"Ukraina. Dziewczyna przy grobie zmarłego ojca"? Co wiemy o tej fotografii

Zrozpaczona dziewczynka z włosami związanymi w kucyk, w różowym sweterku, siedzi na grobie, tuląc się do czarnej płyty nagrobnej z wizerunkiem mężczyzny - to poruszające zdjęcie krąży w mediach społecznościowych. Jest rozpowszechniane w kontekście wojny w Ukrainie, z czym wiążą się często komentarze internautów. "Cała Ukraina w jednej fotografii... Jej ból i jej łzy" - brzmi tłumaczenie wpisu anglojęzycznego internauty, który 17 czerwca zdjęcie to opublikował na Twitterze. Post polubiło niemal 59 tys. osób, a rozpowszechniło ponad 15 tys. Podawali go dalej także polscy internauci.