Wycinka drzew, wiatraki i wieżowce, czyli głuchy telefon fake newsów

W artykule wycinka w lesie Muensterwald została porównana do tej, którą zamierzano przeprowadzić w Puszczy Białowieskiej w związku z wystąpieniem tam kornika drukarza. Brak działania Unii Europejskiej w sprawie niemieckiego lasu nazwano w artykule i we wpisach w mediach społecznościowych "podwójnymi standardami".

Na stronie Urzędu Ochrony Przyrody, Środowiska i Konsumentów landu Nadrenia Północna Westfalia można odnaleźć mapy terenów chronionych. Obszary pod szczególną ochroną zaznaczone są na powyższej mapie na ciemnoróżowo. Żadna część inwestycji nie powstaje na terenie rezerwatu.

"Aby zainstalować turbiny wiatrowe, trzeba było wyciąć tylko około 0,6 proc. lasu, który - nawiasem mówiąc - jest lasem czysto handlowym, z 49 proc. drzewostanem świerkowym" - napisała w mailu do Konkret24 Eva Wussing.

Nie 240, a 8 hektarów

"Powierzchnia, którą trzeba było za to zabrać z lasu, wynosiła około ośmiu hektarów - połowa z nich jest ponownie zalesiana na miejscu. Ponadto ponowne zalesienia są przeprowadzane na innych obszarach" - podkreśla Eva Wussing.

W serwisach nczas.com, tvp.info, polskieradio24.pl oraz na portalu radiomaryja.pl i w Telewizji Trwam poinformowano jednak o planowanym wylesieniu pod inwestycję 240 hektarów. Taką nieprawdziwą informację można odnaleźć w tytule artykułu portalu The Grand Solar Minimum - "Niemieckie miasto niszczy 600 akrów lasu, aby zbudować farmę wiatrową" [ang. "German City Destroys 600 Acres Of Forest To Build Wind ‘Farm"]. 600 akrów (akr to jednostka miary gruntów, używana w krajach anglosaskich) to w przybliżeniu właśnie 240 hektarów.

W przywołanej przez The Grand Solar Minimum wypowiedzi dla niemieckiej telewizji ZDF Rainer Huelsheger, podpisany jako członek Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Środowiska), stwierdza, że pod każdy z budowanych wiatraków wyciętych zostanie około 1,2 hektara lasu (12 tys m2), co jest szacunkiem bardzo zbliżonym do stanu faktycznego (8 ha). Autor artykułu nie wyjawił jednak ani źródła zawartej w tytule informacji o 600 akrach, ani nie zweryfikował szacunków członka lokalnego stowarzyszenia ochrony przyrody.

W ślad za portalem The Grand Solar Minimum serwisy tvp.info i polskieradio24.pl w jednym artykule powieliły obie liczby, nie zwracając uwagi na znaczącą dysproporcję między przywoływanymi wartościami i na brak wiarygodnych źródeł cytowanych danych.

Aby oszacować powierzchnię inwestycji, wystarczy obserwacja rozwoju przedsięwzięcia na Google Maps czy sprawdzenie rozmiaru karczowanego obszaru w narzędziach Google Earth Pro. Wskazówki dotyczące faktycznego rozmiaru inwestycji można też odnaleźć w lokalnej prasie. Serwis internetowy dziennika "Kölner Stadt-Anzeiger" informował we wrześniu 2018 r., że pod budowę wycięto pięć hektarów lasu. Liczba ta odnosi się prawdopodobnie do powierzchni zajętej przez pierwsze pięć z siedmiu wiatraków.