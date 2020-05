Tłumy na plaży? Tak, to aktualne zdjęcie

Czy to zdjęcie jest z Florydy? Czy tam nie zamknięto plaż? - takie pytanie przesłał nam czytelnik za pomocą dostępnego na stronie głównej Konkret24 przycisku "Zgłoś do sprawdzenia". Zdjęcie znalazł na Twitterze. Nam udało się je odnaleźć w kilku wpisach.

Pochodzenie fotografii można ustalić dzięki internetowym wyszukiwarkom obrazu i funkcji odwróconego wyszukiwania. Zdjęcie nie powstało na Florydzie, jak pytał nasz czytelnik. Pierwszy raz zostało opublikowane w artykule The Orange County Register - portalu z doniesieniami z hrabstwa Orange w stanie Kalifornia. Powstało 25 kwietnia na plaży w Newport Beach.

Redakcja stanowczo odrzuciła te oskarżenia. Trzy dni po opublikowaniu artykułu The Orange County Register zamieścił dodatkowe zapewnienie , że zdjęcie przedstawiające zatłoczoną plażę powstało 25 kwietnia. Opublikowano nawet zrzut ekranu z metadanymi fotografii. "Prawdziwe wiadomości czasem są dziwniejsze niż fake newsy" - głosił tytuł artykułu.

Zdjęcie to pojawiło się we wpisach amerykańskich użytkowników Twittera. Towarzyszyły mu komentarze pełne oburzenia i zarzutów o szerzenie nieprawdziwych informacji. Zwolennicy złagodzenia restrykcji zamieszczali zdjęcia pustych plaż, by dowieść, że mieszkańcy stanu jednak przestrzegają reżimu sanitarnego. Część piszących sugerowała, że fotografia zatłoczonej plaży powstała w innym okresie.

Zaznaczono, że autorka zdjęcia, fotografka z 20-letnim doświadczeniem Mindy Schauer tego dnia nie była jedyną przedstawicielką mediów na plaży. Podobne fotografie opublikowano w portalu The Guardian a także w portalu Newsweeka .

Foto: California Department of Public Health / ca.gov

W sieci są relacje dziennikarskie z hrabstwa Orange z weekendu 24-26 kwietnia. Potwierdzają, że niektóre plaże przeżyły oblężenie spragnionych słońca mieszkańców. Relacja CBS Los Angeles z piątku 24 kwietnia z plaży w Newport Beach dowodzi, że wiele osób nie stosowało się do zaleceń sanitarnych.

W kolejnych dniach w mediach pojawiały się informacje o nieprzestrzeganiu zakazów i swobodnym korzystaniu z plaż przez mieszkańców stanu. W reakcji na te doniesienia zamknięto wiele publicznych plaż. Właściciele niektórych zdecydowali się na zamknięcie parkingów, by zniechęcić spacerowiczów. Wiele dyskusji wzbudziła zachęta burmistrza Los Angeles Erica Garcettiego do donoszenia na osoby nieprzestrzegające nakazu pozostania w domach.

19 marca władze Kalifornii wydały zalecenia o pozostaniu w domach. To była pierwsza decyzja na tym szczeblu w Stanach Zjednoczonych - podjęta na trzy dni przed podobną władz Nowego Jorku.

"Surfing to nie przestępstwo"

30 kwietnia gubernator Gavin Newsome zdecydował o zamknięciu plaż. "To, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, było niepokojące"- tłumaczył Newsom. Zapowiedział, że jest to rozwiązanie tymczasowe mające na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających zachować dystans między wypoczywającymi. Pochwalił władze San Diego i Los Angeles, które ograniczenia wprowadziły na poziomie lokalnym.

Następnego dnia na Huntington Beach odbył się protest przeciwko tej decyzji. "Służyłem w armii, walczyłem z tyranami i dyktatorami za morzem, ale to już za wiele" – powiedział jeden z protestujących w rozmowie z "Los Angeles Times". "Nie robiłem tego wszystkiego po to, by wrócić tutaj i żyć pod tyrańskimi rządami w swoim własnym kraju" – dodał.

Na transparentach uczestników protestu było takie hasła jak "Wolność ponad strach" czy "Surfing to nie przestępstwo".