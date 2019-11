Nie, Angela Merkel nie mówiła, że "musimy odebrać ci wolność słowa"

Obejrzyj do końca - takim apelem rozpoczyna się wpis kanadyjskiego prawicowego komentatora i aktywisty politycznego Ezry Levanta ( sam o sobie mówi jako o libertarianinie i konserwatyście ), w którym pisze on dalej: "Angela Merkel mówi: musimy odebrać ci wolność słowa, bo inaczej społeczeństwo nie będzie wolne".

Na zamieszczonym we wpisie wideo, tłumaczonym także na język angielski, nie padają jednak słowa zasugerowane przez autorów postów. Kanclerz Merkel mówi o "granicach wolności słowa", ale używa tego sformułowania w innym, wyjaśnionym przez siebie, kontekście.

Niezależnie od tego, czy wpis Levanta miał być pewnego rodzaju omówieniem i komentarzem do słów Merkel, informacyjny charakter wpisu ze sformułowaniem "Angela Merkel mówi" wprowadził część internautów w błąd.

Widać to w komentarzach pod polskojęzycznym wpisem, z których wynika, że niektórzy internauci uwierzyli, że Merkel rzeczywiście użyła słów "zacytowanych" na Twitterze. "Jej odebrać wolność słowa, bo na Europę sprowadziła niebezpieczeństwo i zagrożenie. POWINNA ZA TO ODPOWIEDZIEĆ", "Muszę odebrać ci wolność, inaczej nie będziesz wolny. Czyli stalinowskie ‹‹ufaj i kontroluj›› w praktyce", "Może czas zaprosić Angelę do PL??? Niech to ogłosi publicznie, jako nowy projekt do PE" - pisali niektórzy z nich.

"Granice zaczynają się tam, gdzie szerzy się nienawiść"

Wystąpienie Angeli Merkel przed Bundestagiem, którego fragment o wolności słowa trafił w skróconej wersji do sieci, miało miejsce 27 listopada tego roku. Było częścią tzw. Debaty Generalnej (niem. Generaldebatte), czyli corocznej ogólnej dyskusji o polityce państwa niemieckiego, która tradycyjnie ma miejsce podczas debat o ustawie budżetowej na następny rok. Stałą częścią Generaldebatte jest wystąpienie kanclerza.