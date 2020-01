"Bardzo chciałabym, by okazało się, że to zdjęcie z prawej to fejk". Nie, jest prawdziwe

Internauci udostępniają zestawienie dwóch fotografii przedstawiających drogę. Zgodnie z opisem dołączonych do zdjęć, to Wyspa Kangura w Australii.

"Bardzo chciałabym, by okazało się, że to fejk"

Zestawienie obu fotografii stało się popularne także w Polsce. "Bardzo chciałabym, by okazało się, że to zdjęcie z prawej to fejk" - napisała użytkowniczka Twittera.