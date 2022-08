Bundeswehra, jednorożec i transpłciowy dowódca? To nie fotomontaż

"Proszę mnie nie robić w konia"; "to animacja komputerowa"

Wielu internautów nie uwierzyło, że doszło do takiej sytuacji. "Nie wierzę to na prawde się odbyło, czy to fotomontaż?"; "No nie, proszę mnie nie robić w konia..."; "To jest fejk? Powiedzcie ze to jest fejk"; "Nie, to się nie dzieje..."; "Napisz proszę, że to fake!"; "To żart?"; "To animacja komputerowa. Lykaj dalej pelikanie, bez opamieatanua, to co ci wciskaja"; "to jakiś fejk? to nie jest naprawdę żadna oficjalna uroczystość przejęcia dowództwa?..." - pisali, komentując filmik.

Inni kpili z niemieckiego wojska: "Bundeswehra w pełnej krasie. A te kolorowe koniki to prawdziwa siła armii. Można by powiedzieć: nic nam do tego, ale to członek NATO"; "O kurfa To żart jakiś???? Toż taki dziwoląg na zwykłego szeregowca się nie nadaje. Czołg z jednorożcem jprdl Świat zaczynają trawić poodwracane wartości"; "Dobrze, że goły minister bundeswery nie defiladował".

Przyjrzeliśmy się nagraniu, by wyjaśnić wątpliwości internatów. Film jest autentyczny - wyjaśniamy.

Pierwszy transpłciowy dowódca w niemieckim wojsku przekazuje dowództwo

Wideo pochodzi z jesieni 2020 roku. Wykonano je w koszarach Kurmark, pod miejscowością Storkow w Brandenburgii. Przedstawia wojskową uroczystość przekazania dowództwa nad stacjonującym tam batalionem Bundeswehry. Na przyczepie wojskowej ciężarówki faktycznie stoi podpułkownik Anastasia Biefang, pierwsza transkobieta, która została dowódczynią w Bundeswehrze. W latach 2017-2020 dowodziła 381. batalionem informatycznym stacjonującym w koszarach Kurmark. Nagranie wykonano 27 października 2020 roku. Wtedy ppłk Biefang uroczyście oddała dowodzenie nad tym batalionem, a nie przejmowała go, jak sugerowali internauci. Następnie Biefang objęła nową rolę w Dowództwie Przestrzeni Cybernetycznej i Informacyjnej Bundeswehry w Bonn. W Kurmark zastąpił ją podpułkownik Marc Tachlinski. Rotacja kadry wojskowej co trzy lata jest standardową procedurą w jednostkach Bundeswehry.

Pożegnanie dowódczyni opisały w 2020 roku niemieckojęzyczne media, m.in. tygodnik "Junge Freiheit", portal publicznego nadawcy Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), tabloid "Berliner Kurier", portal queer.de czy austriacki tygodnik "Wochenblick".

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w serwisach Alamy i Getty Images. "Zmiana dowództwa 381. batalionu informatycznego" - czytamy w opisie zdjęcia w Getty Images. I dalej: "Anastasia Biefang, dowódczyni 381. batalionu informatycznego i pierwsza transpłciowa dowódczyni niemieckich sił zbrojnych, jedzie na ciężarówce z dużym jednorożcem ze sklejki przez plac manewrowy z okazji zmiany dowództwa w koszarach Kurmark".