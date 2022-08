Najemnicy z Chin walczą w Donbasie po stronie Rosji? Zdjęcie przedstawia kogo innego

Inny przekaz od kilkunastu dni pojawia się w internecie: rosyjskojęzycznym, anglojęzycznym, hiszpańskojęzycznym i także w polskim. "Chińczycy dołączają do proxy war z USA po stronie Rosji. Najemnicy, byli członkowie wojsk specjalnych Chin już w Donbasie" – wpis tej treści pojawił się na 9 sierpnia na anonimowym profilu na Twitterze, zbierając ponad pół tysiąca polubień. Na załączonym do posta zdjęciu widać żołnierzy z emblematami flag rosyjskiej i chińskiej na mundurach.

Zdaniem ukraińskiego rządu w rozstrzygnięciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiele zależy od stanowiska Chińskiej Republiki Ludowej. Andrij Jermak, szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, mówił niedawno, że Ukraina nie traci nadziei, iż pogłębianie kontaktów z Chinami na różnych szczeblach sprawi, że kraj ten zajmie stanowisko bardziej proukraińskie. "Ukraina jest bardzo zainteresowana, by relacje z Chinami były możliwe do prognozowania, jasne i wzajemnie korzystne" - oświadczył Andrij Jerma k w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina. Na razie jego zdaniem "Chiny teraz zajmują nadal stanowisko neutralne".

Internauci: emerytowani żołnierze chińskich sił specjalnych przybyli do wschodniej Ukrainy

Wspomniana fotografia z żołnierzami z dołączonym komentarzem, że to chińscy najemnicy, którzy będą walczyć w Donbasie po stronie Rosji, krąży w sieci od końca lipca. Na anglojęzycznym profilu na Twitterze komentarz do posta z 30 lipca do niej brzmiał: "Setki 'emerytowanych' żołnierzy sił specjalnych z Chiny przybyło do wschodniej Ukrainy i zapisało się do wspieranych przez Rosję separatystycznych bojówek republik Donieckiej i Ługańskiej". Dalej w wątku napisano: "Udział w wojnie w #Ukrainie nie jest prawdopodobnie odpowiedzią na podróż Pelosi na Tajwan, ale raczej czymś, co wydedukowali, że muszą zrobić, aby zdobyć prawdziwe doświadczenie".

We wpisie na forum Reddit z tym samym zdjęciem, który opublikowano 1 sierpnia, komentarz po angielsku brzmiał: "Chińscy ochotnicy zapisujący się do udziału w SMO. Wymagania to, podobno, wcześniejsze doświadczenie wojskowe i znajomość języka rosyjskiego". Posty z podobnymi komentarzami znaleźliśmy też na anglojęzycznym Facebooku, w mapie trendów Twittera (z komentarzem np. "Setki chińskich oddziałów specjalnych (na urlopie lub zwolnionych) podpisują kontrakty z bojówkami w separatystycznych republikach Ługańska i Doniecka") czy na forum Tumgir.