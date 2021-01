Antyszczepionkowcy są zorganizowani, pandemię uznają za historyczną szansę

Centrum Przeciwdziałania Cyfrowej Nienawiści (Center for Countering Digital Hate, CCDH) to organizacja pozarządowa powołana na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się nienawiści i dezinformacji w sieci. Jej przedstawiciele od miesięcy badają zachowania środowisk przeciwników szczepień w mediach społecznościowych. W październiku przedstawiciele CCDH wzięli udział w trzydniowej konferencji liderów ruchu antyszczepionkowego. Nagrali wystąpienia i je przeanalizowali. Ustalenia spisali w raporcie "The Anti-Vaxx Playbook" opublikowanym 22 grudnia.

Foto: The Center for Countering Digital Hate / counterhate.co.uk

Autorzy raportu CCDH przeanalizowali statystyki dotyczące obserwujących 147 profili antyszczepionkowców w najpopularniejszych serwisach społecznościowych. Łącznie konta te mają 51,6 mln obserwujących – w ciągu roku przybyło aż 10,1 mln. Szczególnie wielu nowych fanów pojawiło się w serwisie YouTube i na Instagramie – po 4,3 mln. Konta rozpowszechniające teorie spiskowe o szczepionkach zanotowały olbrzymie przyrosty obserwujących: od 15,5 mln w 2019 roku do 23,1 mln w 2020. Dwie piąte obserwowanych kont należało do przedsiębiorców branży medycyny alternatywnej.

Sherri Tenpenny, amerykańska osteopata znana z promowania alternatywnej medycyny i sprzeciwu wobec szczepionek, uznała pandemię za okres, w którym można zbudować szeroki ruch z przeciwnikami noszenia masek, dystansowania społecznego i lockdownów. "Potrzebujemy, by wszyscy pozbyli się strachu ze swoich mózgów, pozbyli się masek, przytulali się do ludzi" - mówiła Tenpenny.

Uczestnicy konferencji uznali, że pandemia stwarza możliwość wprowadzenia historycznych zmian. "Te wszystkie prawdy, które staraliśmy się nagłaśniać przez wiele wiele lat. Ludzie ich słuchają, to ma wpływ, a te ziarna padają na bardzo żyzną glebę" – przekonywał Robert F. Kennedy Jr. Natomiast Andrew Wakefield mówił o tym, że w dobie koronawirusa rośnie świadomość istnienia problemów poruszanych przez antyszczepionkowców.

Izrael szczepi wyjątkowo szybko, niektóre kraje wyjątkowo wolno. Z czego to wynika?

Izrael szczepi wyjątkowo szybko, niektóre kraje wyjątkowo wolno. Z czego to wynika? Video: Fakty TVN

Inną grupą na celowniku antyszczepionkowców są przedstawiciele mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych. By zniechęcić ich do korzystania z usług opieki zdrowotnej, przypomina się dawne rasistowskie praktyki amerykańskiej służby zdrowia - np. badanie Tuskegee. Uczestniczących w nim chorych na kiłę Afroamerykanów nie poinformowano o możliwości podjęcia leczenia. Wielu z nich zmarło. Według CCDH działania obliczone na zniechęcenie Afroamerykanów nie przynoszą jednak spodziewanych rezultatów. 74 proc. przedstawicieli tej grupy społecznej wierzy informacjom pochodzącym od naukowców. W całej populacji mieszkańców USA wynik jest podobny: 76 proc.

Raport wymienia rodziców jako grupę szczególnie narażoną na antyszczepionkowe treści. Przywołuje ukierunkowane na rodziców argumenty odnoszące się do wszystkich trzech elementów dominującej narracji. Jednym z cytowanych przykładów jest post, który pojawił się na stronie kampanii Children's Health Defense Roberta F. Kennedy'ego. Zarzucono w nim prowadzenie polityki "szczepień za wszelką cenę" i krytykowano rodziców, których dzieci wzięły udział w testach szczepionek.

Raport opisuje również metody adaptowania antyszczepionkowych treści z myślą o poszczególnych grupach odbiorców - przekazy są adresowane do przedstawicieli grup społecznych o różnych wrażliwościach i zainteresowaniach. Celem takiego rozproszenia narracji jest nie tylko poszerzenie zasięgu antyszczepionkowej propagandy - może to tez pomóc w promocji produktów medycyny alternatywnej. Poza tym różnorodność antyszczepionkowych narracji tworzy wrażenie bałaganu, a chaos jest celem samym w sobie. Antyszczepionkowcom chodzi bowiem o szerzenie niepewności wokół poruszanych problemów.

