Brudne i zaśmiecone ulice Paryża. To nie jest aktualne nagranie

Pełen śmieci, porzuconych ubrań, startych kartonów i brudnych materacy. Niektórzy twitterowicze w ten sposób widzą Paryż i na dowód udostępniają nagranie z jednej z głównych ulic. Pokazujemy, dlaczego nie należy wierzyć w tak przedstawiane wideo.

Brudna, zaśmiecona, pokryta kartonami i materacami - tak miała wyglądać w czerwcu tego roku jedna z głównych ulic Paryża. Internauci kpili z takiego wyglądu "demokratycznej" Francji. Swoje opinie opierali na nagraniu opublikowanym na francuskojęzycznym Twitterze 3 czerwca. "Paryż miasto światła! Nic cię nie zaskoczy!" - napisał w tweecie anonimowy internauta, który je opublikował. Jego wpis polubiło ponad 1100 internautów, ponad 800 podało go dalej. Nagranie trwa 1 minutę i 40 sekund, jest to jedno długie ujęcie. Osoba trzymająca kamerę przechadza się środkiem ulicy. Pasy ruchu są przedzielone szerokim trotuarem z drzewami, latarniami i ławkami. Zarówno na nim, jak i na chodniku po lewej stronie leżą śmieci, stare ubrania, brudne materace, porozrzucane koce i kartony. Między latarniami porozwieszane są sznury z praniem. Ludzi jednak prawie nie ma. Autor nagrania mija przepełnione pojemniki na śmieci, fragmenty mebli i nieliczne zaparkowane obok samochody. W lewym dolnym rogu nagrania widać datę - 2 czerwca 2022 roku, co sugeruje, że nagranie jest aktualne.

Paryż, stolica Francji Video: Reuters

Wideo udostępniali też polscy internauci. Część była przekonana o tym, że jest nowe. "Uśmiechnięty Paryż !!! Platfusy pakować się i mieszkać tam !!"; "Tak się covida bali, a ten syf nie przeszkadza"; "Piękny ten Paryż.. Nie to co te zacofane miasta z ciemnogrodu czyt. Polski, prawda?"; "Pozdrowienia z Francji, tej demokratycznej" - pisali z przekąsem (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). 5 czerwca ten sam tweet udostępnił były poseł i przedsiębiorca Marek Jakubiak. "I Pani poucza Polaków jak mają żyć?" - napisał w tweecie do jednej z użytkowniczek Twittera, Polki mieszkającej we Francji i aktywnej użytkowniczki Twittera. Jego wpis polubiło 1,5 tys. osób, a podało dalej ponad 400.

Tweet posła Marka Jakubiaka opublikowany 5 czerwca 2022 roku. Foto: Konkret24 / Twitter.com

To nie jest nagranie z 2 czerwca Nagranie zarejestrowano w Paryżu w Alei Flandryjskiej (fr. L'avenue de Flandre), jednej z głównych arterii XIX dzielnicy Paryża. Nagrywający przechodził w okolicy przystanku autobusowego i stacji metra Stalingrad, kierując się w górę alei, czyli na północny wschód. Jak wspomnieliśmy, w lewym dolnym rogu nagrania znajduje się data, sugerująca, że jest aktualne. Odwrócone wyszukiwanie obrazem wzbudza pierwsze wątpliwości co do prawdziwości tej informacji. To samo nagranie internauta publikował w maju, opisując je jako "Romantyczny spacer przez Paryż, w okolicach Luwru". Jednak z Luwru do stacji metra Stalingrad jest ok. 3,5 km w prostej linii. Najstarszy materiał, w którym wykorzystano fragmenty tego wideo, opublikowano w serwisie YouTube w 14 października 2016 roku. Zatytułowano je "Ostatni raz gdy widziałem Paryż 2016. Sceny z Apokalipsy masowa imigracja z Afryki rujnuje ulice"; jest dłuższe - trwa dwie minuty i 25 sekund i dołączono do niego podkład muzyczny - piosenkę Deana Martina "The Last Time I Saw Paris". Na samym początku widzimy kilku policjantów, a w 30 sekundzie widać tu m.in. ujęcie z charakterystycznym zielonym kontenerem na śmieci - jest przepełniony; obok leżą rozłożone kartony i wzorzysty fioletowo-kremowy koc. W górnym lewym rogu ujęcia mężczyzna w jasnobrązowej koszulce przechodzi przez ulicę obok reklamy sieci McDonald's. Tę samą scenę widzimy w nagraniu krążącym teraz w mediach społecznościowych. Powtarza się też scena z czerwoną hondą, o którą oparty jest materac. Nagranie z YouTube jest dłuższe m.in. dlatego, że wklejono weń sceny ulicznych zamieszek.

