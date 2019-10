Co papież Franciszek mówił o edukacji seksualnej? Sprawdzamy popularny internetowy wpis

Także te słowa papieża znalazły się w komentarzu do wpisu Roberta Biedronia, że jest on pozbawiony szerszego kontekstu.

Portal odeon.pl 31 stycznia tego roku opublikował relację z konferencji prasowej Franciszka w trakcie powrotnego lotu z Panamy, gdzie papież był obecny na Światowych Dniach Młodzieży. Dziennikarz panamskiego radia Edwin Cabrera Uribe zapytał Franciszka, jak relacjonował odeon.pl, "czy w szkołach powinien być powszechny dostęp do edukacji seksualnej. Pytanie zostało postawione w kontekście problemu, z jakim zmaga się panamskie społeczeństwo - bardzo wiele nastolatek zachodzi tam w niechcianą ciążę. Papież odpowiedział stanowczo: Wierzę, że musimy prowadzić edukację seksualną w szkołach. Seks jest darem od Boga. To nie potwór, to dar od Boga, by kochać".

"Musimy zaoferować obiektywną edukację seksualną, bez kolonizacji ideologicznych. Ponieważ jeśli w szkołach prowadzona jest edukacja seksualna przesycona kolonizacją ideologiczną, to osoba zostanie zniszczona" - odpowiedział Franciszek. "Płciowość, jako dar od Boga, musi być edukowana - kontynuował papież - nie za pomocą surowości, słowo edukować pochodzi od 'e-ducere', wyciągnięcia z osoby tego, co najlepsze i towarzyszenia jej w drodze. Problem leży po stronie osób odpowiedzialnych za edukację, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, lub w każdej szkole: jacy nauczyciele ją prowadzą, jakie podręczniki ...", cytuje dalej konferencję portal.

"Seksualność, seks, są darem Boga. Żadnego tabu. To jest Boży dar, dar, którego udziela nam Pan. Ma dwa cele: kochać i przekazywać życie. To jest pasja, miłość zaangażowana, która zawsze prowadzi do dawania życia. I to do dawania go z ciałem i duszą" – zaznaczył Franciszek. "Kiedy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, tak mówi Biblia, oboje byli na Jego obraz i podobieństwo. Oboje, nie tylko Adam, nie tylko Ewa, ale oboje – razem – oboje. Jezus idzie dalej i mówi nam: dlatego mężczyzna, ale także kobieta, opuszcza swojego ojca i swoją matkę i łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem: oto jest wielkość seksualności. I tak należy o niej mówić ".

To nie pierwszy raz, kiedy papież porusza sprawy związane z seksualnością młodego człowieka. Zanim spotkał się z młodzieżą w Panamie, 17 września 2018 r. rozmawiał z dwudziestoosobową grupą młodzieży z diecezji Grenoble-Vienne we Francji. Według relacji serwisu prasowego Watykanu vaticannews.va, młodzi zapytali Franciszka o jego rozumienie miłości i seksualności.

Słowa Franciszka, zarówno te skierowane do francuskiej młodzieży, jak i do dziennikarzy, znalazły kontynuację w papieskich rozważaniach, zawartych w skierowanej do młodych adhortacji "Christus vivit - - Chrystus żyje". Opublikowano ją 2 kwietnia.

Papież rozwija w niej pojęcie ideologicznej kolonizacji, o której mówił dziennikarzom w samolocie. Według Franciszka, "w wielu krajach ubogich pomoc finansowa niektórych krajów bogatszych lub pewnych organizacji międzynarodowych jest zwykle związana z akceptacją zachodnich propozycji dotyczących seksualności, małżeństwa, życia lub sprawiedliwości społecznej. Ta ideologiczna kolonizacja wyrządza szkodę szczególnie ludziom młodym".

W rozdziale "Miłość i rodzina" Franciszek kolejny raz przypomina, że "Bóg stworzył nas jako istoty płciowe. On sam stworzył płciowość, która jest wspaniałym darem dla Jego stworzeń. W ramach powołania do małżeństwa musimy uznać i być wdzięcznymi, że płciowość, seks, to dar od Boga, bez jakiegokolwiek tabu. To dar Boży, dar, którym obdarza nas Pan".

Papież podkreśla jednocześnie, że ten dar ma dwa cele: "wzajemną miłość i rodzenie życia. To pasja, namiętna miłość. Prawdziwa miłość jest namiętna. Miłość między mężczyzną a kobietą, gdy jest namiętna, prowadzi cię do dawania życia na zawsze. Zawsze. I do oddania go z ciałem i duszą".

Edukacja seksualna w Sejmie

W środę Sejm skierował do dalszych prac w komisji obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, przygotowany z inicjatywy Fundacji Pro-Prawo do Życia. Przewiduje on wprowadzenie kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat za publicznie propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez dzieci obcowania płciowego. Z kolei propagowanie lub pochwalanie takich zachowań za pomocą środków masowego komunikowania ma podlegać karze do trzech lat pozbawienia wolności

Autorzy projektu przekonują, że ich celem jest "zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją". Zdaniem opozycji, intencją projektodawców jest zakazanie prowadzenia edukacji seksualnej.