Eksperci CCDH przywołują znaną w badaniach społecznych nad szczepieniami zasadę 3C (complacency, confidence, convenience - samozadowolenie, zaufanie, wygoda). W raporcie tłumaczą, że dominująca narracja stosowana przez ruchy antyszczepionkowe ma na celu podważyć dwie składowe tej zasady: samozadowolenie rozumiane jako przekonanie o braku niebezpieczeństw związanych z epidemią i zaufanie do samej szczepionki.

1) "COVID-19 nie jest niebezpieczny" . W postach zamieszczanych w mediach społecznościowych przeciwnicy szczepień niezgodnie z faktami umniejszali zagrożenia związane z pandemią. Twierdzili m.in., że dane o śmiertelności COVID-19 są przesadzone , a szczepionki nie są potrzebne, ponieważ chorobę można leczyć . 2) "Szczepionki na COVID-19 są niebezpieczne" . Przeciwnicy szczepień przekonywali, że dotychczas przeprowadzone badania nie dają gwarancji bezpieczeństwa szczepionek – m.in. akcentowali pojawienie się efektów ubocznych u uczestników testów. Przekonywali też, że szczepionki są po prostu szkodliwe, a nawet zmieniają ludzkie DNA . 3) "Namawiający do stosowania szczepień są niewiarygodni" . Antyszczepionkowcy krytykowali polityków wzywających do szybkich prac nad stworzeniem szczepionek. Przekonywali, że wielkie firmy farmaceutyczne koncentrują się na osiąganiu zysków kosztem dbałości o jakość produktu . Próbowali dyskredytować wielkie organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, oskarżając je m.in. o uleganie wpływom miliarderów i wielkiego biznesu. Postać Billa Gates'a przywoływana w wielu teoriach spiskowych o szczepieniach uosabiała lęki i fałszywe teorie rozpowszechniane w środowisku.

Zorganizowane łowy przez internetowe fora

Raport CCDH wymienia ponadto techniki stosowane przez administratorów antyszczepionkowych forów. By "wyłowić" przedstawicieli milczącej grupy wątpiących w zasadność szczepień, zachęcają do zadawania pytań, na które odpowiadają, odsyłając do zmanipulowanych informacji z niewiarygodnych źródeł.

Na antyszczepionkowych forach są porady, jak prowadzić rozmowy ze zwolennikami szczepień, a nawet kursy online z wiedzy o szczepionkach. Antyszczepionkowcy regularnie organizują płatne lub darmowe konferencje, których częstymi gośćmi są właściciele biznesów oferujących produkty medycyny alternatywnej.

Jak odpowiadać antyszczepionkowcom? "Ignorujcie memy"

Autorzy raportu CCDH zalecają proste odpowiedzi na proste argumenty antyszczepionkowców. Co ważne: powinny się one koncentrować na omówionych wcześniej trzech filarach dominującej narracji i zgodnie ze stanem faktycznym przekonywać, że

COVID-19 jest śmiertelnie niebezpieczną chorobą;

szczepionki są jednym z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych wynalazków, które uratowały niezliczoną ilość osób przed chorobami, kalectwem i śmiercią;

motywacją lekarzy i naukowców jest chęć niesienia pomocy ludziom.

Eksperci CCDH odradzają odpowiadanie na antyszczepionkowe memy, argumentując że ich głównym celem jest tworzenie wrażenia chaosu i skandalu, a docelowo odwrócenie uwagi od kluczowych problemów.

Nie powinno się udostępniać ani w żaden sposób angażować w dezinformacyjne działania. To powoduje dalsze rozprzestrzenianie się fałszywych informacji. Zamiast tego warto informować o metodach rozpowszechniania fake newsów, a przede wszystkim promować sprawdzoną i wiarygodną wiedzę o szczepieniach.

Autorzy raportu zachęcają do aktywności wszystkie osoby, które mają wiedzę ekspercką i potrafią dzielić się nią publicznie. Powinny się one angażować w dyskusje, zachęcać użytkowników mediów społecznościowych do zadawania pytań i odpowiadać na nie.