obietnicy z 2018 roku Trzaskowski odpowiadał 9 kwietnia 2025 roku. Pytanie padło na konferencji prasowej w warszawskim Rembertowie, gdzie wręczono klucze pierwszym lokatorom nowych mieszkań komunalnych. "Nie wybudowaliśmy tyle, ile chcieliśmy, ale byliśmy konsekwentni" - dodał.

Podczas debaty prezydenckiej organizowanej 28 kwietnia 2025 roku przez "Super Express" Trzaskowski stwierdził: "Nam się udało 14 tysięcy mieszkań nowych wprowadzić na rynek, komunalnych. Wybudowaliśmy dwa tysiące - w budowie jest kolejne dwa tysiące". Później dodał: "Tak jak powiedziałem samorządy, Warszawa wybudowała prawie tyle mieszkań co PiS przez osiem lat przez te swoje programy". Przypomnijmy, za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy realizowano rządowy program Mieszkanie plus, którego celem było budowanie mieszkań na tani wynajem.

7 maja na spotkaniu z mieszkańcami Wrocławia Trzaskowski, mówiąc o problemie mieszkalnictwa, ponownie odwołał się do swoich doświadczeń z Warszawy. "Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o perspektywach młodych ludzi, trzeba wspomnieć właśnie budowanie nowych mieszkań na wynajem. I powiem wam, że samorządowcy to robią najlepiej. Chcielibyśmy budować więcej mieszkań. Czasy były bardzo trudne - pandemia, później wojna, a mimo to udawało się. W samej Warszawie oddaliśmy 14 tysięcy nowych mieszkań, remontowaliśmy pustostany, budowaliśmy nowe mieszkania i dalej bardzo wiele takich mieszkań jest w budowie" - chwalił się.

Wyjaśniamy więc, co kryje się za liczbą 14 tysięcy mieszkań w Warszawie i jak ze swoich słów tłumaczył się ostatnio się Rafał Trzaskowski.

14 tysięcy mieszkań. Co to za liczba?

Okazuje się, że 14 tysięcy mieszkań, o których różnie w kampanii mówił Trzaskowski, to nie są jedynie nowo wybudowane mieszania.

9 stycznia 2025 roku tę samą liczbę podała na Facebooku Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni Trzaskowskiego, wiceprezydent m.st. Warszawy. W poście o polityce lokalowej stolicy pisała: "Od 2018 r. przygotowaliśmy ok. 14 tys. mieszkań (1375 - budowa nowych, 352 - modernizacje i około 12 277 remonty pojedynczych mieszkań)".

Facebookowy wpis opublikowany 9 stycznia 2025 roku na profilu Aldony Machnowskiej-Góry, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy facebook.com

To daje dokładnie 14 004 "przygotowanych" mieszkań. Tylko z tej liczby mieszkania nowe to tylko 9,8 procent. Zdecydowana większość - 87,7 proc. - to mieszkania po remoncie, a mieszkania zmodernizowane to 2,5 proc.

7 maja redakcja portalu Eska Warszawa opublikowała otrzymane z warszawskiego ratusza dane o dotyczące polityki mieszkaniowej realizowanej od początku pierwszej kadencji Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy.

"W latach 2018-2024 stolica przygotowało do najmu dla osób oczekujących pomocy mieszkaniowej ponad 14 000 mieszkań, w tym: 12 640 wyremontowanych pustostanów i lokali w kompleksowo modernizowanych budynkach wyłączonych z eksploatacji oraz 1375 mieszkań w nowo wybudowanych mieszkaniach komunalnych i TBS (w tym 423 komunalne i 952 mieszkania w TBS)" - informował za ratuszem portal.

Z tych informacji wynika, że od początku stycznia 2025 roku liczba przygotowanych przez władze Warszawy mieszkań wzrosła do 14 015, czyli o jedenaście lokali. Tyle właśnie przybyło wyremontowanych pustostanów i odnowionych lokali. Przy czym liczba nowo wybudowanych mieszkań nie zmieniła się - tych ciągle jest 1375 - tak jak na początku stycznia.

Urząd m.st. Warszawy odpowiedział na nasze pytania w tej sprawie w następujący sposób (zamieszczamy pełną odpowiedź): "Od 2018 r. przygotowaliśmy dla warszawskich rodzin 14 tys. mieszkań - wyremontowaliśmy 12 300 pustostanów, oddaliśmy klucze do 396 mieszkań w kompleksowo modernizowanych kamienicach i ponad 1400 mieszkań w nowo zbudowanych budynkach. Łączny koszt inwestycji budowy, modernizacji budynków oraz remontów pustostanów wyniósł prawie miliard dwieście milionów złotych" - napisała Monika Beuth, rzeczniczka ratusza.

Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego do momentu publikacji artykułu nie odpowiedział na nasze pytania.

Trzaskowski: "Warszawa wybudowała prawie tyle mieszkań co PiS przez osiem lat"? Nieprawda

Jak już wspominaliśmy, w debacie prezydenckiej "Super Expressu" Trzaskowski przekonywał, że "Warszawa wybudowała prawie tyle mieszkań co PiS przez osiem lat przez te swoje programy". Mimo że rządowy program budowy mieszkań okazał się fiaskiem, to w ramach niego wybudowano o wiele więcej mieszań niż władze Warszawy od 2018 roku.

Zaprezentowany w czerwcu 2016 roku, a rozpoczęty w październiku tego samego roku program Mieszkanie plus był jednym ze sztandarowych programów w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy. Miał wesprzeć Polaków, którzy - z różnych powodów - nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania. Były szumne zapowiedzi i wielkie obietnice: premier Mateusz Morawiecki w 2018 roku zapewniał, że w 2019 roku w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań.

Niewiele z tego się udało. Najwyższa Izba Kontroli już w marcu 2022 roku informowała o "fiasku programu". Jak ocenił NIK, program nie przyniósł "oczekiwanych efektów" i nie wpłynął "znacząco na poprawę warunków i rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności". "Rząd deklarował, że do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań - jednak do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. znajdowało się w budowie (stan na koniec października 2021 r.)" - podał NIK. Obietnicę 100 tys. mieszkań w ramach Mieszkania plus w marcu 2023 roku opisaliśmy na Konkret24 w cyklu "Obietnice minus". Oceniliśmy ją jako zrealizowaną częściowo.

W maju 2023 roku Waldemar Buda, ówczesny minister rozwoju i technologii, ogłosił zakończenie programu. Powód? "Mieszkanie plus nie wypaliło" - przyznał Buda w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje na swojej stronie, że na koniec maja 2023 roku w ramach programu Mieszkanie plus wybudowano 16 784 mieszkania, a kolejne 28 054 były w budowie.

Tak więc Trzaskowski nie ma racji. Warszawa od 2018 roku wybudowała tylko 1375 nowych mieszkań, czyli dwunastokrotnie mniej niż rząd Zjednoczonej Prawicy w ramach Mieszkania plus (od 2016 roku do maja 2023 roku).

Trzaskowski: "nie byłem precyzyjny", "czasami jest jakiś skrót"

8 maja Trzaskowski brał udział w programie "Godzina Zero" (transmitowanym na jego kanale na YouTube i przez Kanał Zero). W dwugodzinnym wywiadzie był pytany m.in. o słowa o tym, że Warszawa oddała 14 tysięcy nowych lokali, tłumaczył: "nie byłem precyzyjny".

Gdy prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski (który również kandyduje w wyborach prezydenckich) podał, że tylko 1,4 tys. z tych mieszkań jest nowych, Trzaskowski szybko wtrącił: "Nie, 1800 w tej chwili". To nie pokrywa się z danymi, które urząd miasta przekazał redakcji Eska Warszawa na początku maja, czyli 1375 lokalami.

"Jak się udziela przeróżnego rodzaju wywiadów no to czasami, czasami jest jakiś skrót. Ja się starałem w tej sprawie wielokrotnie, znajdzie pan mnóstwo moich wypowiedzi, gdzie ja mówię dokładnie, jak to jest" - bronił się prezydent Warszawy.

I kontynuował: "Mówiłem o tym, że warszawiacy dostali 14 tysięcy lokali. I teraz tak: 12 tysięcy to są rzeczywiście te lokale, które są remontowane. Gdzieniegdzie to jest po prostu remont, który jest generalnym remontem, gdzie są naprawdę wydawane bardzo duże pieniądze po to, żeby ten lokal był przystosowany". Jak tłumaczył, "czasem jest to mega poważny remont, czasami ten remont nie jest aż tak kosztowny".

Następnie Trzaskowski przeszedł do kwestii wybudowanych mieszkań. "Wybudowaliśmy te 1800 mieszkań i dwa tysiące mieszkań jest w tej chwili w budowie i sukcesywnie są one oddawane" - powiedział. Stwierdził, że chciałby budować więcej mieszkań. Przypomniał, że taka była jego deklaracja z 2018 roku - 1500 mieszkań rocznie. "Tylko że w pandemii nic się nie działo. Potem mieliśmy wojnę, gdzie po prostu brakowało rąk do pracy i dlatego powiedziałem o tym, że dopiero teraz ten proces przyspieszył" - tłumaczył. Żeby Trzaskowski wywiązał się ze swojej obietnicy, Warszawa musiałaby w latach 2019-2024 wybudować dziewięć tysięcy mieszkań.

Źródło: Konkret24