Porównanie kadrów z nagrania opublikowanego 3 czerwca na Twitterze i 14 października 2016 roku w serwisie YouTube Foto: tvn24 / Twitter, YouTube

Wideo opublikowane na YouTube 15 października 2016 roku opisał brytyjski "Daily Mail". Miał je nagrać anonimowy Francuz noszący ukrytą kamerę, podaje dziennik. Dokumentował w ten sposób następstwa nalotu policji na obóz migrantów przy Alei Flandryjskiej. Jedno z ujęć pokazuje też sam nalot - setki młodych przybyszów z Afryki, głównie Sudańczyków i Erytrejczyków, zostało zaatakowanych przy użyciu gazu łzawiącego. U dołu ekranu widać link "t.me/OndesTChoc". Przekierowuje do czatu z użytkownikiem popularnego w Rosji komunikatora Telegram o nazwie "OndesTChoc". Sprawdzając inny napis z nagrania - "Meto Vk" - dotarliśmy do profilu na rosyjskim portalu społecznościowych VK.com. Użytkownik o nazwie "Meto Meto" regularnie publikuje nagrania i treści w języku francuskim. Większość to krytyka działań francuskich polityków. Wśród ostatnich postów znajdziemy również nagrania i posty wprowadzające w błąd na temat małpiej ospy, treści antyszczepionkowe i spiskowe (teoria New World Order). Na tym profilu 2 czerwca opublikowano nagranie z Alei Flandryjskiej, które zwróciło uwagę polskich internautów. "Miasto światła, Miasto stu wiosek, Miasto miłości, Najpiękniejsze miasto na świecie, Stolica mody, Stolica kreatywności, Stolica gastronomii, Stolica sztuki życia. Witamy w Paryżu, Stolica nowej Francji !!!!", czytamy poście, któremu towarzyszyło wideo. To są plakaty reklamowe z 2016 roku W ocenie czy nagranie jest aktualne, pomocne okazały się reklamy, które widać na nagraniu. Zwrócili na nie uwagę niektórzy użytkownicy Twittera, którzy udostępniali zrzut ekranu pokazujący jeden z plakatów. Chodzi o plakat reklamujący "Culture au Quai", paryski festiwal kulturalny. Na plakacie widoczna jest data wydarzenia - 24 i 25 września 2016 roku. Ta sama, ale lepszej jakości grafika dostępna jest online na stronach rozgłośni radiowej France Info i magazynu północno-wschodniej części aglomeracji Paryża, Seine-Saint-Denis. Plakat widać również na nagraniu promującym wydarzenie - materiał opublikowano w serwisie YouTube 7 czerwca 2016 roku. Ostatnia edycja "Culture au Quai" miała miejsce zimą 2019 roku.

Plakat promujący paryski festiwal kulturalny, widać datę 24 i 25 września 2016 roku Foto: Konkret24 / Twitter.com

Nie jest to jedyny plakat z 2016 roku, który można zauważyć na nagraniu. Rozpoznaliśmy dwa kolejne. Pierwszym jest plakat promujący otwarcie "La Place", paryskiego centrum kultury hip-hop. Jego otwarcie zaplanowano na 24 września 2016 roku - i ta właśnie data znajduje się na plakacie widocznym na nagraniu. O otwarciu "La Place" pisały francuskie serwisy kulturalne - "La Revue Y" i "Interlude".

