Sprzęt "podarowany Ukrainie" przez uciekających Rosjan? To nie jest odbity Izium

Wraz z postępującą kontrofensywą wojsk ukraińskich na wschodzie Ukrainy w sieci publikowane są zdjęcia i filmy pokazujące sprzęt porzucany przez wycofujących się Rosjan. Często towarzyszą im złośliwe komentarze, że Rosjanie, wycofując się i porzucając sprzęt, stali się w ten sposób "największym dostawcą sprzętu" dla Ukrainy. Wiele z rozsyłanych zdjęć i nagrań jest autentycznych - ale nie wszystkie. Ogromną popularność, także w polskich mediach społecznościowych, zdobywa nagranie, które pochodzi z zupełnie innego miejsca i czasu.

Filmik wydaje się być nakręcony przez cywili, jak wynika z głosów, są to kobiety. Jadą drogą i filmują bazę pojazdów bojowych, z których większość oznaczona jest literą "Z". To sugeruje, że przeznaczono je do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.