Córka rzecznika Kremla zatrudniona w Europarlamencie? Już nie

Członkowie rodzin najważniejszych rosyjskich polityków od momentu inwazji na Ukrainę są często na pierwszych stronach gazet, ponieważ państwa zachodnie również na nich nakładają sankcje. Dyskutuje się też o nich w mediach społecznościowych. I tak np. 23 kwietnia na jednym z polskojęzycznych kont na Twiterze pojawiło się pytanie: "Wiecie, gdzie jest zatrudniona córka rzecznika Putina Pieskowa?". I od razu opublikowano odpowiedź z komentarzem: "W Europarlamencie. Unia, nasza kochana Unia. Wartości, solidarność europejska, demokracja, praworządność itd" (pisownia postów oryginalna).

Reakcję części internautów w obecnej sytuacji można było przewidzieć: pod postem były wyrazy oburzenia: "Eurokraci będą krzyczeć - nieprawda! Tak to u nich działa"; "To tlumaczy chore zachowanie Unii"; "UE to jeden wielki kołchoz to się nie ostanie, kwestia czasu jak UE się rozpadnie". Post zebrał ponad 800 polubień.