"Operacja Czerwona Kartka". Dezinformacja z futbolem w tle

Administratorzy platformy podają w raporcie liczbę i charakterystykę kont, stron oraz grup, które usunęli w ramach walki z dezinformacją. Krótko tylko opisują powody likwidacji profili. Na przykład w komentarzu do zarządzanych z Indii 37 kont, 32 stron, 11 grup na Facebooku i 42 profili na Instagramie, które usunęli, wyjaśniają, że "ludzie stojący za tą działalnością zwykle publikowali informacje w języku angielskim o lokalnych wiadomościach i wydarzeniach". Opisywali takie tematy jak "rola Arabii Saudyjskiej w konflikcie w Jemenie, przepisy dotyczące praw człowieka w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich", a także:

Uwagę analityków zwróciło ponadto wykorzystanie prywatnej firmy do prowadzenia działań dezinformacyjnych mających cele geopolityczne. Tym razem wykonawcą była indyjska firma aRep Global zajmująca się marketingiem cyfrowym. Autorzy raportu nie znaleźli na tyle twardych dowodów, by jednoznacznie wskazać "geopolitycznego aktora" zlecającego dezinformacyjne działania - ich cel pokazuje jednak, że ma on interesy w regionie Zatoki Perskiej.

Trzecim trendem jest taktyka dezinformowania za pomocą kont fikcyjnych organizacji walczących o prawa człowieka. To ma usypiać czujność mediów i grup interesu, zwiększając wiarygodność wśród docelowych odbiorców.