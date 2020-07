Holandia: "Eutanazja dla każdego, kto skończył 75 lat"? Projekt, który nie ma szans na akceptację

Wpis ten zwrócił uwagę wielu użytkowników portalu. Podano go dalej ponad 570 razy, zebrał ponad 800 polubień. A ponad 400 użytkowników Twittera skomentowało wpis Jałowiczora.

Dziennikarz " Gościa Niedzielnego " Jakub Jałowiczor opublikował na Twitterze wpis, w którym poinformował o budzącym kontrowersje projekcie ustawy w Holandii. "Eutanazja dla każdego, kto skończył 75 lat - to projekt ustawy złożony w holenderskim parlamencie. Autorzy twierdzą, że w tym wieku życie można już uznać za spełnione" - napisał w piątek 24 lipca br.

Niektórzy internauci zinterpretowali słowa dziennikarza jako zapowiedź obowiązkowego poddania się eutanazji w Holandii po 75. roku życia: "Holokaust ludzi po 75 roku życia"; "To jak? Każdy Holender na swoje siedemdziesiąte piąte urodziny dostanie zastrzyk śmierci?" - komentowali. "Królowi Wilhelmowi Aleksandrowi (król Niderlandów od 2013 roku - przyp. red.) pozostały jeszcze 22 lata do tego wieku. Co potem?" - pyta jeden z internautów. "Eutanazja!" - odpowiada mu inny.