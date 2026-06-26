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Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii

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Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Mundial 2026. Przylot reprezentacji Curacao na mistrzostwa świata
Źródło wideo: Curacao: SNTV
Źródło zdj. gł.: x.com
Zachwyt internautów wzbudza nie tylko kulturalne zachowanie kibiców z Japonii, ale także ich pomysłowość w kibicowaniu. Po sieci krążą zdjęcia fanów, którzy na mecz mieli przyjść przebrani za postaci z serialu "Dragon Ball" - Goku i Vegetę. Czy tak było naprawdę?

Trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej. 26 czerwca 2026 roku Japonia i Szwecja rozegrały ostatni mecz w grupie F. Zakończył się remisem 1:1. Obie drużyny awansowały do fazy pucharowej - Japonia 29 czerwca zagra z Brazylią, a Szwecja najprawdopodobniej zmierzy się 30 czerwca z Francją.

Japońscy kibice uwagę piłkarskiego - i nie tylko - świata przyciągnęli tym, że po meczu z Holandią zakończonym remisem 2:2, wyciągnęli worki i posprzątali zajmowane sektory. Internauci po meczu wrzucali do sieci nagrania, na których widać sprzątających po sobie stadion kibiców i chwalili ich zachowanie.

Po sieci krążą też zdjęcia z rozegranego 21 czerwca meczu z Tunezja, wygranego przez Japonię 4:0, na którym widać dwóch kibiców przebranych za bohaterów popularnej serii mangi "Dragon Ball" - Goku i Vegetę. Te zdjęcia także wzbudziły entuzjazm kibiców. Ale coś w nich nie pasuje.

Goku i Vegeta na trybunach

"Reprezentacja Japonii pewnie pokonała Tunezję, ale równie wiele działo się na trybunach. Wśród tysięcy kibiców pojawili się Goku i Vegeta, którzy z zaangażowaniem wspierali Niebieskich Samurajów. Gdy kamery uchwyciły nietypową parę, publiczność oszalała. Bohaterowie Dragon Balla odtworzyli kultową scenę fuzji! Trybuny natychmiast wybuchły śmiechem, brawami i głośnymi owacjami. Japońscy piłkarze zachwycali na boisku, a Goku i Vegeta zapewnili kibicom dodatkowe widowisko poza murawą" - napisał 21 czerwca na X polski internauta, który zamieścił zdjęcia przebranych kibiców (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

FAŁSZ
Na meczu Japonii z Tunezją mieli pojawić się kibice przebrani za Goku i Vegetę
Na meczu Japonii z Tunezją mieli pojawić się kibice przebrani za Goku i Vegetę

Na jednym z nich widać jak kibice przebrani za Vegetę (niebieski strój) i Goku (strój pomarańczowy) stoją obok siebie, pomiędzy innymi widzami; Vegeta ma ręce skrzyżowane na piersi. Na drugim zdjęciu robią natomiast charakterystyczną pozę znaną fanom "Dragon Balla" - wygięci w łuk stykają się palcami wskazującymi. Ogromną popularność te sceny zdobywają też w zagranicznej sieci. Tam internauci również zachwycają się pomysłem Japończyków. Jedne z najpopularniejszych postów na ten temat mają ponad milion wyświetleń.

Rzekome zdjęcia japońskich kibiców przebranych za postacie z anime generują w zagranicznej sieci miliony wyświetleń
Rzekome zdjęcia japońskich kibiców przebranych za postacie z anime generują w zagranicznej sieci miliony wyświetleń
Źródło zdjęcia: x.com

"Jeżeli tak właśnie cała ta grupa kibiców wspiera swoją reprezentację, to każdy japoński kibic powinien dostać wizę na mundial z automatu. Niezależnie od kraju"; "Świetne"; "To pokazuje, że Japonia jest silniejsza niż kiedykolwiek!!"; "Naprawdę najlepsza grupa kibiców" - internauci komentują rzekomą akcję japońskich kibiców. Inni jednak reagują: "Nie chcę psuć zabawy, ale to AI".

Co wzbudza wątpliwość

Wiele elementów rzeczywiście wskazuje, że zdjęcia nie są autentyczne. Po pierwsze, poza licznymi postami w mediach społecznościowych, o takiej akcji kibiców nie pisały żadne światowe serwisy - ani te o ogólnej tematyce, ani sportowe, które relacjonują teraz mundial. Sprzątanie Japończyków trybun po meczach - także po spotkaniach z Tunezją i Szwecją - było szeroko opisywane. Trudno więc sobie wyobrazić, że ta akcja miałaby zostać przez media niezauważona.

Poza tym w sieci można znaleźć zdjęcia przedstawiające niemal identyczne ujęcie trybuny na stadionie w Monterrey podczas meczu Japonia-Tunezja. Tyle że to ujęcie pokazuje stojących kibiców, ale ubranych w niebieskie koszulki reprezentacji - wcale nie są przebrani za bohaterów z "Dragon Balla". Jak widać na zdjęciu poniżej - ze zdjęcia z Vegetą i Goku zniknęło też kilka osób. Poza tym wszystko wygląda tak samo - reszta widocznych wokół nich kibiców stoi w tych samych pozach, mają takie same miny, są tak samo ubrani. Obrazek został najprawdopodobniej przerobiony na podstawie tego, gdzie widać normalnie ubranych kibiców.

Na dostępnych w sieci zdjęciach widać te samą scenę, ale bez przebranych kibiców
Na dostępnych w sieci zdjęciach widać te samą scenę, ale bez przebranych kibiców
Źródło zdjęcia: x.com

Sprawdziliśmy oba krążące obrazki - to gdzie Goku i Vegeta stoją prosto, jak i to gdzie pozują - za pomocą narzędziaHive Detect, które służy do weryfikacji obrazów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Wykazało, że prawdopodobieństwo powstania obu z nich przy użyciu AI wynosi niemal 85 proc.

Prawdopodobieństwo, że grafiki są dziełem AI, wynosi niemal 85 proc. w przypadku obu z nich
Prawdopodobieństwo, że grafiki są dziełem AI, wynosi niemal 85 proc. w przypadku obu z nich
Źródło zdjęcia: hivemoderation.com
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Źródło: Konkret24
Tagi:
Mundial 2026Piłka nożnaJaponiaFake NewsAI
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
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