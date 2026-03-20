Senegal dał puchar "pod ochronę żołnierzy", bo czyha na niego Maroko? Jest afera, jest historia

Rabat, stolica Maroka

Reprezentacja Senegalu wygrała w styczniu 2026 roku finał piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki, pokonując po dogrywce 1:0 reprezentację Maroka. Dwa miesiące po tamtym meczu - 17 marca 2026 - Afrykańska Federacja Piłkarska (CAF) zdecydowała jednak o zweryfikowaniu wyniku: jako walkower 3:0 na korzyść Maroka. Ukarano w ten sposób Senegal za to, że jego piłkarze w czasie finału opuścili boisko na kilkanaście minut, protestując przeciwko jednej z decyzji sędziego. Tym samym formalnym zwycięzcą PNA - czyli mistrzostw kontynentu - zostało Maroko.

W związku z tą sytuacją w mediach społecznościowych rozniosła się informacja, jakoby Pape Thiaw, selekcjoner reprezentacji Senegalu, po usłyszeniu werdyktu CAF zabrał puchar do bazy wojskowej. Tam razem z senegalskimi żołnierzami miał chronić trofeum przed oddaniem go Maroku. Dowodem ma być nagranie, na którym widać trenera trzymającego puchar, otoczonego przez żołnierzy w mundurach.

FAŁSZ Przekaz o ukryciu pucharu w bazie wojskowej w Senegalu generuje miliony wyświetleń Źródło: x.com

Ponieważ odebranie Senegalowi pucharu budzi ogromne kontrowersje, wpisy z doniesieniami o ukryciu trofeum w bazie rozchodzą się masowo. "Pilne: Trener Senegalu zabrał dziś Puchar Narodów Afryki do bazy wojskowej. Obecnie znajduje się w środku ich obozu" - podano 19 marca na jednym z kont o tematyce piłkarskiej w serwisie X; tylko ten post wyświetliło ponad 5 mln osób.

Film z trenerem wśród żołnierzy udostępnił też 19 marca dziennikarz sportowy Michał Pol, pisząc: "Trener Senegalu Pape Thiaw zabrał Puchar Narodów Afryki do bazy wojskowej – stoi teraz w centrum obozu pod ochroną żołnierzy. Senegal odmawia oddania trofeum Maroku. Żeby z tego nie było kolejnej Wojny Futbolowej". Wpis ma ponad 180 tys. wyświetleń.

FAŁSZ Polscy internauci również szerowali fałszywy przekaz, że Senegal miał ukryć Puchar Narodów Afryki w bazie wojskowej Źródło: x.com

Lecz choć samo nagranie jest prawdziwe, wcale nie pokazuje sytuacji, że Senegal ukrył puchar w bazie wojskowej.

Senegalczycy zeszli z boiska i stracili puchar

Puchar Narodów Afryki rozgrywano w Maroku. Pod koniec finałowego meczu w stolicy kraju, Rabacie, doszło do niecodziennych wydarzeń. Przy stanie 0:0 sędzia po weryfikacji system wideo VAR podyktował rzut karny dla Maroka. Wywołało to przepychanki na murawie oraz zamieszki na trybunach.

Piłkarze Senegalu nie pogodzili się z decyzją arbitra, sugerując, że sprzyja on gospodarzom. Na znak protestu na kilkanaście minut opuścili murawę. Gdy wrócili na boisko, mecz wznowiono. Piłkarz Maroka nie wykorzystał rzutu karnego, doszło do dogrywki, w której zwycięskiego gola dla Senegalu zdobył Pape Gueye.

Po tym meczu Maroko odwołało się do Afrykańskiej Federacji Piłkarskiej (CAF). Podkreślano, że piłkarze Senegalu nie mieli prawa zejść z murawy bez zgody sędziego. Komisja Odwoławcza CAF zgodziła się z tą argumentacją i zgodnie z regulaminem rozgrywek zmieniła wynik spotkania jako walkower 3:0 na korzyść Maroka - co w tym przypadku oznaczało zmianę zwycięzcy całego turnieju.

Spotkanie w ramach tournée

Senegal nie zgodził się z tym werdyktem i już zapowiedział odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Sekretarz generalny senegalskiej federacji Abdoulaye Sow stwierdził, że "Afrykańska Konfederacja Piłki Nożnej jest skorumpowana" i zapewnił, że "puchar nie opuści kraju".

Nie ma jednak żadnego potwierdzenia na przekaz, że trener reprezentacji Senegalu ukrył puchar w bazie wojskowej. Krążące teraz w sieci nagranie selekcjonera z trofeum w otoczeniu żołnierzy nie jest bowiem aktualne. Senegalska federacja piłkarska opublikowała je w mediach społecznościowych już 8 lutego 2026 roku. Trener Pape Thiaw odwiedził bazę wojskową podczas drugiego dnia tournée, w trakcie którego puchar prezentowano we wszystkich 14 regionach Senegalu.

PRAWDA Film opublikowano na koncie senegalskiej federacji już w lutym 2026 roku Źródło: Instagram

Zresztą nie ma konieczności ukrywania przez Senegal zdobytego pucharu. Portal BBC podał, że Senegal zachowa trofeum aż do rozpatrzenia odwołania od decyzji CAF przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu.