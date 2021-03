A spod tynku wyjrzał Stalin... Nie, takiego "objawienia" w moskiewskim metrze nie było

"Czekasz sobie na stacji a tu nagle Stalin"; "Znak czasów"; "Cudowne objawienie w Moskwie!"; "Nie ma przypadków, są tylko znaki..."; "Cóż za niezwykła metafora współczesnej Rosji. Tak gdziekolwiek nie odpadnie tynk czy farba lub nie rozwieje się mgła propagandy, to wygląda Stalin"; "Cała Rosja to przypudrowany ZSRR" - komentują inni internauci.

Zamieszanie w rosyjskich mediach społecznościowych

Internetowe ślady doprowadziły nas do Rosji - i do dnia 1 kwietnia 2016 roku. Wówczas w rosyjskojęzycznej sieci pojawiły się te same zdjęcia, które teraz są znowu popularne w Polsce. "W Moskwie na stacji Arbatskaja odpadł tynk, a spod niego wyjrzał Stalin. To nie jest żart" - napisał wówczas jeden z internautów na Twitterze. Wpis podało dalej ponad tysiąc osób. "Ooo! Na Arbatskiej odpadł kawałek tynku w kształcie Krymu i odkryto mozaikę ze Stalinem" - informował inny internauta.

Zdjęcia potem - tak jak w Polsce - co jakiś czas wracały w rosyjskojęzycznej sieci. Znaleźliśmy na przykład popularny wpis po rosyjsku opublikowany pod koniec sierpnia 2018 roku.