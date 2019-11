Pozor! Wielbłąd w czeskich górach to nie fejk

Jak się okazuje, zwierzę uciekło z mini zoo "Mala Zoologicka" na obrzeżach wsi Hrabětice, znajdującego się w pobliżu miejsca, w którym zauważył wielbłąda kierowca.

"Bawił się na śniegu z końmi"

- Rzeczywiście wielbłąd uciekł - potwierdził w rozmowie z Konkret24 Martin Haeckl, właściciel stadniny koni, przy której funkcjonuje mini zoo. - Tego dnia spadło u nas mnóstwo śniegu i poluzowało się ogrodzenie. Wielbłąd spędzał czas i bawił się na śniegu z końmi. One razem z wielbłądem po prostu wyszły za ogrodzenie i sobie poszły. No cóż, to są zwierzęta. Wielbłąd ma na imię Bak. Wrócił już nie do zagrody, ale do stajni - powiedział właściciel.

Godzinę po pojawieniu się zdjęcia wielbłąda w mediach społecznościowych właściciele Baka poinformowali o powrocie zwierzęcia do mini zoo. "Wielbłąd jest w domu, dziękujemy wszystkim" - czytamy we wpisie (tłum. red.).