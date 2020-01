Nie, to wideo nie pokazuje, jak zginął Kobe Bryant

Na jednym z kont na Twitterze to samo nagranie opublikowane w niedzielę obejrzano niemal 125 tysięcy razy.

Bryant to pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012). Karierę zakończył w 2016 roku. Miał 41 lat. Osierocił trzy córki - Natalię, Biankę oraz Capri.

Nagranie również trafiło do Polski. Jeden z internautów napisał: "Moment katastofy helikoptera. #Bryant R.I.P (spoczywaj w pokoju - ang.)", ale potem usunął swój wpis. Z kolei użytkownik Docięta Piłka napisał: "nie wiem czy to prawdziwe wideo, ale jakaś masakra". "To raczej jakiś Jemen niż Los Angeles..." - odpisał mu dziennikarz sportowy Michał Pol.

Katastrofa z 2018 roku

Popularne od niedzieli wideo nie dokumentuje katastrofy, w której zginął legendarny koszykarz. Widać na nim wydarzenie, które rozegrało się w grudniu 2018 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wówczas o górę Jebel Jais rozbił się helikopter ratowniczy. Wszyscy członkowie załogi zginęli. Sprawę opisywały media, w tym na przykład BBC oraz miejscowe The National. Wideo pokazujące tę katastrofę jest dostępne w sieci.