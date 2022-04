"Nie ma czegoś takiego jak kryzys klimatyczny". Sprawdzamy słowa Grety Thunberg

W krótkim nagraniu rozpowszechnianym na Twitterze Greta Thunberg miała powiedzieć, że kryzys klimatyczny nie istnieje. "Greta mówi: 'Nie ma czegoś takiego jak kryzys klimatyczny!'. How dare you! (Jak śmiesz!) A może po prostu skończyły się rosyjskie pieniądze wysyłane na ekopropagandę?" - napisał 18 kwietnia jeden z internautów (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Tweet zdobył ponad 550 polubień i blisko 200 podań dalej.

Do tweeta dołączono nagranie z fragmentem wywiadu Grety Thunberg dla amerykańskiej telewizji MSNBC. Dziennikarz pyta, co by odpowiedziała, gdyby "on" (nie wiemy kto, możemy się domyślać, że chodzi o Joe Bidena) zadzwonił do niej i zapytał, co musi zmienić w swoich działaniach (w sprawie zmian klimatycznych), bo może użyć "prezydenckiej magicznej różdżki". Thunberg najpierw zastrzega, że nie odpowiedziałaby nic, bo takie podpowiedzi uważa za niezgodne z duchem demokracji. Chwilę później jednak stwierdza, że poradziłaby mówić o sytuacji zgodnie ze stanem faktycznym. "Skoro kryzys klimatyczny nie istnieje, jak możemy oczekiwać od ludzi podejmowania działań dla klimatu?" - pyta aktywistka.