Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

"Historia kina na jednym zdjęciu"? Urodziny Clinta Eastwooda tak nie wyglądały

|
nowe
Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Urodzinowy tort z gwiazdą szeryfa, a wokół hollywoodzkie legendy - tak rzekomo wyglądały 96. urodziny Clinta Eastwooda. Zdjęcie zachwyciło wielu internautów, którzy składali aktorowi życzenia. Tylko że, nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością.

Na początku września niektórych internautów zaciekawiła niecodzienna fotografia - ma przedstawiać, jak aktor i reżyser Clint Eastwood świętował 96. urodziny. Na zdjęciu otaczają go inni gwiazdorzy: Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins, Jack Nicholson i Harrison Ford.

Mężczyźni pozują na tle palm. W centrum stoi Eastwood, który trzyma tort z sylwetką kowboja, złotą gwiazdą szeryfa, kapeluszem i pasem - to bezpośrednie nawiązanie do jego licznych ról filmowych, w tym w spaghetti westernach.

Internauta, który 2 września opublikował to zdjęcie w serwisie X, złożył aktorowi urodzinowe życzenia i dodał, że jego stulecie jest już "za rogiem". Wpis wyświetlono niemal 96 tys. razy. Podobne, pełne życzeń publikacje pojawiały się pod koniec sierpnia także na Facebooku - po polsku i angielsku.

FAŁSZ
Niemal 96 tys. wyświetleń zebrał wpis o tym, jak aktor Clint Eastwood miał rzekomo świętować 96. urodziny
Niemal 96 tys. wyświetleń zebrał wpis o tym, jak aktor Clint Eastwood miał rzekomo świętować 96. urodziny
Źródło zdjęcia: x.com

Część internautów entuzjastycznie zareagowała na wspólne zdjęcie gwiazd kina. "Trzymajcie się chłopaki!"; "Niezła ekipa"; "Historia kina na jednym zdjęciu"; "A jednak starość jest piękna, pamiętajcie małolaty" - komentowali (pisownia wszystkich postów oryginalna). Niektórzy dziwili się, że o zdjęciu głośno jest na początku września, podczas gdy urodziny Eastwooda wypadają pod koniec maja.

Zdjęcie najpierw na "wyspecjalizowanym" koncie

Clint Eastwood urodził się 31 maja 1930 roku. Rzekome zdjęcie z jego 96. urodzin powinno więc pochodzić z przełomu maja i czerwca - o ile aktor świętowałby je w tym czasie. Tymczasem najstarsza wersja "zdjęcia", do której dotarliśmy, pojawiła się w sieci niemal trzy miesiące później - 24 sierpnia.

Opublikowano ją na facebookowej stronie AmbreAI. Już sama nazwa sugeruje związek strony ze sztuczną inteligencją. Post z rzekomym zdjęciem z 96. urodzin Eastwooda oznaczono jako stworzony przy użyciu AI.

Część zamieszczanych tam materiałów stylizowana jest na fotografie z przeszłości, m.in. z lat 90. Jedna z grafik ma przedstawiać Monicę Bellucci, Catherine Zeta-Jones i Charlize Theron w 1999 roku. Na kolejnej widzimy aktorów z filmu "Terminatora 2: Dzień sądu", którzy mieli spotkać się po 35 latach od premiery filmu - widać tu m.in. Arnolda Schwarzeneggera i Lindę Hamilton. Sprawdziliśmy kilka takich materiałów narzędziem do wykrywania sztucznej inteligencji - analiza potwierdziła, że są dziełem AI.

Zdjęcie pojawiło się na facebookowej stronie specjalizującej się w tworzeniu podobnych grafik stylizowanych na stare lub aktualne zdjęcia znanych aktorów
Zdjęcie pojawiło się na facebookowej stronie specjalizującej się w tworzeniu podobnych grafik stylizowanych na stare lub aktualne zdjęcia znanych aktorów
Źródło zdjęcia: facebook.com/AmbreAI

Na rzekomym zdjęciu z urodzin Clinta Eastwooda można dostrzec błędy charakterystyczne dla obrazów generowanych przez AI. Uwagę zwraca przede wszystkim nienaturalnie ułożona i pochylona szklanka w dłoni Roberta De Niro. W prawym górnym rogu kadru widać także okno willi, które ma nieregularnie, zniekształcone obramowanie.

Pochodzenie grafiki potwierdza również analiza w narzędziu Sightengine. Daje aż 99 proc. prawdopodobieństwa, że jest ona dziełem sztucznej inteligencji.

Analiza Sightengine potwierdza, że zdjęcie jest dziełem sztucznej inteligencji
Analiza Sightengine potwierdza, że zdjęcie jest dziełem sztucznej inteligencji
Źródło zdjęcia: sightengine.com

