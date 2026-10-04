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"To piwo waży więcej niż ona", czyli rekord na Oktoberfest? Nie tym razem

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Kadry z filmu, który rzekomo został nagrany w trakcie Oktoberfest
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Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: x.com, Konkret 24
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"Jak ona je postawi?"; "dlaczego nie pokazali, jak ona rozdaje to piwo?"; "królowa" - tak internauci komentują nagranie, na którym kelnerka podczas Oktoberfest niesie "wieżę" z kufli z piwem. Ale czy to nagranie ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Sprawdzamy.

"Przecież to piwo waży więcej niż ona" - dziwi się się jedna z użytkowniczek portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dodaje nagranie, które rzekomo pochodzi z Oktoberfest - jednego z największych festiwali ludowych na świecie i "święta piwa", które co roku na przełomie września i października odbywa się w Monachium w Bawarii. 4 października 2026 roku kończy się 191. edycja tego festiwalu.

W części miasta nazywanej Theresienwiese (Błonia Teresy) rozstawiane są namioty, w których serwowane są bawarskie specjały i piwo - z monachijskich browarów warzących trunek wedle tradycyjnej receptury. Jedzenie i piwo serwowane są przez kelnerki i kelnerów w tradycyjnych, bawarskich strojach - w przypadku kobiet jest to biała bluzka i kolorowa sukienka z gorsetem i fartuszkiem, w przypadku mężczyzn skórzane krótkie spodnie z szelkami i koszula.

Na filmie widzimy kelnerkę, która między stołami niesie - trochę się chwiejąc - imponującą wieżę z kufli z piwem. "Konstrukcję" trzyma na ramionach, wydaje się, że korzysta z jakiegoś stelaża, a piwa ustawione są kufel na kuflu. Gdy mija kamerzystę słychać komentarz "Bez szans, że to prawda".

FAŁSZ
Wpis z filmem z Oktoberfest
Wpis z filmem z Oktoberfest
Źródło zdjęcia: x.com

"Jak ona je postawi?"; "dlaczego nie pokazali jak ona rozdaje to piwo?"; "królowa"; "moja przyszła małzonka"; "tak na oko 200 kg"; "idealna kobieta" - komentują wpis internauci.

Jednak wielu z nich zwraca uwagę na to, że pokazana scena nie wydarzyła się w rzeczywistości. "Przecież to bzdura"; "niestety AI"; "Same kufle ważą swoje a gdzie dopiero ich zawartość. Ai sie postarała"; "AI jest jak papier. Wszystko przyjmie"; "dlatego to pewnie AI albo raczej po naszemu SI" - komentowali. - pyta jeden z użytkowników, zwracając uwagę

Osiem pięter kufli

Przyjrzyjmy się kelnerce. Idzie między stolikami, powoli i niepewnie. Konstrukcja z kufli na ramionach ma osiem pięter. W każdym naczyniu znajduje się litr trunku. W dolnym rzędzie jest ok. 30 kufli, a więc ok. 30 litrów piwa. To około 30 kilogramów. Do tego dochodzi waga naczyń - pusty kufel waży ok. 1,3 kg. Pierwszy rząd waży więc około 70 kg. Piwo na nagraniu ustawione jest ośmiu warstwach (im wyżej, tym jest mniej kufli). Ale wagę całości więc możemy szacować na kilkaset kilogramów, co faktycznie znacznie przekracza wagę kelnerki. Już tylko to sprawia, że nagranie wydaje się nieprawdopodobne.

FAŁSZ
x.com
Wagę konstrukcji z piwami można oszacować na kilkaset kilogramów

Smartfon o dwóch ekranach

Na detal z nagrania zwrócił uwagę jeden z komentujących. "Dwustronny smartphone?" - zapytał. Odnosił się do pierwszych sekund filmu - mężczyzna w błękitnej koszuli, po lewej stronie kadru, filmuje smartfonem kelnerkę, a my widzimy ekran jego telefonu. W piątej sekundzie kelnerka mija go, mężczyzna się obraca, dalej filmując kobietę i pokazuje smartfon z drugiej strony, a my znów widzimy ekran. Smartfon z ekranem zarówno z przodu, jak i z tyłu to typowy błąd dla filmów stworzonych przez sztuczną inteligencję.

Kadry pokazujące smartfon z ekranem z przodu i z tyłu
Kadry pokazujące smartfon z ekranem z przodu i z tyłu
Źródło zdjęcia: x.com

To, że film został wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji wykazała również analiza w narzędziu Sightengine.

Analiza filmu narzędziem Sightengine
Analiza filmu narzędziem Sightengine
Źródło zdjęcia: sightengine.com

Wsteczne wyszukiwanie obrazem pozwala odnaleźć ten sam film, opublikowany kilka dni wcześniej na platformie Facebook. Przy filmie znajduje się informacja, że treść została wytworzona z użyciem AI.

Rekordowe 29 kufli

Rekord w przeniesieniu największej liczby kufli z piwem należy do Olivera Struempfela, który ustanowił go we wrześniu 2017 roku na innym bawarskim festiwalu - Gillamoos w Abensbergu. Niemiec niósł wtedy 31 kufli na dystansie 40 metrów. Udało mu się donieść 29 z nich. Doniesione kufle wraz z piwem ważyły prawie 70 kilogramów. Struempfel nieskutecznie próbował pobić własny rekord w 2025 roku.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
OktoberfestAIFake NewspiwoNiemcy
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