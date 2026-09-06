FAŁSZ "Historia kina na jednym zdjęciu"? Urodziny Clinta Eastwooda tak nie wyglądały Gabriela Sieczkowska |

Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com

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Na początku września niektórych internautów zaciekawiła niecodzienna fotografia - ma przedstawiać, jak aktor i reżyser Clint Eastwood świętował 96. urodziny. Na zdjęciu otaczają go inni gwiazdorzy: Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins, Jack Nicholson i Harrison Ford.

Mężczyźni pozują na tle palm. W centrum stoi Eastwood, który trzyma tort z sylwetką kowboja, złotą gwiazdą szeryfa, kapeluszem i pasem - to bezpośrednie nawiązanie do jego licznych ról filmowych, w tym w spaghetti westernach.

Internauta, który 2 września opublikował to zdjęcie w serwisie X, złożył aktorowi urodzinowe życzenia i dodał, że jego stulecie jest już "za rogiem". Wpis wyświetlono niemal 96 tys. razy. Podobne, pełne życzeń publikacje pojawiały się pod koniec sierpnia także na Facebooku - po polsku i angielsku.

FAŁSZ Niemal 96 tys. wyświetleń zebrał wpis o tym, jak aktor Clint Eastwood miał rzekomo świętować 96. urodziny Źródło zdjęcia: x.com

Część internautów entuzjastycznie zareagowała na wspólne zdjęcie gwiazd kina. "Trzymajcie się chłopaki!"; "Niezła ekipa"; "Historia kina na jednym zdjęciu"; "A jednak starość jest piękna, pamiętajcie małolaty" - komentowali (pisownia wszystkich postów oryginalna). Niektórzy dziwili się, że o zdjęciu głośno jest na początku września, podczas gdy urodziny Eastwooda wypadają pod koniec maja.

Zdjęcie najpierw na "wyspecjalizowanym" koncie

Clint Eastwood urodził się 31 maja 1930 roku. Rzekome zdjęcie z jego 96. urodzin powinno więc pochodzić z przełomu maja i czerwca - o ile aktor świętowałby je w tym czasie. Tymczasem najstarsza wersja "zdjęcia", do której dotarliśmy, pojawiła się w sieci niemal trzy miesiące później - 24 sierpnia.

Opublikowano ją na facebookowej stronie AmbreAI. Już sama nazwa sugeruje związek strony ze sztuczną inteligencją. Post z rzekomym zdjęciem z 96. urodzin Eastwooda oznaczono jako stworzony przy użyciu AI.

Część zamieszczanych tam materiałów stylizowana jest na fotografie z przeszłości, m.in. z lat 90. Jedna z grafik ma przedstawiać Monicę Bellucci, Catherine Zeta-Jones i Charlize Theron w 1999 roku. Na kolejnej widzimy aktorów z filmu "Terminatora 2: Dzień sądu", którzy mieli spotkać się po 35 latach od premiery filmu - widać tu m.in. Arnolda Schwarzeneggera i Lindę Hamilton. Sprawdziliśmy kilka takich materiałów narzędziem do wykrywania sztucznej inteligencji - analiza potwierdziła, że są dziełem AI.

Zdjęcie pojawiło się na facebookowej stronie specjalizującej się w tworzeniu podobnych grafik stylizowanych na stare lub aktualne zdjęcia znanych aktorów Źródło zdjęcia: facebook.com/AmbreAI

Na rzekomym zdjęciu z urodzin Clinta Eastwooda można dostrzec błędy charakterystyczne dla obrazów generowanych przez AI. Uwagę zwraca przede wszystkim nienaturalnie ułożona i pochylona szklanka w dłoni Roberta De Niro. W prawym górnym rogu kadru widać także okno willi, które ma nieregularnie, zniekształcone obramowanie.

Pochodzenie grafiki potwierdza również analiza w narzędziu Sightengine. Daje aż 99 proc. prawdopodobieństwa, że jest ona dziełem sztucznej inteligencji.

Analiza Sightengine potwierdza, że zdjęcie jest dziełem sztucznej inteligencji Źródło zdjęcia: sightengine.com

W sieci krąży coraz więcej fałszywych zdjęć gwiazd, które okazują się wytworem AI. W marcu 2026 roku wielu internautów dało się nabrać na rzekome fotografie ze ślubu Zendayi i Toma Hollanda - para potwierdziła zawarcie związku, ale do tej pory nie opublikowała zdjęć z ceremonii. W sierpniu 2025 roku sieć obiegły fejkowe zdjęcia, które miały przedstawiać Paula McCartneya odwiedzającego w szpitalu Phila Collinsa i grającego dla niego przebój Beatlesów "Hey Jude". Collins od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, a w tamtym czasie w sieci krążyły również plotki o jego pobycie w hospicjum. Rzecznik muzyka zdementował te informacje.