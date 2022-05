"To są jakieś inne osoby". Co rzeczywiście pokazuje film z księciem Harrym i Meghan Markle?

Nagranie rzekomo pokazujące brytyjsko-amerykańską parą książęcą wywołuje konsternację internautów. Powiększone głowy i nieruchome twarze sprawiają, że wyglądają nienaturalnie. Sprawdzamy, o co chodzi w tej historii.

Część internautów jest zadziwiona krótkim wideo, które krąży w mediach społecznościowych, również w Polsce. Ma być na nim widać brytyjskiego księcia Harry'ego i jego żonę, Meghan Markle. Para macha ze sceny, podwyższenia lub balkonu, a na koniec się przytula. Ich twarze są nieruchome, nie pojawia się na nich żaden grymas, a głowy wydają się być powiększone. Za nimi nieruchomo stoi brat Harry'ego, książę William, następca brytyjskiego tronu i jego żona, księżna Kate. Całość sceny wygląda nienaturalnie, a wrażenie potęguje podłożona muzyka, jak z horroru. Internauci są skonsternowani. Dopytują, czy para ma maski i stawiają absurdalne tezy. "Po co ten cyrk"; "To są jakies inne osoby..."; "Klony"; "Ma nieruchome oczy... Albo to maska, albo robot"; "Przyjrzyjcie się dobrze. To nie jest człowiek..." - to komentarze polskojęzycznych internautów (pisownia wpisów oryginalna).

Sprawdzamy, o co chodzi w tej historii i kogo tak naprawdę widać na popularnym nagraniu. Wydarzenie w londyńskim muzeum sprzed czterech lat Przy pomocy odwróconego wyszukiwania obrazów można łatwo dotrzeć do oryginału filmu. Okazuje się, że nagrała go jedna z osób odwiedzających londyńskie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. Na Youtube opublikowała nagranie w czerwcu 2018 roku. Oryginał trwa 1,5 minuty - trzy razy dłużej niż to zdobywające teraz popularność. Obok Harry'ego, Maghan, Williama i Kate widać na nim innych członków rodziny królewskiej: królową Elżbietę, księcia Filipa, księcia Karola i jego żonę, księżną Kamilę. W tle słuchać głos przewodniczki oprowadzającej zwiedzających. Wideo jest autentyczne, ale nie widać na nim prawdziwej i byłej już pary książęcej. Cztery lata temu londyńskie muzeum po raz pierwszy w historii postanowiło odwiedzającym zaserwować nowy rodzaj doznania, które nazwano "Meghan and Harry LIVE". Po raz pierwszy wówczas pokazano "żywe figury woskowe". W tym celu wykonano specjalne maski i peruki, następnie założyła je para aktorów, by wcielić się w Meghan i Harry'ego, którzy miesiąc wcześniej wzięli ślub. Zwiedzający mogli więc po raz pierwszy wejść w interakcję z "książęcą parą", podać im rękę, zrobić sobie z nimi zdjęcie itp. "Po raz pierwszy wprowadzamy 'żywe figury'. To ekscytujący nowy etap rozrywki, jaką oferujemy naszym gościom" - zachwalał wówczas The Express rzecznik prasowy muzeum. W sieci można cały czas obejrzeć promocyjne wideo, które zapowiada prezentację "żywych figur" w czerwcu 2018 roku.

Meghan i Harry w dniu ogłoszenia zaręczyn i podczas pełnienia oficjalnych obowiązków (wideo archiwalne) Video: Reuters

"Książęca para" w brytyjskim programie. Internauci skonsternowani Zanim jednak "żywe figury" pokazano oficjalnie w londyńskim muzeum, para aktorów przebranych za Meghan i Harry'ego pojawiła się na początku czerwca 2018 roku w finale 12. sezonu brytyjskiej wersji programu "Mam talent". Media społecznościowe błyskawicznie obiegły wówczas zdjęcia i materiały wideo pokazujące parę na widowni. Część nieświadomych widzów wprawiło to w niemałą konsternację. Zdawało im się, że widzieli parę książęcą, ale z nienaturalnie statycznymi twarzami. Sieć zalała wówczas fala pytań, domysłów i absurdalnych teorii spiskowych. Internauci skupili się na Amerykance i drobiazgowo analizowali materiały w sieci. "Dlaczego Meghan Markle wygląda jak robot? Powiedzcie mi, że to się nie dzieje. Boję się"; "Ona ani razu nie mrugnęła ani się nie uśmiechnęła ani nawet nie obróciła głowy, jak to robią ludzie. Wytłumaczcie mi to"; "Ona jest jakimś klonem" - pisali wstrząśnięci. Wideo opublikowane wówczas na YouTube przez jednego z użytkowników serwisu z tytułem "Czy Meghan Markle jest robotem" w 48 godzin osiągnęło 200 tys. wyświetleń. Teraz ma ich niemal 870 tys. Użytkownik odtwarza wideo z "książęcą parą" i nagrywa swój komentarz: "Mamy tu coś mega dziwnego. Myślę, że to książę Harry i jego dziewczyna. Jej twarz w ogóle się nie rusza. Popatrzcie na to. To chyba jakiś żart. To nie jest normalne. Co to w ogóle jest?".

Potem muzeum przeprowadzało akcje promocyjne także w innych miejscach. W sierpniu 2018 "książęca para" spacerowała po londyńskim parku. W grudniu 2018 roku, przed Bożym Narodzeniem pojawiła się w świątecznych swetrach w berlińskim Muzeum Figur Woskowych. "Przeprowadzka" woskowych figur Tradycyjna, nieruchoma figura woskowa księcia Harry'ego po raz pierwszy została zaprezentowana w londyński muzeum w 2014 roku, z okazji jego 30. urodzin. Muzeum opublikowało wówczas wideo pokazujące, jak powstawała. Od tego czasu odświeżono jej wygląd. Figura Meghan Markle dołączyła i została oficjalnie zaprezentowana w maju 2018 roku, na trzy dni przed ich ślubem. Woskowa para ma na sobie kopię ubrań, które nosili Meghan i Harry w dniu ogłoszenia zaręczyn. Pierwotnie figury ustawiono obok figur innych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, w tym figury królowej Elżbiety.

Pierwotne i aktualne ustawienie figur Meghan i Harry'ego Foto: Shutterstock