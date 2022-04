Co się kryje za hasłem brytyjskich konserwatystów o "ścinaniu bezdomnych"? Sprawdzamy

Plakat mający przedstawiać plany brytyjskiej Partii Konserwatywnej dotyczące ograniczenia liczby osób bezdomnych stał się wiralem w anglojęzycznym internecie - i jest też komentowany w polskim. Lecz Partia Konserwatywna nie ma z nim nic wspólnego.

Internauci dyskutują o rozpowszechnianym w mediach społecznościowych zdjęciu plakatu wiszącego prawdopodobnie w pociągu. Jest na nim logo brytyjskiej Partii Konserwatywnej i napis w języku angielskim: "We plan to cut all homeless people in half by 2025". Jest to dość dwuznaczne sformułowanie, bo można je przetłumaczyć opisowo (jak zrobił to zawodowy tłumacz): "Do roku 2025 planujemy zmniejszyć liczbę bezdomnych o połowę"; można bardziej wprost: "Do roku 2025 planujemy obciąć wszystkich bezdomnych o połowę"; a można też rozumieć je jako: "Do 2025 roku planujemy przeciąć wszystkich bezdomnych na pół". Składnia zdania powoduje właśnie, że zdjęcie wzbudza komentarze. Fotografię tę 23 kwietnia opublikował np. jeden z użytkowników serwisu z memami Kwejk.pl.

Obrazek opublikowany w serwisie Kwejk.pl Foto: Kwejk.pl

Ponad 400 internautów zostawiło reakcję pod zdjęciem. Większość komentarzy była w żartobliwym tonie, typu: "Już ostrzą piły", "Konserwatyści xD". 22 kwietnia to samo zdjęcie opublikowano na twitterowym anglojęzycznym profilu No Context Brits. Polubiło je blisko 112 tys. osób; a 8,6 tys. podało dalej. Także w tym przypadku internauci zostawiali głównie żartobliwe komentarze. Ale nie wszyscy.

Wiralowe zdjęcie rozpowszechniane na Twitterze Foto: Twitter

Niektórzy powątpiewali, czy fotografia jest prawdziwa. "To z pewnością najgorszy photoshop, jaki widziałem w tym tygodniu" - napisał jeden. Inny sugerował, że napis powstał w wyniku błędu. "Jak to się stało, że nikt kto pracuje dla konserwatystów nie zauważył, jak źle jest to sformułowane?" - pytał. By poznać rozwiązanie zagadki, wystarczy przejrzeć sekcje komentarzy. Niektórzy internauci tłumaczyli kontekst powstania fotografii i wyjaśniali, dlaczego w miejscu publicznym wisiały takie ogłoszenia. Plakaty nie mają jednak nic wspólnego z Partią Konserwatywną.

"Satyryczny artysta uliczny", "prankster" Jeden z internautów obok zdjęcia z napisem o bezdomnych opublikował dwa inne, podobne zdjęcia plakatów z logo Partii Konserwatywnej. Na jednym jest napis: "Our aim is to erase all disabled people by December 2020" (tłum. red.: Naszym celem jest usunięcie do grudnia 2020 roku wszystkich osób niepełnosprawnych), na drugim: "Time for another little snotty nosed Etonian softcock to run the country again" (tłum. red.: Czas, by kolejny mały, zasmarkany, etoński mięczak znów rządził krajem - to nawiązanie do Eton College, prestiżowej szkoły, którą skończył lider brytyjskich konserwatystów Boris Johnson).

Zdjęcia z innymi rzekomymi hasłami Partii Konserwatywnej Foto: Twitter