Fejk kontra fetyszyści stóp, czyli internet sprawdzi wszystko

Teoria o tym, że na zdjęciu widać nagą Ocasio-Cortez upadła po tym, jak jeden z komentujących stwierdził, że widoczne na fotografii stopy nie należą do kongresmenki. Przedstawił się jako współtwórca strony Wikifeet (z ang. feet - stopy) i oznajmił, że porównał stopy ze zdjęcia z tymi dostępnymi właśnie w tym portalu, który jest platformą do publikowania fotografii tej części ciała różnych sławnych osób, głównie w celach realizowania fantazji seksualnych.

Twórca strony Wikifeet, posługujący się nickiem "jockes_on_you", napisał pod zdjęciem: "nawet ja nigdy nie widziałem takiego drugiego palca u stopy! Nie wiem, jak można pomylić to zdjęcie z tymi", po czym zamieścił link do zdjęcia z serwisu, na którym widać stopy kongresmenki. Ich wygląd rzeczywiście różni się od tego, co widać na fotografii z wanny.

Wikifeet to internetowy katalog, do którego użytkownicy mogą dodawać zdjęcia stóp znanych kobiet. W serwisie można znaleźć nie tylko Amerykanki, np. Ivankę Trump, ale także celebrytki z innych krajów, w tym Annę Lewandowską.

Do zrozumienia, w jakim celu powstała tak osobliwa strona, należy odwołać się do terminu podofilia. Kryje się pod nim jedna z popularniejszych odmian fetyszyzmu, polegająca na osiąganiu stanu podniecenia wywołanego kontaktem lub nawet widokiem stóp partnera seksualnego (z gr. pódi - stopa).

Amerykański portal "Vice" skontaktował się z autorem wpisu i zapytał go, co miał na myśli, pisząc o "takim drugim palcu u stopy". Odpowiedź pozwala twierdzić, że internauta jest dobrze zorientowany w tej tematyce. "Wiedziałem, że tak krótki drugi palec (jak na zdjęciu - red.) nie jest kwestią perspektywy, ponieważ nie możemy niezależnie wygiąć naszych palców od drugiego do piątego. Pomyślałem, że może to być forma brachydaktylii (wady polegającej na skróceniu palców - red.), ale jej strona (kongresmenki - red.) na Wikifeet sugerowała coś zupełnie przeciwnego. Dlatego stało się dla mnie jasne, że to nie jej stopa", wyjaśnił użytkownik katalogu.

Internet to fenomen

Ta sytuacja pokazuje, że tzw. fact-checking w sieci nie zawsze musi przyjmować profesjonalne ramy. Z internetu korzystają osoby o ogromnej palecie mniej lub bardziej oczywistych zainteresowań, dlatego stworzenie idealnej fałszywki w internecie nie jest wcale łatwe.

W historii tej fotografii nie był to jednak jedyny sukces wirtualnych detektywów. Fani świata celebrytów pomogli w ustaleniu prawdziwej autorki zdjęcia. Okazała się nią Sydney Leathers, młoda aktywistka polityczna i rówieśniczka Ocasio-Cortez, a także bohaterka skandalu z udziałem Anthony'ego Weinera - byłego członka Izby Reprezentantów USA - z którym w przeszłości wymieniała wiadomości tekstowe o podtekście seksualnym. Leathers w rozmowie z "Vice" potwierdziła, że zrobiła sobie to intymne zdjęcie kilka lat temu.

"Internet to fenomen" - skomentował tę sytuację jeden z użytkowników Reddita.

Kongresmenka z Instagrama

Alexandria Ocasio-Cortez szturmem dostała się do świata wielkiej amerykańskiej polityki. Jeszcze w 2016 roku zaledwie pomagała w organizacji kampanii prezydenckiej Berniego Sandersa, żeby już dwa lata później - w czerwcu 2018 roku stanąć do walki w prawyborach Partii Demokratycznej 14. dystryktu Nowego Jorku przed wyborami do Kongresu USA. Sensacyjnie pokonała w nich Josepha Crawleya - kongresmena ze stażem dziesięciu kadencji - i tym samym została najmłodszą kongresmenką w Stanach Zjednoczonych (w październiku skończy 30 lat).