W sieci krąży coraz więcej fałszywych zdjęć gwiazd, które okazują się wytworem AI. W marcu 2026 roku wielu internautów dało się nabrać na rzekome fotografie ze ślubu Zendayi i Toma Hollanda - para potwierdziła zawarcie związku, ale do tej pory nie opublikowała zdjęć z ceremonii. W sierpniu 2025 roku sieć obiegły fejkowe zdjęcia, które miały przedstawiać Paula McCartneya odwiedzającego w szpitalu Phila Collinsa i grającego dla niego przebój Beatlesów "Hey Jude". Collins od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, a w tamtym czasie w sieci krążyły również plotki o jego pobycie w hospicjum. Rzecznik muzyka zdementował te informacje.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
16 min
pc
Miliony kobiet mogą żyć z nią latami bez diagnozy. "To zawsze było mylone"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
FilmKinoHollywoodFake NewsSztuczna inteligencjaManipulacja
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Michał Moskal
Michał Moskal i różne wersje o poprawkach do ustawy
Zuzanna Karczewska
Karol Nawrocki
Nawrocki o umorzeniach śledztw w sprawie Zondacrypto. Co pomija prezydent
Szymon Rębowski
Prześledziliśmy drogę nagrania mającego pokazywać pożar w Skarżysku-Kamiennej - trop prowadzi przez rosyjską propagandę aż na inny kontynent
FAŁSZJak rosyjska propaganda pokazała pożar w polskiej fabryce dronów
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w Sejmie
Jak Krystyna Pawłowicz neguje swoją polityczną przeszłość
Szymon Rębowski
Ursula von der Leyen
"UE chce skonfiskować prywatne oszczędności obywateli". To nie tak
Szymon Rębowski
Co udostępnia Zbigniew Ziobro
"Islam wypowiedział wojnę Zachodowi"? Co udostępnia Zbigniew Ziobro
Zuzanna Karczewska
Pasażer z nagrania, który zdemolował autobus i opluł kierowcę, jest błędnie przedstawiany jako "pijany obywatel Ukrainy"
FAŁSZ"Pijany Ukrainiec" demoluje autobus i pluje na kierowcę? Skąd jest to nagranie
Gabriela Sieczkowska
Dziki w Warszawie i Marcin Możdżonek
"W Warszawie w pierwszym kwartale było ponad 120 ataków dzików na ludzi". Nie tyle
Szymon Rębowski
Sieć zalała fala fałszywych materiałów mających przedstawiać skutki powodzi w Nepalu
Katastrofa w Nepalu. Te zdjęcia i nagrania to fejki
Gabriela Sieczkowska
"Ambasada USA w Moskwie zdjęła flagę". Spekulacje po wizycie szefa CIA
"Ambasada USA w Moskwie zdjęła flagę". Spekulacje po wizycie szefa CIA
Szymon Rębowski
Szczepienie na HPV rzekomo negatywnie wpływa na dzietność w Danii. Badacze wykazują, że nie ma takiego związku
Dania, szczepionki HPV i spadek dzietności. "Błędny wniosek"
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Ukraińskie flagi miały powiewiać na ulicach Bydgoszczy. Nagranie tego nie dowodzi
FAŁSZ Ukraińskie flagi w Bydgoszczy? "Sami przekazujemy terytorium pod władanie obcym"
Gabriela Sieczkowska
"Brawo pilot", czyli trudne lądowanie polskiego samolotu? Niekoniecznie
FAŁSZPilot "dał radę", w "takich warunkach"? Co to za nagranie
Zuzanna Karczewska
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
Góry śmieci w Birmingham
"Sprowadzasz Trzeci Świat, stajesz się Trzecim Światem". Skąd wzięły się te góry śmieci
Szymon Rębowski
"Policja w Barcelonie stosuje przemoc". A jak jest naprawdę?
"No i to jest policja". Nagranie z Barcelony wzbudza zachwyt, ale coś się nie zgadza
Szymon Rębowski
Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie, 25 sierpnia 2025
"A wy chcecie zobaczyć ukraińską flagę nad Warszawą?" Co to za historia
Gabriela Sieczkowska, Szymon Rębowski
Nagranie pochodzi z Ziemi, ale "NASA twierdzi, że to Mars"? Co to za teoria
"W jakim studiu to kręcono", ale "NASA twierdzi, że to Mars". Teoria spiskowa powraca
Zuzanna Karczewska
Zgubisz telefon z zastrzeżonym PESEL-em i stracisz "dostęp do tożsamości"? Tak to nie działa
FAŁSZZastrzeżony PESEL, zgubiony telefon i brak "dostępu do tożsamości"? To tak nie działa
Michał Istel
Karol Nawrocki
Prezydent o "lex szarlatan": przedsiębiorca i szarlatan w jednej szufladce? Jest inaczej
Gabriela Sieczkowska
Konkret
"Rząd PiS nie uzależniał zbrojeń od pożyczki na wiele lat". A jak było
Szymon Rębowski
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach?
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach
Gabriela Sieczkowska
16-latek podejrzewany jest o zranienie nożem 12-latki
"16-letni Ukrainiec próbował zabić nożem 12-letnią Polkę". Co się nie zgadza
Szymon Rębowski
Przysięga wojskowa ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Choszcznie w 2024 roku
"Kobiet w armii jest coraz więcej". Sprawdzamy
Szymon Rębowski
Na co zwracać uwagę, kiedy coś w internecie brzmi nienaturalnie po polsku?
"Polak by tak nie powiedział". Rusycyzmy obnażają dezinformację
Michał Istel
Prezydent Karol Nawrocki podczas święta Wojska Polskiego
"Bóg, honor, ojczyzna" i "obrońcy Monte Cassino". Prezydent kontra historia
Michał Istel
Manewry Baltic Trust 2026 na Łotwie
FAŁSZ"Ukrainiec zabija trzech żołnierzy NATO"? To rosyjski fejk
Szymon Rębowski
Michał Woś przekonuje, że premier Giorgia Meloni wycofała z włoskich szkół "obowiązkową edukację seksualną". Nie było czego wycofywać
Włoski rząd wycofał "obowiązkową edukację seksualną"? Nie miał czego
Gabriela Sieczkowska
Nagranie ma przedstawiać rysia, który szuka u człowieka pomocy dla swojego młodego. Wideo zdobyło już miliony wyświetleń.
FAŁSZMotocyklista i ryś, który "prosi o pomoc". Czasem wystarczy sprawdzić
Gabriela Sieczkowska
Zdjęcie z zatrzymania ukraińskiego attaché konsularnego
"Ukraiński attaché został zatrzymany na granicy"? Tak, ale kiedy
Szymon Rębowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica