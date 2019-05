"Pani nix verstehen", czyli co pokazuje nagranie z demonstracji w Niemczech

W mediach społecznościowych rozpowszechniane jest nagranie wideo z niedawnej demonstracji we Fryburgu. Procesja kilkudziesięciu osób jest wygwizdywana i zakrzykiwana przez inną zorganizowaną grupę. Według niektórych komentujących, film przedstawia demonstrację katolików. Wyjaśniamy, co dokładnie widać na nagraniu, które wzbudziło emocje w polskim internecie.

Krótki film przedstawiający procesję podążają ulicami Fryburga, miasta w południowej części Niemiec, opublikowano na kilku polskich profilach na Twitterze. Uwagę zwraca przede wszystkim słowna agresja kontrmanifestantów, którzy starają się zagłuszyć śpiewających demonstrujących. Jaka to procesja? Dużą popularność (ponad 88 tys. wyświetleń i blisko tysiąc polubień) film zyskał na jednym z anonimowo prowadzonych profili. "Procesja katolicka w Niemczech. Bez komentarza" – napisał autor wpisu.

Tweeta udostępnił m.in. przewodniczący klubu PiS w Radzie Warszawy Cezary Jurkiewicz. "Skąd ja znam tę atmosferę, jakbym oglądał Krakowskie Przedmieście..." – skomentował. Film znalazł również szerokie grono odbiorców wśród obserwujących jeden z prawicowych profili na Twitterze.

"Tak wygląda procesja Katolicka w Niemczech #Freiburg +18 To jest ta słynna tolerancja grup #LGBT, tolerancji której sami żądają od katolików?" – można przeczytać w komentarzu dołączonym do filmu. "Pan/Pani nix verstehen" Większość komentujących oba wpisy wyrażała solidarność z grupą maszerujących. "Tak wyglądają marsze w obronie życia w całych Niemczech. Osoby które zakłócają te marsze to w większości dzicz. Taka to ich tolerancja..." – napisał jeden z uczestników dyskusji. Inni komentujący szybko wychwycili jednak pewną nieścisłość. "Pan/Pani nix verstehen. To nie jest procesja katolicka, tylko demonstracja przeciwników aborcji" – napisał w jednym z komentarzy Jan Pallokat, niemiecki dziennikarz pracujący w Polsce.

"Proponuję nie powielać fake newsów. To nie była żadna katolicka procesja" – napisał inny użytkownik Twittera i zamieścił link do artykułu o demonstracji na portalu lokalnej gazety Badische Zeitung. "To była katolicka procesja" – odpisał inny uczestnik dyskusji. Jeden z komentujących użył hasztagu #konkret24, czym zachęcił nas do zajęcia się tematem. Oryginalne nagranie Aby odnaleźć nagranie w niemieckich mediach społecznościowych można wpisać w wyszukiwarkę słowa kluczowe "Freiburg" i "katholische" (niem. katolicki – red.). Po zawężeniu wyników wyszukiwania do kategorii "Filmy", w jednym z pierwszych z nich znajdujemy nagranie rozpowszechniane w Polsce.

Zgodnie z opisem, wideo powstało 26 kwietnia 2019 r. we Fryburgu i przedstawia wiernych Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X podczas procesji "za życiem i za przyszłością chrześcijaństwa w Europie". W manifestacji miało wziąć udział około setki osób. Jak pisze osoba, która zamieściła nagranie, celem demonstrujących było wyrażenie sprzeciwu wobec aborcji. Ważny w kontekście wypowiedzi pojawiających się w polskich komentarzach do filmu, może być dopisek sugerujący, że demonstracja została zgłoszona przez działające we Fryburgu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Katholische Jugendbewegung). Informacje o tym, że głównym organizatorem zgromadzenia było właśnie to stowarzyszenie, potwierdza na swoich stronach policja.

