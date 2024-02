Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Ponad 50 tys. wyświetleń ma wpis znanego muzyka Zbigniewa Hołdysa ze zdjęciem piosenkarki Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To przerobiona fotografia, która krąży w sieci od kilku tygodni.

Na platformie X 17 lutego Zbigniew Hołdys - dawny lider rockowego zespołu Perfect – opublikował zdjęcie Taylor Swift, amerykańskiej piosenkarki, obecnie jednej z największych gwiazd muzyki pop na świecie. Na zdjęciu Swift jest ubrana w niebieską koszulkę z angielskim napisem "Nope. Not again" ("Nie. Nie znowu"). Nad literą "o" w słowie "nope" dodano element symbolizujący charakterystyczną fryzurę Donalda Trumpa, a poniżej jest typowy dla ubioru byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych czerwony krawat. Przekaz umieszczony na koszulce ma więc pokazywać, że Taylor Swift nie chce, by Donald Trump ponownie został amerykańskim prezydentem (wybory odbędą się w listopadzie, a Trump jest bardzo prawdopodobnym kandydatem Partii Republikańskiej). Swift znana jest ze swoich poglądów politycznych – wspiera obecnego prezydenta Joe Bidena, jest przeciwniczką ubiegającego się kolejny raz o prezydenturę Trumpa.

Przerobione zdjęcie z nowojorskiej gali

Wpis Zbigniewa Hołdysa wyświetlono ponad 50 tys. razy, został polubiony 2 tys. razy (stan w niedzielę, 18 lutego ok. godz. 14). Niektórzy z komentujących użytkowników platformy X pisali o tym, że Swift w swoich poglądach jest "szczera i autentyczna", albo że "imponuje, jak otwarcie Taylor Swift manifestuje swoje przekonania". Inni stwierdzali, że to "fenomen marketingu i promocji". Część komentujących zwróciła uwagę Zbigniewowi Hołdysowi, że to zdjęcie nie jest prawdziwe.

Rzeczywiście tak jest, co potwierdzają czołowe amerykańskie portale fact-checkingowe. Od co najmniej miesiąca w sieci krążą dwa zdjęcia Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. Na jednym widać ją na tle okna, wychodzącego na ulicę (to zdjęcie widnieje we wpisie Hołdysa), na drugim – na tle białej ściany. 18 stycznia amerykański portal fact-checkingowy Snopes.com oraz agencja Reuters napisały, że jedno z przekazywanych w internecie zdjęć Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce zostało przerobione i pochodzi ze strony sprzedającej koszulki z różnymi nadrukami, Taylorswiftshirt.store. Snopes uznał ten sklep za "podejrzany". Sklep używa w adresie imię i nazwisko Taylor Swift, jak i jej przerobione zdjęcie, nie ma dowodów na jakiekolwiek powiązanie z piosenkarką. Użyte zdjęcie sprawdziła 19 stycznia redakcja fact-checkingowa francuskiej agencji prasowej AFP. Z kolei 25 stycznia irlandzki portal Logicallyfacts.com opisał jako fejkowe obie wersje zdjęcia.

Użyte w przeróbkach oryginalne fotografie Taylor Swift zostały wykonane przez Taylora Hilla 23 kwietnia 2019 roku na nowojorskiej gali tygodnika "Time" z okazji ogłoszenia kolejnej listy 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Pokazuje ono Swift z taką samą tiarą z kwiatami we włosach, makijażem i fryzurą, jak na zdjęciu w poście Zbigniewa Hołdysa. Tło, na którym stoi Swift, zostało całkowicie zmienione, cyfrowo dodano dłuższe włosy na prawym ramieniu piosenkarki, tuż pod lewym uchem Swift widać rozmazany fragment zdjęcia, co - jak napisał portal Logicallyfacts.com - jest kolejnym dowodem cyfrowej manipulacji. Oryginalne zdjęcie można kupić w banku fotografii Getty Images.

Wcześniej "ofiarami" podobnych manipulacji byli aktorzy Tom Hanks i Dwayne Johnson.

Efekt Swift

To nie pierwsza cyfrowa manipulacja wizerunkiem Swift. Jak już pisaliśmy w Konkret24, jedną z najnowszych manipulacji związanych ze Swift, która rozgrzała sieć dzień po gali rozdania nagród Grammy, było opublikowane przez użytkownika serwisu X 5 lutego nagranie z czerwonego dywanu, na którym widać Taylor Swift pozującą dla fotoreporterów. Piosenkarka trzyma w rękach baner z hasłem "Trump wygrał", oskarżający demokratów o oszustwa. Internauci wyjaśniali jednak pod tym postem, że film był edytowany, bo w oryginalnej wersji widać, że Swift nie trzymała żadnego banneru.

Te i inne manipulacje wiążą się z ogromną popularnością piosenkarki i chęcią wykorzystania jej w kampanii prezydenckiej w USA. Swift od początku kariery unikała polityki. Zmieniło się to w październiku 2018 roku, gdy poparła dwóch przedstawicieli Partii Demokratycznej w wyborach do amerykańskiego Senatu. Natomiast w 2020 roku otwarcie zachęcała do głosowania w wyborach prezydenckich na Joe Bidena i Kamalę Harris. We wrześniu 2023 roku Swift opublikowała na Instagramie wpis, w którym zachęciła, by zarejestrować się na głosowanie w wyborach. Piosenkarka odesłała fanów do strony organizacji pozarządowej Vote.org - ta w godzinę po publikacji postu zanotowała skok odwiedzin o ponad 1200 proc.

