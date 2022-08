Kurdej-Szatan z nominacją do tytułu "Osobowość roku" na Białorusi? "Basia nie jest nominowana"

Internauci rozpowszechniają informację, która zaskakuje i wzbudza dyskusję - dotyczy aktorki Barbary Kurdej-Szatan. "Po wzruszającym występie na spędzie owsika, Baśka została nominowana do tytułu 'Osobowość roku' na Białorusi" - informował 7 sierpnia jeden z użytkowników Twittera. Do wpisu dołączył kadr z telewizji Biełaruś24 ze zdjęciem aktorki. Post zebrał 2,2 tys. polubień, ponad 500 razy podano go dalej.

"Barbara Kurdej-Szatan nominowana do nagrody osobowości roku... na Białorusi" - brzmiał z kolei wpis z 10 sierpnia opublikowany na Facebooku (pisownia wszystkich postów oryginalna). Podobną informację znaleźliśmy również krążącą na TikToku.