Demonstracja jak co roku Idąc śladem zasugerowanym przez komentujących w mediach społecznościowych, warto poszukać artykułów prasowych poświęconych wydarzeniu. W poleconym przez jednego z internautów artykule Badische Zeitung można odnaleźć relację z demonstracji. Według opisu, w marszu wzięło udział około 100 "konserwatywnych katolików", związanych z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Nieśli m.in. transparenty ze zdjęciami noworodków i napisami "Ukochane przez Boga. Aborcja - nie, dziękuję". Przeciwko marszowi protestowały osoby m.in. z transparentami i balonami z napisami "My Body, My Choice" (z ang. "Moje ciało, mój wybór") czy "Przeciw seksizmowi". "Policja oddzielała obydwie grupy, bez potrzeby aktywnego interweniowania", można przeczytać na stronie. Policja w wydanym komunikacie potwierdza, że ulicami Fryburga przeszło około 100 osób, na których drodze stanęło ok. 400 kontrmanifestantów. Autor tekstu w Badische Zeitung Manuel Fritsch wskazuje, że podobne demonstracje odbywają się we Fryburgu każdego roku. Marsz w obronie życia odbywał się pierwotnie przed siedzibą poradni Pro Familia, działającej na rzecz, jak można przeczytać na stronie internetowej organizacji, "seksualnego i reprodukcyjnego zdrowia i praw kobiet, mężczyzn, młodzieży i dzieci". Po przeniesieniu poradni w inne miejsce, manifestacje zamieniły się w procesje ulicami miasta. W ubiegłych latach głównym organizatorem marszu było Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Jak można przeczytać na stronach lokalnych mediów, a także policji we Freiburgu, przeciwko demonstrującym stale występują lokalne środowiska organizacji kobiecych i lewicowych. Kontrmanifestanci głoszą hasła zagwarantowania prawa do przerywania ciąży, a także wolnego dostępu do antykoncepcji.

Informacje takie można znaleźć także m.in. na stronie Antifaschistische Linke Freiburg (z niem. Antyfaszystowska Lewica), która co roku relacjonuje swoje działania wokół marszu dla życia. W opisie wydarzenia z tego roku piszą, że Bractwo jest "antyfeministyczną, anty-queer, antysemicką sektą. Dlatego co roku musimy na nowo konfrontować się z tymi fundamentalistami. Nie ma miejsca na religijny fundamentalizm". Oskarżają także członków bractwa o poglądy neonazistowskie. Hasło ich kontrdemonstracji brzmiało w tym roku #Razem Przeciw Antyfeminizmowi. W 2015 r. wszczęto pięć postępowań karnych wobec kontrdemonstrantów za przestępstwo zniewagi. W tym roku, jak informuje policja, demonstracja i kontrdemonstracja przebiegły "w dużej mierze bez problemów", choć doszło do "epizodycznych starć z siłami" i "krótkich akcji blokowania". Lefebryści Autor tekstu w Badische Zeitung zwraca uwagę, ze demonstrujący we Fryburgu przedstawiciele Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X nie są częścią kościoła katolickiego. Na portalu gazety można odnaleźć również wywiad z ojcem Markusem Fischerem, dominikaninem z lokalnej parafii św. Marcina, który wyraźnie dystansuje się od bractwa. Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, potocznie nazywane lefebrystami od nazwiska założyciela Marcela Lefebvre, to ruch chrześcijański przeciwny zmianom dokonanym w kościele katolickim w wyniku decyzji Soboru Watykańskiego II. W 1988 r. arcybiskup Lefebvre wyświęcił czterech biskupów bez zgody papieża Jana Pawła II. Kościół katolicki nałożył na nich ekskomunikę. W 2009 r. papież Benedykt XVI zdecydował o zdjęciu ekskomuniki. Rozpoczął się dialog z przedstawicielami bractwa, który miał doprowadzić do ich powrotu do kościoła katolickiego. Do pojednania Kościoła z bractwem nie udało się jednak doprowadzić. W 2015 r., ogłoszonym przez Kościół katolicki Rokiem Świętym Miłosierdzia Bożego, papież Franciszek wyraził nadzieję na znalezienie rozwiązania, które pozwoliłoby "przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi bractwa".

