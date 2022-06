"Coś się działo na Kremlu przez noc"? Tak, ale zdjęcie nie jest nowe

W komentarzach pod postem wiele osób zastanawiało się, co może być powodem takich scen nocą pod siedzibą rosyjskiego prezydenta. Internauci snuli różne teorie. "Putin is dead?"; "Ogłoszą jakie były ostatnie słowa Putina przed samobójstwem... Ja wiem 'towarzysze nie strzelajcie'"; "Czyżby się szykowali na odpowiedź atomową zachodu?" - komentowali.

W tekście opisano podobne plotki do tych, jakie zdjęcie wywołało obecnie: "Nie wyjeżdżajcie z Moskwy, bo Kreml wygłosi ważne oświadczenie - miało apelować do dziennikarzy źródło ze służby prasowej administracji prezydenta Rosji". Tymczasem okazało się, że ciężarówki przywiozły jedynie trybuny i inne elementy niezbędne do przygotowania uroczystości z okazji przyłączenia Krymu do Rosji, którą odprawiono na placu Czerwonym 18 marca 2015 roku - w pierwszą rocznicę nielegalnej aneksji. W uroczystościach wziął udział Władimir Putin, ucinając spekulacje o ciężkiej chorobie.