Strzał w plecy do nieuzbrojonego Palestyńczyka. To wideo nie jest fejkiem

Część internautów wątpi w autentyczność krążącego od soboty w mediach społecznościowych wideo. Widać na nim, jak izraelscy funkcjonariusze oddają strzał w plecy nieuzbrojonego Palestyńczyka. Nagranie jest prawdziwe, pochodzi sprzed półtora roku. Jak informują izraelskie media, mężczyzna został raniony gumową kulą, a w ciągu kilku tygodni śledczy mają w tej sprawie skierować do sądu akt oskarżenia.

Zdaniem Amita Gilutza, to wideo pokazuje coś, "co niestety nie jest niczym wyjątkowym. Izraelskie siły bezpieczeństwa ranią Palestyńczyka bez absolutnie żadnego powodu”.

The New York Times cytuje rzecznika prasowego B'Tselem, czołowej izraelskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka. Trzy lata temu zrezygnowała ona ze współpracy z izraelską armią, po tym jak oskarżyła ją o tuszowanie podobnych spraw, jak ta z opublikowanego w niedzielę nagrania.

Dziennikarze Kanału 13 rozmawiali z adwokatem policjantki. Zaprzecza, żeby to ona wystrzeliła gumową kulę. Pokazują również SMS-y, jakie mieli wymieniać inny oficer zamieszany w sprawę ze swoją dziewczyną. Miał się chwalić strzelaniem do Palestyńczyka.

Jak podaje The Guardian i The New York Times , ministerstwo sprawiedliwości poinformowało w niedzielę, że już zakończyło się śledztwo w tej sprawie.

Wideo zostało opublikowane w sobotę przez izraelski Kanał 13. Jak podają dziennikarze - jest autentyczne. Choć, jak informują, do zdarzenia doszło kilkanaście miesięcy temu, to dopiero teraz otrzymali i opublikowali nagranie.

"Chciałem podać dalej, ale powstrzymałem się, bo pomyślałem sobie, że bardzo łatwo wyprodukować takiego fejka... to po prostu jest zbyt absurdalne, by mogło być prawdziwe...", "Bardzo podejrzane wideo, brak widocznych twarzy, brak innego dźwięku (...), strzał słychać po tym jak osoba płacze i pada na ziemię" - komentowali. "Czy to fejk?" - pytali.

Autor: Jan Kunert

Źródło: Haaretz, Times of Izrael, The Guardian, The New York Times, zdjęcie: