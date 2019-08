Przed Notre Dame nie stanie nowoczesny pawilon. Diecezja planuje niewielkie sanktuarium maryjne

Pawilon z dobrą kawą?

Jak się okazuje, słowa rektora Notre Dame zainspirowały kilku architektów do przygotowania propozycji projektów dla tymczasowej świątyni.

O jednej z nich 10 sierpnia napisał na Twitterze Eryk Mistewicz, doradca ds. wizerunku i prezes Instytutu Nowych Mediów. Treść jego tweeta sugeruje, że projekt, o którym pisze, zostanie zrealizowany.

"Przed Notre Dame stanie pawilon, w którym będzie można wypić dobrą kawę, posłuchać koncertu albo coś kupić. Oczywiście będzie można przyjść się pomodlić, choć to takie staromodne. Nie, nie żartuję. Idzie to wszystko - w tym niemożność odbudowy Katedry - w bardzo złą stronę" - czytamy we wpisie, do którego Mistewicz dołączył wizualizację pawilonu. W dniu publikacji tego artykułu tweet ma ponad 170 podań dalej i ponad 250 polubień.