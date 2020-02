Nie, wideo z Chin to nie akcja zatrzymania chorego na koronawirusa

Po zatrzymaniu mężczyzna w ubraniu ochronnym mierzy kierowcy (ma on maseczkę na twarzy) temperaturę. Po chwili podbiega dwóch funkcjonariuszy jednostki specjalnej i nakazuje kierującemu wyjść z auta. Mężczyzna nie odpowiada na polecenie i próbuje odjechać. Niemal w tej samej chwili policjanci rzucają przed koła jego samochodu kolczatkę. Drogę wyjazdu blokuje furgonetka. Gdy kierowca w końcu opuszcza pojazd, ściąga zdenerwowany maseczkę, wtedy jeden z funkcjonariuszy zakłada mu na głowę siatkę. Dwóch innych obezwładnia mężczyznę. Krótkie nagranie kończy się sceną spryskania samochodu i funkcjonariuszy uczestniczących w akcji płynem, prawdopodobnie dezynfekującym.

"W Chinach stabilnie" - napisał internauta, który zamieścił film na Facebooku. Komentujący wpis szybko odkryli, co przedstawia nagranie. "Fajnie wycięte pół minuty, na których widać transparent, że to ćwiczenia" - napisał jeden z uczestników dyskusji. "Tak myślałem" - odpowiedział autor wpisu. "Ale sensacja jest" - komentowała z ironią jedna z internautek.

W jednym z kolejnych komentarzy napisała: "Po co siejesz zamęt?". Zamieściła też zrzut ekranu, na którym widać prawidłowo opisany film: "Ćwiczenia SWAT na wypadek próby złamania kwarantanny". "Skoro wiesz, że to nieprawda, to czemu nie edytujesz posta? - pytała internautka autora wpisu.

"Czy to prawda"?

Nagranie zyskało jeszcze większą popularność na angielskojęzycznym Twitterze. "Wow! Słyszałem o tym, ale zobaczenie tego jest zdumiewająco przerażające i dystopijne" - napisał jeden z użytkowników serwisu. Jego wpis podano dalej z ponad 8 tys. kont, polubiono ponad 11 tys. razy.