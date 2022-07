Błaszczak: "jesteśmy w czołówce państw, które wspierają Ukrainę". Sprawdzamy

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Kijowie stwierdził, że Polska jest w czołówce państw udzielających pomocy wojskowej Ukrainie. Sprawdziliśmy więc, które kraje przekazują Ukrainie największą pomoc militarną.

Podczas wizyty w Ukrainie 12 lipca wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem. Szefowie resortów obrony podpisali list intencyjny adresowany do ministrów obrony państw NATO i partnerów dotyczący zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Była też mowa podczas spotkań o polskich armatohaubicach Krab. "Wiemy doskonale, że na froncie artyleria ma zasadnicze znaczenie. Stąd też nasze wsparcie dotyczące Krabów jest ważne dla bezpieczeństwa Ukrainy" - mówił minister Błaszczak. Jak podało MON w komunikacie, powiedział on też w Kijowie, że wartość wsparcia, jakie przekazaliśmy Ukrainie, wynosi miliard siedemset milionów dolarów. "Jesteśmy w czołówce państw, które wspierają Ukrainę i uważamy, że to leży w interesie Polski" – powiedział Mariusz Błaszczak. Sprawdziliśmy, czy minister ma rację i które państwa przekazują Ukrainie największą pomoc militarną.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak z wizytą w Kijowie Video: tvn24

Liderzy: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, UE, Polska 36 mld euro – tyle do tej pory wyniosła w sumie oficjalna deklarowana (ogłoszona publicznie) pomoc wojskowa dla Ukrainy udzielona według Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii w Niemczech (The Kiel Institute for the World Economy). To jeden ze znanych niezależnych think tanków o światowej renomie. Opracował on Ukraine Support Tracker Data – bazę gromadzącą przekazywane przez rządy i agencje rządowe poszczególnych państw dane o finansowym wsparciu dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją. Baza obejmuje 40 krajów, w szczególności państwa członkowskie Unii Europejskiej, członków G7, a także takie państwa jak Australia, Korea Południowa, Turcja, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Chiny, Tajwan i Indie. Można tam znaleźć informacje o wysokości pomocy finansowej, humanitarnej i wojskowej, jakie poszczególne kraje udzieliły Ukrainie od 24 lutego do 1 lipca. To najnowsze dane, bo baza jest aktualizowana co cztery tygodnie.

20 państw udzielających Ukrainie największej pomocy wojskowej Foto: The Kiel Institute for the World Economy

Jeśli chodzi o wysokość pomocy wojskowej dla Ukrainy, liderem są Stany Zjednoczone – wartość ich pomocy militarnej wynosi 23,78 mld euro; obejmuje dostawy broni i sprzętu wojskowego (ponad 6 mld euro) i wsparcie finansowe (17 mld euro). Kolejny kraj to Wielka Brytania – 3,77 mld euro (w tym 2,7 mld euro wsparcia finansowego na cele wojskowe). Do piątki najbardziej wspierających Ukrainę należy też Unia Europejska jako instytucja - w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (European Peace Facility) przeznaczyła dla wsparcia wojskowego Ukrainy 2 mld euro. Na czwartym miejscu jest Polska – 1,8 mld euro (wyłącznie broń i sprzęt wojskowy); baza Ukraine Support Tracker Data podaje więc wyższą wartość, niż wymienił minister Błaszczak, lecz co do obecności Polski w czołówce krajów wspierających, minister ma rację. Kolejne są Niemcy - 1,44 mld euro (w tym prawie 0,8 mld euro wsparcia finansowego). Ponad 920 mln euro na pomoc wojskową Ukrainie przeznaczyła Kanada; prawie 500 mln pochodzi z Norwegii; 10 innych państw przeznaczyło od 150 do 260 mln euro.

"W stosunkach z Polską osiągnęliśmy najwyższy poziom zaufania i współpracy" Video: Fakty TVN

Większy wysiłek mniejszych państw Kwoty pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie przez Stany Zjednoczone czy Wielką Brytanię mogą robić wrażenie, ale nie obrazują, jaki jest rzeczywisty wysiłek niektórych państw w tej aktywności. By to pokazać, odnieśliśmy wielkość pomocy dla Ukrainy do wydatków obronnych danego państwa. Wydatki obronne krajów w 2021 roku pobraliśmy z bazy SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem ze Sztokholmu, który od 1966 roku gromadzi dane dotyczące wydatków na zbrojenia, o produkcji i sprzedaży broni, konfliktach zbrojnych itp. Ponieważ dane o pomocy dla Ukrainy Kiel Institute for World Economy podaje w euro, a dane o wydatkach wojskowych SIPRI podaje w dolarach amerykańskich, przeliczyliśmy wartość deklarowanej pomocy z euro na dolary amerykańskie po kursie Europejskiego Banku Centralnego z 12 lipca, a następnie odnieśliśmy to do wysokości budżetów obronnych podawanych przez SIPRI. I tak: biorąc pod uwagę 20 wymienionych wyżej krajów, w przypadku Estonii jej pomoc dla Ukrainy stanowi aż 32,2 proc. wydatków obronnych; dla Łotwy jest to 26,6 proc.; dla Polski – 13,2 proc. Kraje jak Holandia, Australia, Włochy, Francja na pomoc wojskową dla Ukrainy przeznaczyły dotychczas mniej niż 1 proc. swoich wydatków obronnych, Stany Zjednoczone - 3 proc.

Stosunek udzielonej Ukrainie pomocy wojskowej do wydatków obronnych Foto: Kiel Institute for the World Economy

Ile obiecano, ile dostarczono The Kiel Institute for World Economy szacuje także, jaka część sprzętu wojskowego z deklarowanej pomocy wojskowej trafiła już do Ukrainy. Według tych danych spośród 20 państw świadczących największą pomoc wojskową Ukrainie sześć dostarczyło wszystko, co do tej pory zadeklarowało. Są to: Polska, Łotwa, Włochy, Belgia, Luksemburg i Finlandia. Osiem państw zrealizowało deklaracje na poziomie od 82,6 do 98 proc. W przypadku Stanów Zjednoczonych wartość zrealizowanych dostaw wynosi ponad 38 proc. zadeklarowanych wcześniej kwot.

Wielkość dostarczonej pomocy wojskowej dla Ukrainy w stosunku do zadeklarowanych kwot Foto: Kiel Institute for the World Economy