Plakat promujący otwarcie paryskiego centrum kultury hip-hop "La Place", widać na nim datę 24 września 2016 roku Foto: Twitter

W kolejnym kadrze nagrania widzimy plakat francuskiego filmu "Cezanne et moi", czyli "Cezanne i ja". To dramat biograficzny oparty na historii przyjaźni pisarza Emila Zoli i malarza Paula Cezanne'a. Film miał premierę we wrześniu 2016 roku, czytamy na stronie imdb.com. 4 lipca 2016 roku na oficjalnej stronie filmu na Facebooku opublikowano jego plakat. Ten sam plakat widać na nagraniu.

Plakat filmu "Cezzanne z 2016 roku widać na popularnym nagraniu opublikowanym w czerwcu 2022. Foto: tvn24 / Facebook, Twitter

Wszystkie te plakaty promują wydarzenia z września 2016 roku i potwierdzają, że nagranie wykonano właśnie w tym czasie. Bardzo mało prawdopodobne, by te same plakaty niezmiennie zajmowały miejsca reklamowe na jednej z głównych ulic Paryża przez prawie sześć lat. Tych dwóch lokali już nie ma, a na nagraniu są Przyjrzeliśmy się również lokalom znajdującym przy ulicy. Na nagraniu zidentyfikowaliśmy dwa, które już nie funkcjonują przy Alei Flandryjskiej.

Włoska restauracja i biuro ubezpieczyciela widoczne na nagraniu. Oba biznesy już nie funkcjonują w tym miejscu Foto: Twitter

Na nagraniu widać włoską restaurację Casa di Roma - mieściła się pod numerem 24. Jednak według wyszukiwarki Google została zamknięta. Lokal widoczny jest na zdjęciach Google Street View z września i października 2016. Jednak późniejsze zdjęcia z marca 2021 roku pokazują, że w tym miejscu działa już japońska restauracja Oketa. Jest to jej aktualny adres, czytamy na strony internetowej restauracji.

Sąsiedni lokal numer 22 również pełni dziś inną funkcję niż widać na nagraniu. W jednym z kadrów widzimy, że pod tym numerem miał siedzibę jeden z oddziałów francuskiego ubezpieczyciela April. Zdjęcia Google Street View udowadniają, że w maju 2018 roku, tej placówki już tam nie było. Pod tym adresem zaczął działać sklep odzieżowy. Kolejne zdjęcia od kwietnia 2019 roku do tych najnowszych z marca 2021 roku pokazują, że działał tam salon piękności o nazwie "Aliona Wonderful".

Te trzy przykłady również przemawiają za tym, że nagranie nie jest aktualne i pochodzi z 2016 roku. To nagranie przedstawia zlikwidowany obóz uchodźców Francuscy internauci sugerują, że nagranie przedstawia zlikwidowany obóz uchodźców i migrantów. Od lata 2015 roku w pobliżu stacji metra Stalingrad mieściło się prowizoryczne obozowisko, w którym przebywali głównie przybysze z Afryki. Paryska policja w połowie września 2016 roku zlikwidowała to obozowisko. Między 1,5 a 2 tys. ludzi zostało przeniesionych do różnych ośrodkach recepcyjnych na przedmieściach Paryża, informował 16 września 2016 roku "Le Parisien". Z kolei Al Jazeera opisywała, że to dziewiąta likwidacja tego miejsca. Za każdym razem obóz był tworzony ponownie - wracali do niego niektórzy mieszkańcy oraz napływali nowi. O kolejnenej ewakuacji prawie czterech tysięcy osób na początku listopada informował brytyjski "The Guardian".

Aleja Flandryjska w Paryżu, 5 czerwca 2022 Foto: Instargram.com/Unionparisienne