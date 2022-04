Eksplozja bazy wojskowej w Rosji? To zdjęcie tego nie pokazuje

Zabudowania widoczne w oddali, ogromny wybuch, kłęby dymu, ogień - takie zdjęcie krąży teraz w mediach społecznościowych z przekazem, że to obraz wojny w Ukrainie. "W Ussuryjsku eksplodowała i płonie ogromna baza wojskowa. Chińczycy? Japończycy? Bandera?" - brzmiał komentarz (pisany cyrylicą, tłum. red.) na jednym z anonimowych kont na Twitterze opublikowany 25 kwietnia. Wpis polubiło 7,2 tys. użytkowników.

Według ukraińskich źródeł - w tym agencji Unian - 25 kwietnia w rosyjskim Ussuryjsku (na dalekim wschodzie Rosji, 100 km na północ od Władywostoku) wybuchł pożar w wojskowej bazie lotniczej. Agencja opublikowała krótkie, krążące teraz w mediach społecznościowych wideo mające to pokazywać. Żadne oficjalne rosyjskie źródła nie potwierdziły jednak, że do takiego wydarzenia doszło.

Popularna w zagranicznej sieci fotografia mająca pokazywać ów pożar trafiła do polskiego internetu. "Piknie się hajcuje, że hej"; "Znowu ktoś nie zgasił niedopałka papierosa"; "No co za przypadek" - pisali internauci, przekonani, że komentują wydarzenie z ostatnich dni.