Amber Heard wciągała kokainę w sali sądowej? Ten film nie jest dowodem

Można wciągać kokainę podczas zeznania w sądzie? Amber Heard chyba to zrobiła" - napisał 6 maja jeden z polskojęzycznych użytkowników Twittera i zamieścił filmik, na którym widać, jak aktorka i była żona aktora Johnny'ego Deppa podczas rozprawy sądowej bierze chusteczkę do nosa i wykonuje ruch, który przypomina wciąganie kokainy. Chwilę później jej nos ma wyglądać na pobudzony, co ma dowodzić, że zażyła narkotyki.

To nagranie jest bardzo popularne w amerykańskim internecie, gdzie proces sądowy o zniesławienie wytoczony aktorce przez Johnny'ego Deppa budzi ogromne zainteresowanie. W jednym z najpopularniejszych wpisów na Twitterze filmik odtworzono 8 milionów razy, a polubiło go prawie 138 tys. osób. Autor tweeta napisał: "Wciąganie kokainy w środku twoich zeznań to najbardziej szalona rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem podczas rozprawy sądowej".