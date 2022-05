"Wyglądają, jakby Zuckerberg ich wygenerował komputerowo". A jak było naprawdę?

Grupowe zdjęcie Marka Zuckerberga i współpracowników na początku maja krążyło w anglojęzycznym Twitterze - potem szybko trafiło do polskiego internetu. Zwraca uwagę, ponieważ osoby na nim pokazane mają raczej nienaturalny wyraz twarzy. Na pierwszym planie jest Zuckerberg, który to najprawdopodobniej robił selfie. Wokół niego stoi dziewięć osób (twarz jednej nie zmieściła się w pełni w kadrze), patrzą w obiektyw. Nikt się nie uśmiecha, usta niektórych są wykrzywione w grymasie. "Nie przekonasz mnie, że nie są kosmitami"; "Zróbmy sobie selfie, jak robią to ludzie" - komentowali anglojęzyczni internauci 7 i 8 maja (tłum. red.). Oba wpisy stały się popularne. Pierwszy tweet podało dalej 65 tys. użytkowników, 670 tys. go polubiło. Drugi miał 30 tys. retweetów i prawie 360 tys. polubień.