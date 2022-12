Koszykarz trafia z końca boiska pięć razy z rzędu? Nie, to zmontowane wideo

Ponad 30 milionów wyświetleń na Twitterze ma film, na którym amerykański koszykarz Stephen Curry pięć razy z rzędu trafia do kosza rzutem z drugiego końca boiska. "Steph Curry postanowił sobie porzucać z drugiego końca boiska po treningu i... Zapomniał o pudłowaniu" - opisał filmik autor jednego z popularniejszych polskich kont piszących o koszykówce. Jego wpis z 5 grudnia polubiło już prawie 3 tys. osób. "Steph Curry rzuca sobie przez całe boisko Skuteczność? 100%. On nie jest normalny" - skomentował inny internauta, którego wpis polubiło ponad 800 osób.

Curry: "tak naprawdę trafiłem dwa razy"

O jego prawdziwość zapytano 6 grudnia na konferencji prasowej samego zawodnika. W odpowiedzi Stephen Curry stwierdził, że to "nie jest fejk", ale jednocześnie przyznał, że nagranie jest spreparowane, czyli zmontowane z różnych ujęć przy użyciu technologii komputerowej. "Nikt chyba nie wierzy, że jestem w stanie pięć razy z rzędu trafić z 90 stóp (ok. 27 metrów - red.)" - powiedział.

Na sugestię dziennikarki, że w sieci są osoby, które uwierzyły w prawdziwość filmiku, dodał: "Ostateczną ocenę pozostawiam im, ale to wielki komplement. Myślę, że filmik jest zbyt dziwaczny, żeby mógł być prawdziwy. Mieliśmy z nim dużo zabawy wraz z ekipą 'Sports Illustrated', a jeśli ktoś by się zastanawiał, to tak naprawdę trafiłem dwa razy". Wymieniony tytuł to jeden z najpopularniejszych amerykańskich magazynów sportowych, który ogłosił Stephena Curry'ego sportowcem roku 2022. Z tego powodu magazyn przygotowywał sesję zdjęciową z koszykarzem, podczas której nagrano ujęcia do popularnego filmiku.