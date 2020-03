Raport amerykańskiej firmy: 39 proc. tweetów o koronawirusie zmanipulowanych

Według raportu Blackbird.ai, amerykańskiej firmy świadczącej usługi informatyczne związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu walki z dezinformacją, znacząca część fałszywych treści dotyczących wirusa SARS-CoV-2 została wygenerowana "nieorganicznie". Pod tym pojęciem autorzy raportu rozumieją każdy rodzaj treści, "który może być użyty do przeprowadzenia szkodliwych narracji". Firma wskazuje na treści rozpowszechniane przez boty i sieci botów, zorganizowane kampanie dezinformacyjne czy memy o charakterze propagandowym.

"W poprzednich latach dochodziło do epidemii SARS i świńskiej grypy, ale nigdy wcześniej ekosystem informacyjny nie był przygotowany do generowania tak olbrzymich ilości treści nieorganicznych" - podsumowano w raporcie.

Firma korzysta z własnych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do identyfikacji fałszywych oraz maszynowo generowanych treści. Autorzy raportu przeanalizowali blisko 7 mln tweetów o tematyce powiązanej z epidemią koronawirusa, wygenerowanych od 2 do 14 lutego przez ponad 2,6 miliona użytkowników Twittera. 38,7 proc. wszystkich zanalizowanych wpisów uznano za treści "nieorganiczne".

System informatyczny Blackbird.ai odnalazł ponad 106 tys. tweetów wygenerowanych przez ponad 75 tys. użytkowników Twittera, których treść nawiązywała do narracji o rzekomym wycieku danych z firmy Tencent. 44 proc. z nich zostało uznanych za zmanipulowane.

W rozmowie z portalem Buzzfeed rzecznik prasowy Tencentu potwierdził, że krążące w sieci wykresy są fake'ami. "Niestety, niektóre źródła w mediach społecznościowych dystrybuowały fałszywe zdjęcia naszego "Epidemic Situation Tracker" (z ang. "Monitoringu Sytuacji Epidemiologicznej" - red.), na których znalazły się fałszywe informacje, których my nigdy nie opublikowaliśmy" - powiedział przedstawiciel firmy.

Wpisy z tabelą zawierającą zawyżone statystyki w stosunku do tych publikowanych przez chińskie władze krążyły w różnych platformach mediów społecznościowych. Firma Tencent odniosła się do tych rewelacji i poinformowała, że krążące w sieci zdjęcie jest fałszywe. Zaprzeczyła także jakoby dane udostępniane na grafice były prawdziwe.

Raport wskazał również na treści powiązane z teorią spiskową o koronawirusie wykorzystywanym rzekomo jako broń biologiczna. Według rozpowszechnianych informacji "dwóch obywateli Chin" miało wykraść próbki wirusa kanadyjskim siłom zbrojnym. Teoria o broni biologicznej zaczęła żyć własnym życiem po publikacji w sieci wyników badań struktury białek koronawirusa, wskazujących na pewne podobieństwa z wirusem HIV ( autorzy badania wycofali publikację z internetu , gdyż "zamierzają ją zrewidować w odpowiedzi na komentarze środowiska naukowego w zakresie technicznego podejścia do badań i interpretacji ich wyników" - red.). Niektórzy internauci połączyli te informacje z różnymi teoriami spiskowymi, m.in. z rzekomo istniejącym programem depopulacji planety.

W tym kontekście autorzy wspominają o twierdzeniach rozpowszechnianych na wczesnym etapie wybuchu epidemii jakoby SARS-CoV-2 pochodził od "dzikich nietoperzy". Twierdzenie to łączono z - jak pisano - preferencjami żywieniowymi Chińczyków spożywających mięso takich zwierząt jak właśnie nietoperze czy psy. Wskazywano na rzekomą "barbarzyńskość" tych zwyczajów w porównaniu z wyborami żywieniowymi świata zachodniego. Przy części tweetów pojawiał się hasztag wzywający do bojkotowania Chin - #boycottchina.

W swoim raporcie Blackbird.ai wspomina również o narracji "delegitymizacji chińskiej kultury", w ramach której zidentyfikowano ok. 430 tys. tweetów wygenerowanych przez blisko 230 tys. użytkowników. 47,5 proc. treści przypisanej do tej kategorii zidentyfikowano jako zmanipulowane.

W ramach narracji zmierzającej do zniechęcenia odbiorców do chińskiej kultury raport wskazuje również na niezweryfikowane lub pozbawione oryginalnego kontekstu twierdzenia dotyczące więzienia ludzi przez władze w budynkach mieszkalnych poprzez spawanie drzwi wejściowych, odcinanie dojazdu do miasta poprzez wypełnianie tuneli dojazdowych odpadami, czy rozpylanie na ludzi substancji niewiadomego pochodzenia.

Raport wymienia także przypadek wykorzystania epidemii do promocji własnej osoby przez internetowego guru religijnego Saint Rampal Ji Maharaj. W ramach jego kampanii prowadzonej z wykorzystaniem hasztagu #NoMeat_NoCoronavirus [tłum. bez mięsa, bez koronawirusa] zidentyfikowano blisko 930 tys. tweetów wygenerowanych przez ponad 29 tys. kont. 99,4 proc. tych treści zidentyfikowano jako "nieorganiczne". Raport określił je również jako "pełne kłamstw, fundamentalistycznej propagandy i czystej dezinformacji".