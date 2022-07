"Otyły rosyjski generał" wysłany z emerytury na wojnę w Ukrainie? Sprawdzamy

Brytyjski tabloid "Daily Star" pod koniec czerwca napisał, że Władimir Putin, uzupełniając braki kadrowe w wojsku, wezwał z emerytury 67-letniego, ważącego 130 kilogramów generała Pavla i wysłał na wojnę w Ukrainie. Generał miał być rzekomo weteranem wojny w Afganistanie, miał też służyć w Syrii, a do niedawna mieszkał na przedmieściach Moskwy - twierdził tabloid. "Jest on tak gruby, że musi mieć specjalnie uszyty mundur i nosi dwa komplety kamizelek kuloodpornych, aby zakryć swoje duże ciało. Uważa się, że potrzebuje pięciu posiłków dziennie popijanych co najmniej litrem wódki" - czytamy w tekście portalu Daily Star. Ściągnięcie takiego wojskowego z emerytury na wojnę miało dowodzić, że Putin przegrywa w Ukrainie i "bierze wszystkich, jak leci [do armii]". Tabloid powoływał się na anonimowe, wysoko postawione źródło wywiadowcze.